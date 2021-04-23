Майор полиции, спокойно засыпая в служебной машине в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, наверное, не подозревал, что проснётся скандальной знаменитостью. Видео со спящим полицейским было опубликовано в соцсетях и дошло до руководства регионального МВД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция России

В ролике, набравшем более 25 тыс. просмотров, мужчину тормошат через открытое окно и пытаются разбудить. Полицейский долго не просыпается, затем, нецензурно выразившись в адрес снимавшего, ложится на руль досыпать.

Впрочем, большинство комментаторов в соцсетях осудили не спящего правоохранителя, а самого автора видео.

«Тот человек, кто снял и выложил, тебе всё бумерангом вернётся. Поди, сам с утра ходил, где найти выпить!» — написал Булат.

«Люди, а можете просто жить и не подставлять других? У этого человека наверняка семья и дети. Лишь бы прославиться в соцсетях. Звезду словил, тоже мне», — добавила Ольга У.

Цитата из видео на YouTube Уснувший в машине майор полиции

«Я просто в шоке, как относятся к сотрудникам правоохранительных органов. Да, несомненно, спящий сотрудник в патрульном автомобиле — это не авторитет для полиции. Но снимать на видеозапись и вообще трогать человека — это ненормально. Бывают разные ситуации, тем более состояние человека не показывает, что он не в трезвом состоянии», — отметила ещё один пользователь.

Многие полагают, что майору могло стать плохо. Некоторые даже призвали наказать снимавшего. Однако есть и те, кто резонно считает, что сотрудник полиции при исполнении не должен находиться в состоянии опьянения.

По факту опубликованного в соцсетях видео министр внутренних дел республики Александр Соловьёв поручил провести проверку, для чего в район выехали сотрудники аппарата регионального МВД. Полицейского доставили в больницу, однако алкогольного или наркотического опьянения по итогам двух исследований у него не выявили.

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Результаты исследования были опубликованы в СМИ, однако в этот раз большинство комментаторов оказались настроены против правоохранителей.

«Прикрыли… эх, Россия-матушка», — иронизирует Владимир.

«Видела видео без фильтра. Он пьян, и это очевидно», — бескомпромиссно заявляет Жанна П.

Мвд.рф Полиция России

«Почему вы всяко хаете человека, никто не знает истину. Не судите — и будете не судимы!» — призвала Александра М.

«Так если ничего не обнаружили, что в итоге было-то? Почему молчание? От усталости можно уснуть, но обязательно проснёшься, если будят, и уж точно не в таком состоянии», — заметила Ксения.

Добавим, что героя видеоролика направили на дополнительное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья. Решение в отношении сотрудника будет принято по итогам проверки.