21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предупредил возглавляемые США западные страны, что если они пересекут «красную линию» в отношениях с Россией, то она примет быстрые и решительные ответные меры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество одобрительных сообщений касательно выступления российского лидера под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Надеюсь, Путин им покажет, где раки зимуют», — заявил «Вопрошающая долина».

Пользователь «Благородная женщина из Цзянси» согласилась с предыдущим комментатором, добавив: «Мочи их!»

Kremlin.ru В Китае

Многие заметили, что к словам Путина лучше отнестись серьезно, потому что русские — боевой народ. Если сказали, что «дадут копоти», значит — дадут.

«Да, пусть преподаст урок этому Западу!» — добавил Ли Пэнпэн.

«Самое интересное заключается в том, что никто не знает, где проходит эта русская «красная линия», поэтому сложно дать оценку», — заявила «Дикое запустение».

Кто-то подметил, что по спокойному тону Путина можно понять, насколько силен дух и темперамент русской нации.

«Товарищ Путин, подари Западу что-нибудь офигенное!» — призвал Лу Ибин.

«Путин очень мощный, поддерживаю его», — добавил Цзин-Цзин 131.

Kremlin.ru Владимир Путин

Некоторые комментаторы заметили, что не стоит игнорировать слова российского президента. Ведь есть пример Грузии, которая однажды засомневалась в том, что Россия способна на реальные шаги, а Путин показал ей, где раки зимуют.

«Настоящий мужик!» — заметила Qly1993.

Многие пользователи сошлись во мнении, что только Россия и Китай могут вместе противостоять Соединенным Штатам, которые окончательно сошли с ума и ждут, когда им преподадут урок.