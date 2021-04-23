Вот уже несколько дней жители Кузбасса обсуждают пост жительницы Анжеро-Судженска. Она рассказала об умершей в подъезде женщине, которую отказалась забрать скорая.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По словам горожанки, она увидела лежащую на лестнице возле подъезда её дома женщину, которая рассказала ей, что не помнит, кто она и где живёт. Автор поста вызвала скорую помощь и, передав пострадавшую медикам, отправилась по своим делам. Однако вернувшись минут через десять, она увидела эту же женщину, но уже лежащую на лестнице в подъезде.

«Я позвонила опять в скорую помощь, спросила, почему они не забрали женщину. Я не услышала внятного ответа, они скинули трубку, я подошла к этой женщине, признаков жизни не было никаких, я проверила пульс, пульса не было. Наша уважаемая скорая помощь, первый раз когда приехала, просто затащила её в подъезд и уехала. Я просто не понимаю, зачем такие люди идут работать в медицину, если они относятся халатно так к людям», — отметила она.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Скорая помощь

«У меня слов нет, не люди… Господи, это просто ужас, жить страшно, не дай бог станет плохо, а никто и не поможет», — высказала своё мнение Ольга И.

«Очень страшно, на месте этой женщины мог быть любой из нас либо наших близких», — отметила Наталья И.

На публикацию в комментариях отреагировало министерство здравоохранения региона.

«По информации, предоставленной ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница», 20 апреля на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от женщины по адресу: ул. Карла Маркса, 8. По приезде на указанный адрес бригада обнаружила женщину, лежащую на крыльце подъезда. От осмотра и оказания медицинской помощи она отказалась. Рядом с женщиной присутствовал мужчина, назвавший себя её сожителем. Со слов фельдшера, от них исходил выраженный запах алкоголя. Бригада скорой медицинской помощи помогла ему завести женщину в подъезд и вернулась на станцию. При повторном вызове бригады на тот же адрес была констатирована смерть женщины, ранее отказавшейся от оказания медицинской помощи. В настоящее время министерством здравоохранения Кузбасса по данному факту организована служебная проверка», — уточнили в ведомстве.

«У нас медицина добровольная, если пациент отказывается, его принуждать нельзя, а то тоже по статье можно пойти», — отметил один из пользователей соцсети.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Скорая помощь

С ним согласна ещё одна подписчица: «Женщина сама отказалась от помощи. И таких очень много. В чем виновата бригада? Что насильно в карету не затолкала?»

В то же время региональное управление СКР организовало доследственную проверку по данному сообщению.

«Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину её смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.