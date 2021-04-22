Последние несколько лет наиболее резонансные уголовные дела в Саратовской области одно за другим разваливаются в судах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

22 апреля суд вынес решение в отношении бывшей главы комитета по управлению имуществом Саратова Елены Салеевой и её коллеги, экс-начальника отдела муниципального земельного контроля Андрея Краснова. Их судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Обвинение считало, что чиновники получили от застройщиков взятку в размере 17 млн рублей. Однако Волжский суд Саратова выяснил, что свидетели давали противоречивые показания, кроме того, средства предназначались вышестоящим сотрудникам мэрии, которых установить не удалось. В итоге обоихполностью оправдали за отсутствием состава преступления.

2 апреля Октябрьский суд Саратова оправдал бывшего министра — председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларису Кузнецову и её мужа Олега Козлова. С них сняли обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») в связи с отсутствием состава преступления. Хотя в прокуратуре считали, что общая сумма взяток составила более 13,4 млн рублей.

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Саратовской области Дмитрия Соколова, которого обвиняли в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (министр изменил статус имевших крупный долг лесхозов), признали невиновным. Сначала 22 декабря 2020 года такое решение принял Кировский суд Саратова, а после, 9 марта, его подтвердил и Саратовский областной суд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Громкое дело бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, несколько лет скрывавшегося от следствия, пока лишь предстоит рассмотреть. Однако уже сейчас он может чувствовать себя уверенно. Алексей Прокопенко обвиняется в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), хотя раньше ему вменяли мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ) с ущербом на 81,9 млн рублей. 10 декабря 2020 года бывшего мэра освободили из-под домашнего ареста. Его адвокат рассказал журналистам, что Прокопенко может свободно перемещаться по Саратову и Саратовской области и даже устраиваться на работу.

В июне 2020 года Волжский суд Саратова вынес оправдательный приговор бывшему начальнику главного управления МЧС России по Саратовской области Игорю Качеву, которого обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему инкриминировали причинение государству вреда на сумму 6,2 млн рублей, но суд не увидел в действиях обвиняемого состава преступления и полностью оправдал. Впрочем, с решением не согласился прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, направивший кассационное представление. И Первый кассационный суд общей юрисдикции отправил дело на новое рассмотрение.

Оправдательные приговоры выносятся не только в отношении чиновников. 11 июня 2020 года Фрунзенский суд Саратова освободил от наказания застройщика Владимира Белича, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Руководителя ЗАО «Геожилстрой» и ЖСК «Оптимист-2000» обвиняли в неисполнении договорных обязательств на сумму свыше 591 млн рублей. Суд признал вину лишь по шести эпизодам, по которым уже прошли сроки давности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

11 января Балаковский районный суд Саратовской области вернул в прокуратуру дело в отношении бывшего директора строительной компании ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина. В документах нашли нарушения УПК. 20 декабря 2018 года райсуд признал Панагушина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и приговорил к шести годам лишения свободы за обман участников долевого строительства. Но 9 апреля 2019 года Саратовский областной суд отменил решение в связи с отсутствием состава преступления. В деле фигурировала сумма 153 млн рублей.

Саратовское интернет-издание «Общественное мнение» перечислило сразу несколько случаев, когда судебная власть в Саратовской области оказывалась неожиданно лояльна к другим власть имущим. Оно вспомнило дела председателя Саратовского облпотребсоюза Олега Подборонова, подозревавшегося в мошенничестве, бывшего областного депутата и экс-директора АО «Автокомбинат №2» Андрея Беликова, который из-за обвинений в мошенничестве провёл в СИЗО несколько месяцев. Написали и о деле экс-прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, которому инкриминировали эпизоды получения взятки. Суд сначала отправил подозреваемого под домашний арест, а после обжалования и вовсе отпустил. Издание пишет, что трансформация судебной системы региона началась с конца 2018 года, когда председателем Саратовского областного суда был назначен Фёдор Телегин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Однако не будем торопиться с выводами. Например, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении бывшего депутата облдумы и председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландопрекратили ещё до суда, решение приняли в следственном управлении СК РФ по региону.

Подавляющее большинство громких дел коррупционной направленности закончились ничем. Налицо закономерность, системный сбой в работе, непонятна лишь причина, по которой он происходит. И выводов здесь можно сделать только два: либо правоохранительная система раз за разом ловит невиновных и непрофессионально подходит к сбору улик, либо у местных элит появилась невидимая броня, защищающая от уголовного преследования.