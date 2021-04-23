Шестой апелляционный административный суд Киева 22 апреля признал законным переименование Московского проспекта столицы Украины в проспект Степана Бандеры.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Данную новость в социальной сети Facebook обсудили зрители украинского телеканала «Первый независимый» («Перший Незалежний»). Также новость оценили читатели телеграм-канала Klymenko Time. В основном люди критические оценили вынесенное судебное решение. Некоторые отметили, что в Киеве есть проблемы и более важные, нежели переименования улиц.

«Погибшие в ВОВ (Великой Отечественной войне — М. Р.) за нашу жизнь переворачиваются в гробах…» — написала Оксана Ч.

«Какая власть — такие и герои, а законы под себя пишут», — добавила Наталья С.

«А завтра назовем Гитлером. И все будет законно. Куда мы идем?» — задается вопросом Валерия Л.

«Скоро и Киев будет городом Бандерштат», — отметила Мария Д.

«Какая страна — такие герои. Хорошо, что родители не дожили до такого», — написала Елена С.

«Больше по нему не буду ходить и проезжать», — добавил Александр К.

«Какие суды в банановой республике?» — задается вопросом Нина Ж.

Oask.gov.ua Окружной административный суд Киева

«Представляю, в Крыму переименуют в Бандеру и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Слава Богу, крымчане этого избежали!» — отметила Наташа Наталья.

«Киевляне собрали подписи, что не хотят проспекта Бандеры. Но отбитый Кличко и его подельники плевать на нас хотели», — возмутилась Ружена К.

«А частные дома [нужно переименовать] в схроны», — не без иронии отметила Larisa.

«Тошно от этой страны», — добавил в свою очередь Максим.

«А какие еще у отбитого мэра и судов дела? Все в городе нормально», — с сарказмом отметил Neragul.

«Крещатик в ближайшем будущем будет имени Байдена», — добавила Татьяна.

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«Ну теперь точно «любимый город может спать спокойно». Вас проклинают с того света ваши деды и прадеды», — отметил А.

«Я рада, что в моем городе улицы, теперь обшарпанные и покореженные, не носят имена героев, а носят прозвища говнюков», — добавила El.

«Интересно, почему они киевлян не спрашивают, как называть? Из-за того, что нет закона о местных референдумах? Этот ушлепок, который топит за Бандеру (он же не киевлянин)… Почему в моем городе проспект должен носить имя фашистского коллаборанта?! Каким образом на это можно влиять?» — задается вопросом Svyat A.

Leader171 Бывший Московский проспект. Киев

«Как теперь хорошо заживут киевляне на этих улицах, я прям «завидую» им, сразу зарплаты повысятся, и коммуналка меньше станет))) или я ошибаюсь?» — иронизирует Макс.

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Напомним, в июне 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта, а также проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно, а в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе первоначальные решения горсовета. В феврале 2021 года Окружной административный суд украинской столицы вновь отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.