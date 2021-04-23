С бывшим премьер-министром Японии, ныне директором института «Восточноазиатское сообщество» Юкио Хатоямой у меня добрые дружеские отношения. Ежегодно посещая Японию в «доковидный» период, неизменно встречались в его институте для откровенного обмена мнениями по вопросам текущей политики. Неоднократно записывали на его телестудии наши полуторачасовые диалоги, которые и сейчас доступны в японском интернете. Была издана книжка, в которую вошли и эти диалоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Хотя, унаследовав от матери всемирно известную компанию по производству автомобильных покрышек и других товаров «Бриджстоун», представленную и в нашей стране, Хатояма-сан является крупным капиталистом, для меня он настоящий демократ и убежденный борец за мирное и дружественное сожительство народов нашей планеты. А также противник вассальной зависимости своей страны от сюзерена — США, призывающий покончить с дальнейшим вовлечением Японии через «договор безопасности» в глобальную военную стратегию Вашингтона и Пентагона.

За это Хатояму невзлюбили японские правые и их СМИ. А когда японские избиратели в 2009 году, устав от непрерывного правления «партии денежного мешка» — либерал-демократов, большинством голосов привели к власти Демократическую партию во главе с Хатоямой и он стал премьер-министром страны, за самостоятельные идеи по изменению внутренней и внешней политики Японии его стали зло называть «инопланетянином».

Richter Frank-Jurgen Юкио Хатояма

Увидели в Хатояме опасность для своего безраздельного владычества в Японии и американцы, которые задались целью как можно скорее лишить его премьерского поста. И хотя, объявляя всего лишь через год после вступления в должность о своей добровольной отставке, Хатояма объяснил ее неспособностью выполнить предвыборное обещание добиться вывода с острова Окинава американской военной базы Футэнма, у многих политологов, включая и автора этих строк, сложилось убеждение, что Хатояму «ушли» подлинные хозяева Страны восходящего солнца. Янки увидели для себя опасность и в идее Хатоямы создать «Восточноазиатское сообщество» без доминирования в этом регионе США.

В последние дни имя Юкио Хатоямы вновь появилось на страницах российских СМИ. Это связано с его заявлением о необходимости для Японии признать Крым российским. Тогда, по его мнению, у Японии будет шанс «решить проблему» с южными Курилами в свою пользу. «Если коротко охарактеризовать решение территориальной проблемы, то для Японии крайне важно проявить уважение к истории крымской проблемы и понимание в отношении России», — считает Хатояма.

Вместе с тем, понимая резонные опасения Москвы по поводу появления на Курилах американских военных баз в случае гипотетической передачи островов Японии, бывший премьер-министр отметил: «Россия переживает о том, что, если отдать Японии южные Курилы, американские войска разместят там военные базы». И призвал в связи с этим пересмотреть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.

Следует заметить, что предложение «разменять» признание Крыма российским на Курилы не новое. Оно появилось в головах японских журналистов и политологов уже вскоре после «возвращения Крыма в родную гавань». Кстати, японское правительство ничего подобного не предлагало. Несколько лет назад Хатояма-сан спрашивал меня, возможен ли такой «размен». Естественно, мой ответ был отрицательным, ибо Крым и Курилы совершенно разные политические ипостаси, не имеющие никаких сопряжений, и, как говорится, торг здесь совершенно неуместен. Да к тому же США и коллективный Запад никогда не позволят Токио таких «вольностей». Достаточно ознакомиться с бранью японских пользователей в адрес Хатоямы за сделанное предположение.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Памятник затопленным кораблям. Крым, Севастополь.

В связи с идеей «размена», думаю, следовало бы напомнить читателям опыт 1875 года, когда японское правительство, по сути, обвело вокруг пальца царское правительство. Напомним, как это было.

25 апреля (7 мая) 1875 г. в Санкт-Петербурге состоялось подписание документа, который остался в истории под названием «Трактат, заключенный между Россией и Японией 25 апреля 1875 года, с дополнительной статьею, подписанной в Токио 10 (22) августа 1875 г.». По соглашению, права на владение всем островом Сахалин получала Россия, а все Курильские острова переходили во владение Японии. Японским судам предоставлялось право в течение десяти лет свободно посещать сахалинский порт Корсаков. За японскими рыбаками закреплялось право вести рыбную ловлю в Охотском море и у берегов Камчатки. За находившиеся на южной оконечности Сахалина японские постройки и другое имущество российская сторона обязалась выплатить компенсации. Таким образом, при заключении соглашения Япония получила четко зафиксированные экономические привилегии. Что касается российских интересов на Курилах, то они были утрачены без какого-либо возмещения.

Хотя договор 1875 г. японцы именуют «обменным», в действительности речь шла не об обмене одной территории на другую, а о сдаче Курил в обмен на формальное признание Японией российских прав на Сахалин, который и так фактически принадлежал России. Следует обратить особое внимание на тот факт, что Россия была вынуждена пожертвовать своей территорией — Курильскими островами, которая была официально, в том числе с точки зрения международного права, признана таковой по Трактату 1855 г., а «обмененные» японские права на Сахалин не имели никакого юридического оформления. Поэтому утверждения о том, что Петербургский договор 1875 г. «был по-настоящему равноправным договором», справедливы лишь для Японии. Россия же, как и в 1855 г., ради добрососедства с Японией вновь пошла на существенные территориальные уступки.

Японские авторы, признавая, что к моменту заключения соглашения Сахалин уже рассматривался как русский остров, тем не менее делают акцент на якобы состоявшийся добровольный обмен территориями. Они пишут:

«Новое правительство во главе с императором Мэйдзи, будучи поставлено перед проблемой неизбежной русификации всего острова Сахалин, проведя переговоры с правительством России, в 1875 году заключило договор об обмене Сахалина на Курильские острова. Исходя из содержания упомянутого договора, японское правительство, отказавшись от права на совместное владение островом Сахалин, признало полный суверенитет России надо всем этим островом. В качестве компенсации Россия уступила Японии Курильские острова, а именно 18 островов, простирающихся от острова Шумшу до острова Уруп».

Современные японские авторы сознательно именуют «Курильскими островами» лишь 18 островов, тщась «доказать», что южные острова Курильской гряды — Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп — по соглашению 1875 г. якобы выходили за рамки этого географического понятия. В связи с современными претензиями на эти острова со ссылкой на Трактат 1855 г. заслуживает внимания мнение о том, что «со времени Петербургского договора 1875 г., по которому Япония стала обладательницей всех Курильских островов, территориальные положения Симодского договора 1855 г. о первом пограничном размежевании между Россией и Японией утратили свое юридическое значение и превратились в один из сюжетов истории российско-японских отношений».

Симодский трактат. Японская копия

Как и продажа в 1867 г. американцам Аляски и Алеутских островов, уступка Японии всего Курильского архипелага была серьезной ошибкой царской дипломатии, нанесшей большой ущерб государственным интересам России на Тихом океане.

«От обмена Курильских островов на Сахалин, — говорил один из царских дипломатов, — Россия не только не получила выгод, но, наоборот, попала впросак, потому что, если Япония устроит сильный порт на каком-нибудь из Курильских островов и тем пресечет сообщение Охотского моря с Японским, Россия потеряет выход в Тихий океан и очутится как бы в сетях. Напротив, если бы она продолжала владеть Курильскими островами, Тихий океан был бы для нее всегда открыт».

Поэтому, возвращаясь к «предложению» Хатоямы-сан, полагаю, следует вновь напомнить нашим японским друзьям и недругам об окончательном решении вопроса о принадлежности нашей стране всех Курильских островов, Крыма, Калининградской области и других суверенных территорий Российской Федерации, о которых всё еще помышляют некоторые сопредельные государства. И о четком заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что «мы ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации». А он обязывает гаранта Конституции РФ твердо и свято стоять на страже суверенитета и территориальной целостности нашей Родины.