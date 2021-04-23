В четверг, 22 апреля, цены на нефтяном рынке не продемонстрировали выраженной динамики, оставаясь стабильными ввиду отсутствия значимых новостей. Основным фактором, продолжающим оказывать давление на нефтяные котировки, остается рост заболеваемости COVID-19 в Индии. В стране сообщили о новом рекорде по числу заражений — свыше 314 тыс. случаев в сутки. В случае введения дополнительных ограничений для борьбы с ростом заболеваемости в Индии, являющейся третьим по величине мировым импортером нефти, может пострадать спрос на топливо в стране. В частности, по данным источников Reuters, загрузка местных НПЗ уже снизилась на 5% по сравнению с объемом загрузки, наблюдаемой в тот же период 2020 года. И, по мнению экспертов отрасли, это может быть не предел, объем нефтепереработки может снизиться еще больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, согласно оценкам консалтинговой компании FGE, снижение спроса на бензин в стране может составить 100 тыс. баррелей в сутки в апреле. В мае спрос может снизиться еще на 170 тыс. баррелей в сутки. В то же время спрос на дизельное топливо может сократиться на 220 тыс. баррелей в сутки (апрель) и на 400 тыс. баррелей в сутки в мае. В то время как ситуация в Индии продолжает оказывать негативное давление на нефтяные котировки, новости из Ливии о сокращении добычи, напротив, оказывают некоторую поддержку ценам на нефть. Так, как сообщила 22 апреля Ливийская национальная нефтяная компания, добыча в стране сократилась с 1,3 до 1 млн баррелей в сутки. При этом из-за бюджетного спора нефтедобытчика с Центробанком снижение добычи может усилиться в видимой перспективе.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Напомним, что в самом начале недели на экспортном терминале Hariga был объявлен форс-мажор. А в среду, 21 апреля, дочерняя компания NOC Sirte Oil Company выступила с заявлением о том, что в результате тяжелого финансового положения не может поддерживать объемы нефтедобычи и может полностью приостановить добычу нефти. В результате под влиянием разнонаправленных факторов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent 22 апреля по итогам торговой сессии осталась практически на тех же уровнях, что и на открытии.

U.S. Navy Танкер у нефтяного терминала

Однако после падения на 5% от месячных максимумов не исключен кратковременный отскок котировок в случае, если на рынке для этого сложится благоприятный сентимент. В то же время сохраняется потенциал для сценария, при котором мы сможем увидеть более глубокую коррекцию цен на нефть. Котировки фьючерсов могут постепенно вернуться к уровням $62−64 за баррель, на которых находились на протяжении нескольких недель перед скачком в среду, 14 апреля.