Северная Осетия вошла в тройку субъектов РФ, в которых состояние жилья меньше всего радует его собственников. Большой процент жителей республики недовольны своими жилищными условиями, следует из данных исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза».

Ahsartag сс Северная Осетия

Так, в рейтинге «коммунальной разрухи» РСО-Алания заняла второе место, набрав 20,26 балла. При анализе учитывались показатели типичных коммунальных проблем, в том числе связанные с отоплением, сыростью или промерзанием стен и полов в помещении, слабым освещением. Кроме того, учитывались мнения жителей РСО-Алании по ситуации на территории вокруг домов или в подъездах.

Жители Северной Осетии откликнулись на рейтинг разнонаправленными отзывами. Одни утверждали, что он основан на непонятных данных и на самом деле все не так уж и плохо с качеством жилья, другие — согласились с ним, рассказывая о своих жилищно-коммунальных страданиях.

«На пропитание еле хватает, а на жилищные условия тем более»,— объяснила Софья С. результаты рейтинга на странице С. ВЛАДИКАВКАЗ/ОСЕТИЯ в Instagram.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийное жилье

«Такое государство: своим хорошее жилье — другим аварийное», — сетует на несправедливость и социальное неравенство Елена.

«И не только жилищных условий, но бешеных цен и низких пенсий и зарплат», — уточнила batyrbekovna 15 сферы, где РСО-Алания, по ее мнению, занимает первые места.

«Ну хоть где-то мы в тройке лидеров», — невесело пошутила Валия М.

«Это вранье, в российской глубинке живут, как в 70-х годах, у нас в миллион раз лучше», — опровергла данные исследования о качестве проживания EVGENIA0410.

«Хоть убейте; но я не верю. Одни мерсы, BMV и Камри посчитайте по городу или вечером по кафешкам и ресторанам пройдите. Не успевает новостройка достроиться, а квартиры уже раскуплены. Ну не верю я, простите. Нормально в Осетии живут, не надо прибедняться. Дай Бог всем ещё больше и здоровья, и денег. Без зависти говорю, но у нас нехило так живут, по сравнению с другими республиками», — согласился с ней еще один комментатор.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийное жилье

«Еще одно «достижение» битаровской власти. Надеюсь, Меняйло сделает правильные выводы из всего этого», — прокомментировала причину и выразила надежду на изменения свvassa z.

«В 2021 году исполняется 40 лет, как я живу в общежитии в страшно аварийном доме, который не состоит на балансе города», — пожаловалась на свои жилищные условия Аминат Е.