«А завтра назовем Гитлером»: суд Киева вновь «узаконил» проспект Бандеры
Шестой апелляционный административный суд Киева 22 апреля признал законным переименование Московского проспекта столицы Украины в проспект Степана Бандеры.
Данную новость в социальной сети Facebook обсудили зрители украинского телеканала «Первый независимый» («Перший Незалежний»). Также новость оценили читатели телеграм-канала Klymenko Time. В основном люди критические оценили вынесенное судебное решение. Некоторые отметили, что в Киеве есть проблемы и более важные, нежели переименования улиц.
«Погибшие в ВОВ (Великой Отечественной войне — М. Р.) за нашу жизнь переворачиваются в гробах…» — написала Оксана Ч.
«Какая власть — такие и герои, а законы под себя пишут», — добавила Наталья С.
«А завтра назовем Гитлером. И все будет законно. Куда мы идем?» — задается вопросом Валерия Л.
«Скоро и Киев будет городом Бандерштат», — отметила Мария Д.
«Какая страна — такие герои. Хорошо, что родители не дожили до такого», — написала Елена С.
«Больше по нему не буду ходить и проезжать», — добавил Александр К.
«Какие суды в банановой республике?» — задается вопросом Нина Ж.
«Представляю, в Крыму переименуют в Бандеру и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Слава Богу, крымчане этого избежали!» — отметила Наташа Наталья.
«Киевляне собрали подписи, что не хотят проспекта Бандеры. Но отбитый Кличко и его подельники плевать на нас хотели», — возмутилась Ружена К.
«А частные дома [нужно переименовать] в схроны», — не без иронии отметила Larisa.
«Тошно от этой страны», — добавил в свою очередь Максим.
«А какие еще у отбитого мэра и судов дела? Все в городе нормально», — с сарказмом отметил Neragul.
«Крещатик в ближайшем будущем будет имени Байдена», — добавила Татьяна.
Читайте также: «А герб на свастику сменим!» — в Киеве хотят переименовать станцию метро
«Ну теперь точно «любимый город может спать спокойно». Вас проклинают с того света ваши деды и прадеды», — отметил А.
«Я рада, что в моем городе улицы, теперь обшарпанные и покореженные, не носят имена героев, а носят прозвища говнюков», — добавила El.
«Интересно, почему они киевлян не спрашивают, как называть? Из-за того, что нет закона о местных референдумах? Этот ушлепок, который топит за Бандеру (он же не киевлянин)… Почему в моем городе проспект должен носить имя фашистского коллаборанта?! Каким образом на это можно влиять?» — задается вопросом Svyat A.
«Как теперь хорошо заживут киевляне на этих улицах, я прям «завидую» им, сразу зарплаты повысятся, и коммуналка меньше станет))) или я ошибаюсь?» — иронизирует Макс.
Читайте также: Апелляционный суд Киева вновь «узаконил» проспект Бандеры
Напомним, в июне 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта, а также проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно, а в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе первоначальные решения горсовета. В феврале 2021 года Окружной административный суд украинской столицы вновь отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.