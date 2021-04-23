Решение Ленинского районного суда Севастополя арестовать на два месяца молодого человека, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Даже сейчас есть предатели и вредители, а что говорить про послевоенное время? Ещё Сталина ругают!» — пишет Лидия Б.

Многие пользователи оказались в шоке от поступка молодого человека. Люди не понимают, зачем шпионить против России в пользу Украины.

«Это каким же нужно быть чмoшникoм, чтобы работать на Украину?!» — задаётся вопросом Максим М.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что гражданин действительно имеет отношение к шпионажу. Люди предполагают, что времена изменились, и всё, что нужно выведать у конкурента, можно сделать с помощью спутника.

«Пацан молодой совсем, что он там мог такого секретного передать, чего спутники, которые всё видят, выведать не смогут?» — сомневается Василий К.

Часть людей уверена, что попытка заработать денег, продавая своё государство, является глупой идеей, стоящей потери свободы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Арест

«За всё содеянное нужно отвечать. Сейчас такие возможности есть. Чего ещё не хватает? Всю жизнь себе искалечил. И ради чего? Ради денег? Они сегодня есть, а завтра уже нет. По-моему, жизнь важнее денег», — написала Татьяна П.

Ряд пользователей оказался убеждён, что в России живёт достаточно большое количество людей, готовых воткнуть нож в спину своей стране. С русофобами следует бороться нещадно, считают люди.

«Нужно понимать, что в России существуют такие люди с украинскими корнями, которые ненавидят Россию и русских. И они готовы за определённую мзду предавать страну, в которой живут. Просто у них такая природа. Их внутренний мир — это русофобия», — предполагает Владимир Г.

Kiyanka Штаб-квартира СБУ в Киеве

Нашлись и те, кто считает, что множество информаторов сидят в чиновничьих креслах. Люди уверены, что чистки пора провести и в стане людей, облечённых властью.

«Предатели и информаторы были всегда! Коррупционер это есть предатель и информатор. Поэтому давно пора коррупционеров причислить к изменникам Родины и давать им пожизненные сроки, а то и вообще применять к ним смертную казнь!» — считает Коля Н.

Напомним, 22 апреля в пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили журналистам, что Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.