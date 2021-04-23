«Как при Гитлере»: в Зауралье уничтожают библиотеки и книги
В курганском городе Шадринске стремительно воплощается в жизнь сюжет романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Местные депутаты 19 апреля подумали и решили за шадринцев — закрыть две библиотеки. А с 22 апреля в ещё действующие культурные учреждения, словно на пожар, мчатся оптимизаторы книжного фонда. И это происходит не на страницах романа американского фантаста, а в реальности, в российском городе. Такая вот реализация национального проекта «Культура».
Ликвидация большинством голосов
С 1 июня 2021 года во втором по численности муниципалитете Курганской области ликвидируют из-за «непопулярности у населения» библиотеку им. В. И. Юровских, расположенную на ул. Фабричная, 20, а также библиотеку им. Д. Н. Мамина-Сибиряка на ул. Ломоносова, 12. Целесообразность оптимизации муниципальной централизованной библиотечной сети с хозяйственной платформы пытался аргументировать руководитель городского отдела культуры Сергей Чернов.
По словам Чернова, на сегодня в Шадринске насчитывается семь муниципальных публичных библиотек системы Минкульта России и 27 библиотек других ведомств. Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку в Шадринске — 10 тысяч 665 человек. Тогда как в Екатеринбурге действует 15 публичных библиотек почти 1,5 млн жителей, в тюменском городе Ишиме, равном Шадринску по численности населения, работает четыре библиотеки.
Библиотеку им. В. И. Юровских, по словам чиновника, посетили за 2020 год в среднем 35 читателей в рабочий день, а читателями библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, по данным на первый квартал 2021 года, являются всего 340 шадринцев. При этом бюджетные расходы на каждую библиотеку составляют почти миллион рублей в год. При оптимизации библиотекари перейдут работать в другие учреждения, один работник в силу возраста сможет уйти на заслуженных отдых. Книги также будут переданы в другие учреждения ЦБС, за исключением ветхих.
Здания закрывающихся библиотек планируется передать под реализацию социально ориентированных проектов. К примеру, на ул. Фабричная, 20 может разместиться Центр помощи материнству и детству «Дар».
Ликвидация двух городских библиотек производится в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ — на одну библиотеку 20 тыс. человек с транспортной доступностью не более 30−40 минут, а также с планом оздоровления и оптимизации расходов городского бюджета, отмечают в мэрии Шадринска.
Местная гордума седьмого созыва (2020−2025 гг.) состоит из 24 депутатов. На заседании присутствовал 21 народный избранник. За ликвидацию библиотек проголосовали 16 представителей «Единой России». Против проголосовали три члена «Справедливой России», один от — КПРФ и ещё один беспартийный.
«Культура для них — куплеты под водку»
Решение о закрытии библиотек вылилось в волну протеста в социальных сетях. Сотни комментариев по поводу можно прочесть в группах «Шадринск — часть России», «Подслушано Шадринск», «В Кургане и вокруг него», «Шадринск — это мы», «Администрация города Шадринска» в социальной сети «ВКонтакте».
Многие шадринцы усомнились в словах Сергея Чернова, подсчитав коммуналку с зарплатой библиотекарей в идеале размером 20 тыс. рублей и решив, по итогам, что чиновник от культуры завысил траты на библиотеки как минимум вдвое. Мало того, сама личность ответственного за культуру, который называет себя певцом, композитором и поэтом, вызывает у горожан стойкое отторжение.
«Ребята, что вы хотите от шансонетки «На душе запален костерок»? Какая власть, такой и руководитель культуры. Он мэрам 20 лет в банях под гитарку шансон отжигает. У него аж душа просит что-нибудь спалить. Для наших чиновников и депутатов культура — это куплеты под водку», — иронизирует один из горожан.
Хохмы о внештатной работе артиста-бюрократа перебивает идеологическая составляющая.
«У нас сейчас при Чернове, как при Гитлере. Устроили «акцию против негерманского духа». Немецкие фашисты книги сжигали, а наши тупо выбрасывают на помойку! В советское время в самые тяжёлые времена, в голод и войну, открывали избы-читальни, не экономили», — пишет другой шадринец.
Однако в общем хоре возмущения прозвучала и поддержка мнения депутатов.
«Давайте честно. Большинство возмущенных на самом деле не посещали библиотеки минимум со школьных лет, и они им точно не нужны. Люди стали меньше читать, потому что чтение — это занятие сытого и довольного общества, а нас что заботит сейчас? Правильно, только цены в магазинах, где яйца за сотку, и это вполне понятно. И на самом деле библиотека как институт, при современных технологиях, действительно потеряла свою актуальность, как конные повозки ранее, как бумажные газеты или телевидение в недалеком прошлом, да и как много чего ещё. Кстати, настоящие любители книг, когда они существуют в городе в достаточном количестве, сейчас устраивают типа «шкафы для обмена книгами», — и это мнение шадринца лишь добавило хвороста в общий костёр обсуждения.
«Не там экономите, господа»
Защитнику решения чиновников напомнили, что библиотеки в Шадринске, особенно на окраинах города, — это не только хранилище книг, а культурные центры, где проводятся общественные мероприятия. Читательница Евгения Булычёва написала даже обращение к муниципальным властям.
Благодарности за новые знания, формирование интереса к чтению у подрастающего поколения, за чуткость, внимание и любовь к своему делу звучат и в адрес работников библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.
На страницах закрывающихся библиотек в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы фотографии с массы мероприятий, которые проводятся в среднем по два-три в месяц. На фото — дети, пенсионеры, целые семьи. Именно этим людям сложно понять экономическую целесообразность оптимизации библиотек.
Об особенностях макулатуры
И пока шадринцы возмущались, постукивая по клавиатурам телефонов и ноутбуков, с 22 апреля сотрудники отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки Шадринска вовсю начали «отбор книг» в закрывающихся библиотеках. Как он происходит и во что выльется, поведала неравнодушная жительница города Марина Селькова на примере библиотеки им. Бажова, которая была закрыта в Шадринске в 2019 году.
«Настораживает тот факт, что на сегодняшний день составляются акты только на списание всех книг «скопом», за исключением 200, поступивших в библиотеки за последние пять лет. Прежде чем вывозить данные книги из библиотек, необходимо составить «акт на передачу», — акцентирует внимание Марина.
Она подчёркивает, что акты на списание производятся по инвентарным книгам, которые не дают информации о том, пришла книга в негодность или нет. По году издания, не видя и не держа книги в руках, нельзя сделать заключения о ветхости книг. Эта её реплика касается обещания шадринских чиновников о передаче книжного фонда в «хорошие руки».
«Всё понятно, оптимизация бюджета, сокращение количества библиотек. Нашли слабое место. Но зачем книги уничтожать?! Это же варварство, мракобесие, преступление! Что же, их нельзя раздать людям, как это делают в Москве? Там книги давно не списывают. Люди приходят в библиотеки и забирают идущие под списание книги домой», — сообщает одна из комментаторов поста Марины.
Отметим, что практика раздачи списанных книг давно бытует в городах Среднего Урала, в Красноярском крае, в Тюменской и Новосибирской областях. И много ещё где по России, но не в курганском городе Шадринске.
Как спасти библиотеки?
К слову, шадринцы не только праведным гневом пылают в социальных сетях, но и пребывают в поиске решения во спасение закрывающихся библиотек. Молодой горожанин предложил устроить флешмоб — срочно записаться в библиотеки, попавшие под нож оптимизации из-за «непопулярности».
«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ясно как день! И вот эти слова Шумкова (губернатор Курганской область — прим. ИА REGNUM) про возрождение региона, типа «встанем с колен, возродим Курганскую область» — пустой трёп. Всё сводится к тому, что уничтожат ради маленькой толики экономии мизер донатов, которые сами же разворуют. В первый раз, что ли? Давайте отстоим, что есть!» — вспомнил о главе региона один из протестующих.
Прозвучало и предложение оптимизировать шадринскую гордуму, тогда деньги для библиотек найдутся.
«Депутаты — самая бесполезная часть общества, а точнее вредоносная. Для чего они нужны? От них только вред обществу, гадят везде. Им за что зарплату платят?» — прозвучало обвинение.
Здесь, конечно, обвинитель преувеличил. Зарплату шадринские депутаты не получают. Они придумали себе другой способ обогащения. Общеизвестно, что ранее шадринские парламентарии незаконно установили себе дополнительные выплаты, которые были введены в 2019 году якобы с целью компенсации расходов, связанных с ведением депутатской деятельности. Они выплачивались ежемесячно и, по данным прокуратуры, фактически являлись денежным вознаграждением за депутатскую «нагрузку». После протеста прокурора акт о выплатах отменён.
И ещё очень интересное предложение звучит относительно депутатов. Нет, не прогнать народных избранников, а наоборот, предложить им библиотеки в качестве приёмных. Во-первых, они, наконец, увидят работу библиотекарей, книжные фонды, которые отправляют в макулатуру, и вдруг к чтению приучатся. Во-вторых, непосредственно, а не раз в пять лет, увидят электорат в глаза.