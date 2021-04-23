Заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), вызвало бурное обсуждение интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«Наглые украинцы, в каждой бочке затычка. Всю жизнь жили за счёт России, а теперь ждут, когда их Америка возьмёт под свое крыло», — пишет Елена Ш.

Многие пользователи оказались не против, чтобы Россию отключили от SWIFT. Люди уверены, что для нашей страны было бы лучше пользоваться отечественной платёжной системой.

«Американцы на этом SWIFT рубят комиссии с каждой покупки и с каждого перевода. Отключайте. Будем на своей системе работать», — написал Макс С.

Некоторые комментаторы предполагают, что процесс отключения от международной платёжной системы пройдёт для России безболезненно и руководство страны давно уже готово к данному развитию сценария.

«Давно пора. Не просто же так Россия готовилась к этому сценарию. Только как это поможет Украине? Они сразу же подключатся к российской платёжной системе, так как даже сало покупают у России», — отметила Аревик И.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сало

Нашлись и те, кто уверен, что Россия не окажется в одиночестве, пользуясь российской платёжной системой.

«Давно пора со странами-партнёрамипридумать что-то для расчетов в национальных валютах. В таких, как Китай, Турция, Азербайджан, Белоруссия. Чтобы никто на нас давить больше не мог. Да и к чему доллар своими инвестициями подпитывать», — отметила Нелли Б.

Часть людей предложила отключить SWIFT лишь частично. Граждане предложили, чтобы системой переводов из Российской Федерации не могли пользоваться граждане Украины.

«Надо отключить SWIFT только в той части, которая отвечает за перечисление денег из России в Украину», — считает Александр М.

Ряд пользователей указал на то, что на территории России трудится очень много жителей Украины, которые пользуются элементами SWIFT лишь для того, чтобы спокойно переводить денежные средства своим родственникам в соседнюю страну.

Оплата онлайн

«Это уже не в ногу себе выстрелить, а скорее гениталии свои отстрелить. Просто интересно, а он продумал, как заробитчане будут из России деньги в незалежную переводить?» — задаётся вопросом Валерий М.

Напомним, 22 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Reuters, что Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы.