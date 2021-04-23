Заявление директора крымского «Центрального музея Тавриды» Андрея Мальгина о том, что он надеется, что суд Амстердама примет беспристрастное решение по коллекции скифского золота и она вернётся в крымские музеи, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 апреля в социальной сети Facebook.

Скифское золото Крыма

«Вернуть в Крымский музей однозначно! Это достояние народа Крыма!»— отметила Татьяна Б.

Многие пользователи считают, что удержание исторических драгоценностей Нидерландами является преступным. Люди считают, что Амстердам обязан вернуть коллекцию на территорию Крыма.

«Вот вам и кузница международного права! На фоне политических событий решили присвоить себе коллекцию, принадлежащую другому народу. Как низко и подло. Позор Нидерландам!» — пишет Наталья Б.

Зал суда

Некоторые комментаторы уверены, что политические события не должны приниматься во внимание, когда речь идёт о достоянии народов мира. Люди призвали Нидерланды поступить справедливо и вернуть скифское золото в Крым.

«Амстердам ведёт себя подобно мародёрам. Нужно вернуть в тот музей, откуда получили. А Россия и Украина сами между собой договорятся», — поделилась своим мнением Елена Д.

Часть людей предположила, что золото никогда не вернётся на полуостров, ведь за то время, пока Россия сумеет добыть права забрать драгоценности, они будут распроданы в частные руки.

«Ну и попрощайтесь с ними. Сейчас концов не найдёте. Расползётся по частным коллекциям», — предполагает Lyubov N.

Другие указали на то, что второй вариант решения спора для Нидерландов, заключающийся в передаче золота на Украину, является несостоятельным, ведь Украина не имеет никакого отношения к скифскому золоту Крыма, а также она не умеет вести уважительный диалог с жителями полуострова, что ставит под сомнение безопасность драгоценностей.

«Надо бы вернуть и извиниться. Какое соглашение может быть с Украиной? Их столько насоглашала Украина, но ни одного не выполнила, что диву даёшься. Как их ещё терпят?» — задаётся вопросом Василий К.

Zamunu45 Золото скифов

Нашлись и те, кто считает, что политические мотивы в Нидерландах возьмут верх, и скифское золото останется в руках европейского государства. Граждане призвали российские музеи впредь учитывать такие события.

«Я думаю, что это урок на будущее всем музеям. Коллекцию, скорее всего, не вернут в Крым, сославшись на «агрессию» России и т. д. Но и Украине они не должны возвращать, так как не с Украиной был подписан контракт на передачу ценностей», — считает Александр Д.

Напомним, 22 апреля директор крымского «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин заявил РИА Новости о том, что он надеется, что суд Амстердама примет беспристрастное решение по коллекции скифского золота и она вернётся в крымские музеи.