На Ставрополье разваливается построенная три месяца назад больница. Новое здание медорганизации в селе Кугульта Грачевского муниципального округа дало трещину. Учреждение было построено по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». На строительство сельской больницы из краевой казны направили 120 млн рублей.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР И так сойдет!

Медучреждение рассчитано на прием до 100 пациентов в день, в нем также есть стационар на 15 человек. Торжественная сдача в эксплуатацию состоялась в конце декабря 2020 года. И вот спустя три месяца жители села пожаловались в соцсетях на проблему, разместив фото с глубокими трещинами под потолком и на стенах, а также треснувшими стеклами окон.

Строительные работы выполняла компания «Стройка», за что, согласно госконтракту, получила почти 92 млн рублей. Остальная сумма пошла на закупку оборудования и мебели, пишет «Блокнот». Инспектировать строительные работы приезжал губернатор Владимир Владимиров, сообщив об этом в своем Instagram. Жители Ставрополья отозвались на информацию о разрушении новостроя в соцсетях. Ряд подписчиков страницы «Блокнот Ставрополь» в Instagram мрачно шутили, другие — вспомнили Сталина и его методы борьбы с казнокрадами и нерадивыми строителями.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Стиль «хай так», — предложил название для такого некачественного строительства некто v_olo_d_ia.

«Лейкопластырем фельдшер залепит трещинки. Усадку здание дало», — объяснил причину разрушения здания и предложил решение проблемы Владимир.

«Может, пора уже в тюрьму сажать за такие дела?» — возмутился iz_br.

«При Сталине все участники строительства уже бы осваивали тайгу с пилой, перевыполняя план», — заметил Василий З.

«Подрядчика уже и след простыл: или ликвидировался, или обанкротился, но заказчики и приёмщики ещё здесь», — назвал тех, с кого надо спросить за такое разбазаривание бюджетных денег Godefroi.

Некоторые ставропольчане обвинили в разрушении здания больницы не только строителей, которые «не умеют строить» и выигрывают тендеры только лишь из-за того, что предлагают самую низкую цену за свою работу, но и чиновников, которые, по мнению жителей края, всё разворовали.

«По колонне пошла трещина, явно, что здание дало усадку. Первый признак — некачественно или безграмотно были выполнены фундаментные работы. Собственно говоря, тот вид работ, где больше всего можно «спрятать» денег. Ну, а отвечать должны все: и застройщик, и те, кто должен был контролировать работы, те, кто подписал акты о приемке выполненных работ, и те, кто дал разрешение на ввод в эксплуатацию. Еще одна черная полоса в копилку губернатора», — профессионально оценил разрушения еще один комментатор.

«А всё потому, что тендер «выигрывают» свои за откат, и хороший откат, а там и себе в карман надо что-то положить, а на строительство остаются копейки. А значит, некачественный стройматериал и так далее, ведь при сдаче объектов надо отстегнуть ещё всем службам, которые поставят свои подписи на разрешение сдачи в эксплуатацию. Вот вам и результат», — со знанием дела прокомментировал Анатолий Ш.

Трещина в стене

«Себе бы так дома строили», — явно намекая на чиновников, пожелал VIVAT.

«Выбрали подрядчика, предложившего самую низкую цену, всё по закону… вот только с качеством строительства, как всегда в таких случаях, проблема», — не увидел ничего нового в сообщении о разрушенной больнице пользователь с ником Старый дед.

«Разворовали — это скорее всего. Они же так любят деньги. Они так притягиваются к нашим чиновникам. Ну прямо сами лезут в карман. Кого-то хотят выставить дураками. Да народ-то намного умнее вас», — вторит ему Надежда А.

«Если только в одном месте лопнула стена — рукопопые строители. Если везде — рукопопые правители, которые допускают в своей «вотчине» наплевательское отношение и к порученному делу, и к ним самим», — вынесла приговор Тамара Б.

«Прям так и хочется сказать: «Никогда такого не было, и вот опять». Обидно и за деньги потраченные, и за людей, которые будут там лечиться», — подытожила Елена П.