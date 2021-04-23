В социальных сетях опубликовали видео с концерта Элвина Грея (Радика Юльякшина), которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Зрители предположили, что на сцену певец вышел в нетрезвом состоянии, поскольку он часто потирал лоб и глаза. По их словам, он часто невпопад спрашивал их, как у них дела, активно жестикулировал и откровенно разговаривал со зрителями.

Уильям Чейз. Шут

«Я просто не всё снимаю на камеру, понимаете. Если бы вы видели, как я отдыхаю, вы офигели бы, конечно, ну, это не важно. Короче, я такой же, как и все», — сообщил певец поклонникам на концерте.

Такое поведение вызвало недовольство у зрителей и пользователей социальных сетей.

«Позорище. Сразу видно, что пьяный», «Переборщил чуток с кумысом! Забалдел», «Это неуважение к зрителям», «Да уж, разочаровал…», «Как-то было дело в Киргиз-Мияки приезжал, в таком же состоянии», «Ужасно» — возмущаются местные жители.

Кто-то напомнил, что Элвин Грей является советником главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодёжной политики, что вызвало новую волну возмущений.

Цитата с сайта главы Республики Башкортостан(glavarb.ru) Радик Юльякшин назначен советником главы Башкирии

«Я не очень знала, кто это, но позорище!!! Он у Хабирова работает??? По культуре??? Свита делает власть!!!» — пишет жительница Уфы.

Ее поддерживает другая местная жительница, которая утверждает, что «советники такие не бывают! Позор Башкортостану».

«Кто у власти — такие и вассалы… Полная деградация и безнаказанность», — возмутился житель Уфы.

«Куда Хабиров смотрит? Позор какой», — недоумевают другие.

Но нашлись и те, кто посчитал, что артист просто устал .

«Устал просто… Надо понять и простить…», «Человек устал, на сцене тоже тяжело. Это нам всем кажется, что вышел, спел, потанцевать — и всё. А сколько нервов, беспокойства, волнения и т. п.», «Может, человеку плохо, а вы сразу — алкаш», «Злые вы», «Милое, забавное видео. Всем весело. Может, и устал, заторможенность и от недосыпания бывает. Я говорю об одном конкретном видео» — пишут в защиту певца зрители.

Цитата с сайта главы Республики Башкортостан(glavarb.ru) Советники Радия Хабирова на общественных началах

Стоит отметить, что за артистом со статусом советника главы Башкирии тянется скандальный шлейф. В конце марта зрители возмутилиськлипом Грея-Юльякшина с эротическими сценами и демонстрацией суицида, который транслировался на концерте, где присутствовали дети. По их мнению, клип содержит сцены «насилия, разврата, крови, секса и суицида».

«На афише ограничение «6+», по факту были дети от трех лет! На сцене показали клип песни с сценами разврата, секса, суицида! Мне было стыдно перед бабушкой, которая сидела рядом! У меня нет слов», — писали тогда зрители в социальных сетях.