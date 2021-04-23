22 апреля стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой. Они должны покинуть страну в течение семи дней. Китайские пользователи сети оставили множество возмущенных комментариев под соответствующей публикацией «Китайской новостной сети» (China News) в социальной сети Sina Weibo.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Сколько корма для собак раздают сейчас США?» — задался вопросом один из пользователей сети, выразив всеобщий настрой и отношение китайцев к восточноевропейским странам, которые поддерживают Соединенные Штаты.

«И правда, теперь точно видно, что Чехия и Словакия — братья», — издевательски отметил другой пользователь.

Кто-то вступил в дискуссию, заметив, что всегда думал, что Чехословакия — это страна, а что такое Чехия и Словакия — не совсем понятно. А кто-то заметил, что пока два тигра дерутся, различные букашки пристраиваются к веселью.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«Не могу понять, зачем России вообще иметь дипломатические отношения с такими маленькими дрянными странами…» — заявил Шанци Вэньлу.

Но нашлись и «диссиденты», которые с чего-то решили выступить против общего тренда и поддержать Чехию.

«Глядя на это, Китай должен поддержать Чешскую Республику», — заявил пользователь CorAl, на что ему ответили, что, «глядя на некоторых комментаторов, неясно, где у них голова, а где задница».

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Другой «диссидент» заявил, что Россия только и может, что гордиться своим «величием», оставаясь при этом в изоляции «мирового сообщества». Но и на это нашелся ответ у разумных пользователей китайской сети, коих большинство.

«Народ Достоевского, Чайковского и Толстого остается великим даже в полной изоляции», — заметил «Изучение снега через виртуальное окно».

Кто-то заметил, что лай таких стран, как Чехия и Словакия, не столько страшен, сколько отвратителен в виду их жалкой ничтожности, смелость их обеспечивается только США, стоящими за спиной.