Одна из причин, по которой Джо Байден выиграл президентство, заключается в том, что он убедил избирателей, что совсем не похож на Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Трамп был дерзок, Байден — сдержан. Трамп был импульсивен, Байден — осторожен. Трамп мог быть злым, Байден казался добряком. Тем не менее, несмотря на их многочисленные различия, у Дональда Трампа и Джо Байдена есть по крайней мере одна общая черта: у них обоих весьма сложные отношения с правдой.

В случае Трампа журналисты всегда быстро указывали на его ложные заявления. The New York Times, которая определяет повестку для многих других новостных организаций, даже опубликовала статью под заголовком «Ложь Трампа». Этот материал начинался такими словами: «Многие американцы привыкли ко лжи президента Трампа. Но какой бы регулярной она ни стала, страна не должна позволить себе оцепенеть от нее. Так что мы перечислили почти каждую откровенную ложь, которую он публично произнес с момента принесения присяги».

Справедливо. Трамп дал журналистам много поводов для возмущения — а СМИ должны привлекать влиятельных людей к ответственности за то, что они говорят. Так как же те же самые журналисты теперь относятся к ложным заявлениям президента Байдена, которых очень много? Называют ли они их «ложью»?

Gage Skidmore Донвльд Трамп

25 марта Байден, обсуждая мигрантов, прибывающих на южную границу США, сказал: «Мы отправляем обратно подавляющее большинство семей, которые приезжают [в США из Центральной Америки]». Это было ложью. Как объясняет PolitFact, данные пограничного патруля показывают, что в феврале большинство семей не были высланы; они были впущены в США и в их отношении начались иммиграционные процедуры. Более половины семей были возвращены в январе, но большую часть этого периода охватила администрация Трампа.

16 февраля он сказал в программе CNN town hall: «Если бы мы сохранили (минимальную заработную плату) индексированной на инфляцию, люди сейчас зарабатывали бы 20 долларов в час». Снова ложь. По данным PolitFact, индексация минимальной заработной платы на инфляцию привела бы сегодня к зарплате в диапазоне от $8,98 до $12,27 доллара, в зависимости от того, в каком году начать.

Примерно за неделю до выборов Байден пришел на телепередачу «60 минут», где сказал: «Я могу отправить каждого квалифицированного человека на четыре года в колледж в его штате, это обойдется в 150 миллиардов долларов». Его собственная кампания признала, что он ошибся, уточнив, что план Байдена по бесплатному получению образования в колледже на самом деле обойдется — подождите-ка — вдвое дороже.

Когда CNN решила проверить нового президента, она, скрипя зубами, сообщила, что, хотя Байден и ошибался, он был не так плох, как Трамп, которого та же CNN колотила практически без остановки в течение четырех лет. «Байден не был даже отдаленно сравним с бывшим президентом Дональдом Трампом ни по количеству своих ложных заявлений, ни по масштабу. Однако он сделал несколько неточных комментариев, в основном при импровизации», — деликатно выразилась СNN.

Gage Skidmore Джо Байден

Но правда в том, что Байден сделал так много неточных заявлений, что даже компания ВВС вмешалась в акт проверки фактов. «Когда я вступил в должность всего три недели назад, у этой страны не было ни плана, ни достаточного количества вакцин», — сказал Байден. Ответила ВВС: «Неправильно говорить, что у США «не было плана» при господине Трампе».

Президент Байден также сказал: «Я действительно думаю, что у нас должна быть минимальная заработная плата … в размере 15 долларов в час … и вся экономика показывает, что если вы сделаете это, вся экономика поднимется». На что ВВС ответила: «Есть и другие исследования, которые говорят, что увеличение расходов на заработную плату может привести к тому, что компании будут нанимать меньше сотрудников».

Согласно FactCheck.org, на своей первой официальной пресс-конференции 23 марта президент Джо Байден ошибся в некоторых фактах. Вот список только некоторых из них:

Байден утверждал, что бывший президент Дональд Трамп «исключил» более 700 миллионов долларов из помощи, которую Байден помог получить странам Центральной Америки. Такого не было;

Байден привел неверную статистику, когда говорил, что ничего не изменилось в отношении детей, пытающихся въехать в США на южной границе. С января по февраль 2021 года число задержанных без сопровождения детей возросло на 63 процента;

Байден повторил два знакомых тезиса о налогах, включая вводящее в заблуждение утверждение, будто «83 процента» льгот, предусмотренных республиканским законом о сокращении налогов и занятости, «достаются верхнему одному проценту». Это произойдет только в 2027 году, когда большинство сокращений индивидуального подоходного налога истекут, но останется сокращение корпоративного налога.

Executive Office of the President of the United States Палата представителей Конгресса США

А когда бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи (республиканец) выступил на канале ABC и фактически назвал Байдена лжецом, обвинив президента Байдена во лжи о его инфраструктурном пакете инициатив стоимостью почти в два трлн долларов, который отходит в сторону от строительства дорог и мостов, — то получил ответ от ведущего шоу, бывшего сотрудника Демократической партии Джорджа Стефанопулоса. Стефанопулос утверждал, что предложение Байдена имеет широкую поддержку, в том числе со стороны республиканцев. «Ложь непопулярна. Это не инфраструктура, Джордж», — сказал Кристи, и на вопрос о том, действительно ли хочет использовать здесь слово «ложь», уточнил: «Давайте будем справедливы. Если бы Дональд Трамп вышел и назвал собаку кошкой, что делает Джо Байден, мы были бы возмущены тем фактом, что он лжет. Но с Джо Байденом происходит примерно так: «Да и ладно, это же Джо». В какой-то момент Стефанопулос кротко добавил: «Он [Байден] действительно сделал некоторые искажения относительно законопроекта».

Итак, несколько вопросов: когда многочисленные «искажения» становятся ложью? Когда The New York Times опубликует статью под заголовком «Ложь Байдена»? И самые важные вопросы: когда так называемые мейнстрим-журналисты перестанут принимать чью-либо сторону? Когда они перестанут поддерживать Демократическую партию и начнут делать свою работу?

Скажем так, я не заинтригован.