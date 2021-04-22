В начале этого месяца администрация президента Украины официально представила Центр противодействия дезинформации послам стран G7 и главам представительств ЕС и НАТО. Также на презентации присутствовали сотрудники дипломатических миссий других стран, представители медиа и общественные активисты. Сообщалось, что созданный при Совете национальный безопасности и обороны (СНБО) Центр будет заниматься информационными кампаниями, направленными против Киева. Как уточнили украинские представители, в задачи нового ведомства входит аналитическая работа, в первую очередь связанная с выявлением каналов негативной информации и выработкой предложений для борьбы с данными источниками. Это могут быть политические фигуры, партии, общественные организации или оппозиционные СМИ, выступающие против нынешнего украинского курса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

По словам главы офиса президента Андрея Ермака, новое ведомство готово тесно сотрудничать со странами НАТО и другими партнерами Киева, которые имеют «печальный опыт дезинформации, распространяемой из России». Как отметил Ермак, инициатива создания Центра принадлежит действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

Обсуждения украинскими властями идеи создания Центра начались во второй половине 2020 года. Выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент Владимир Зеленский призвал создать структуру по противодействию дезинформации международного уровня со штаб-квартирой в Киеве. Инициатива Зеленского не вызвала широкого интереса за рубежом, и украинские власти, внеся некоторые изменения, предложили новый формат. В начале февраля этого года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о намерениях Киева сформировать объявленную Зеленским структуру, но пока без международного участия. 11 марта СНБО принял решение «О создании Центра противодействия дезинформации», которое спустя несколько дней (19 марта) было одобрено указом президента. В ходе презентации Центра иностранным партнерам руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что в перспективе подчиненное СНБО ведомство все-таки рассчитывает стать международным хабом по сбору и анализу информации, обеспечивающим безопасность Украины и ее партнеров. Однако вопрос, насколько поставленная Киевом цель интересна иностранным партнерам, остается открытым.

President.gov.ua Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Финляндии, Израиля, а также главами представительств ЕС и НАТО на Украине

Несмотря на то, что идея организации Центра на Украине приписывается Зеленскому, отмечается, что при создании и обсуждении Киев ориентировался на примеры подобных органов в США, Франции, НАТО и ЕС. Одной из самых похожих инициатив является Национальный центр противодействия дезинформации, который предлагали создать в Соединенных Штатах несколько лет назад.

В начале 2018 года «Атлантический совет» (американская аналитическая организация — Прим. ред.) опубликовал доклад «Демократическое противодействие пропаганде». Документ, сосредоточенный на обвинениях России во вмешательстве в президентские выборы в США, содержал ряд рекомендаций по борьбе с «российским влиянием». В частности, авторы предлагали американским властям создать Национальный центр противодействия дезинформации. К работе в организации планировалось привлечь представителей ФБР, министерства внутренней безопасности, ЦРУ, Пентагона и центра глобальной вовлеченности, который входит в структуру Госдепартамента. Идея осталась невостребованной в США, но, по всей видимости, Владимир Зеленский и его окружение считают, что применительно к украинским реалиям проект имеет перспективы получить поддержку Вашингтона и других партнеров Киева. Но, как уже сказано, у Запада на этот счет может быть иное мнение.

Эксперты отмечают, что, несмотря на очевидный интерес к продвигаемым на Украине антироссийским инициативам, в том числе в информационной среде, западные элиты предпочитают держать дистанцию в работе с подобными «информационными регуляторами», опосредованно участвуя и влияя на их деятельность.

Показательным примером является подход к выстраиванию отношений с украинскими негосударственными фактчекинговыми платформами, которые управляются местными активистами при негласном контроле иностранных кураторов. Напомним, в 2020 году американская социальная сеть Facebook запустила программу фактчекинга и противодействия дезинформации на Украине, выбрав партнерами по проверке контента и выявлению фейковой информации платформы VoxUkraine и StopFake.

President.gov.ua Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Финляндии, Израиля, а также главами представительств ЕС и НАТО на Украине

Говоря о VoxUkraine, на официальном сайте организация называет себя независимой аналитической платформой, созданной после Евромайдана «с целью изменить качество украинской политики». Тем не менее с таким позиционированием сайта согласны не все. Авторы журналистских расследований отмечали, что «независимая» VoxUkraine частично финансируется «Национальным фондом поддержки демократии», созданным в 1983 году при поддержке Конгресса США. Также, согласно госреестру, большинство основателей VoxUkraine связаны с Киевской школой экономики, основанной в 1996 году американской бесприбыльной организацией Economic education and research consortium.

Другим участником программы Facebook стал известный медиаресурс StopFake. Примечательно, за небольшой период работы с Facebook украинская платформа уже оказалась в центре скандала. В начале марта модераторы Facebook заблокировали материалы российских СМИ о задержании ФСБ в Воронежской области сторонников одной из украинских радикальных группировок. Как выяснилось, публикации были написаны на основе официального пресс-релиза Федеральной службы безопасности. Комментируя блокировку, администрация Facebook перевела удар на StopFake, заявив, что анализом публикаций занимались сотрудники украинской платформы. Говоря о «независимости» данного сайта, источники напоминают, что в 2016 году правительство Великобритании выделило более 100 тысяч фунтов «на увеличение влияния StopFake на общество на Украине и в других странах». Также многие редакторы и журналисты StopFake, в том числе один из основателей сайта Евгений Федченко, являлись участниками программы обмена Фулбрайта, финансируемой правительством США.

Резюмируя, участие западных игроков в работе надзорных организаций на Украине, борющихся с пророссийскими настроениями в обществе, как правило, происходит посредством финансирования данных структур третьими организациями, а также введения в управленческий состав лояльных активистов.

Возвращаясь к Центру противодействия дезинформации, взаимодействие Запада с новой организацией следует тем же принципам, о чем свидетельствуют первые назначения. В соответствии с указом Зеленского, руководителем нового Центра выбрана Полина Лысенко, занимавшая до этого должность главы департамента информационной политики и связей с общественностью Украинской железной дороги. Из интересных фактов ее биографии следует выделить, что достаточно молодой специалист обладает солидным опытом работы в госструктурах, а также имеет благодарность Федерального бюро расследований США.

President.gov.ua Андрей Ермак на онлайн-встрече с медиаэкспертами и представителями гражданского общества, в ходе которой представил руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко

Добавим, что некоторые источники указывают, что создание Центра детально обсуждалось в ходе встречи Владимира Зеленского с руководством британской разведки МИ-6, во время официального визита украинского лидера в Лондон (7−8 октября 2020 г.). Как сообщала пресс-служба Зеленского, в ходе беседы главы государства с представителями Секретной разведывательной службы Великобритании стороны уделили особое внимание теме противодействия дезинформации на Украине.

Таким образом, Вашингтон, Лондон и другие партнеры Киева, по сути, уже влияют на деятельность нового Центра.

В заключение следует остановиться на рисках и преимуществах для иностранных участников официально включаться в работу Центра в Киеве и создавать на его базе международный хаб информационного противодействия, как, например, это было сделано в Финляндии.

Напомним, в 2017 году представители Евросоюза и НАТО открыли в Хельсинки Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, одним из приоритетных направлений которого является борьба с негативной информацией. Помимо Финляндии, учредителями выступали еще 11 стран: Швеция, Норвегия, США, Франция, ФРГ, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. В настоящее время в работе Центра официально принимают участие 28 государств — членов ЕС и НАТО.

Вместе с тем нужно учитывать, что в истории с данным центром инициатива исходила не от Хельсинки, а скорее от НАТО, где не скрывают интереса втянуть Швецию и Финляндию в евроатлантическую структуру, в том числе под предлогом защиты от «российской угрозы». Также в сравнении с Украиной Финляндия имеет безупречную репутацию в вопросе свободы слова, средств массовой информации и соблюдения других прав. Иными словами, участие в работе международного центра по борьбе с «фейками» в Финляндии не несет для стран-участников таких имиджевых рисков, какие мог бы создать такой же Центр на Украине. Очевидно, финские власти не рассматривают Центр как средство борьбы с оппозиционными СМИ и другими источниками, обсуждающими неудобные для властей темы. В случае с Украиной высоки ожидания, что Центр будет использоваться как карательный орган местных властей в борьбе с неугодными СМИ и оппозиционными активистами.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с руководством британской разведки МИ-6. 7-8 октября 2020 года, Лондон

Примечательно, что во время недавнего скандала, связанного с закрытием Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов (NewsOne, «112 Украина», ZIK), мнение в западных кругах разделилось. Решение украинского президента поддержали посольства США и Великобритании на Украине, в то время как на сторону СМИ встал Европарламент. В опубликованной через несколько дней резолюции, касающейся выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, отдельный раздел был посвящен положению СМИ. Как указали евродепутаты, украинским властям нужно сосредоточить усилия на «развитии демократической, независимой и сбалансированной медиасреды», что подразумевает отказ от политически мотивированных преследований средств массовой информации. Иными словами, однозначного мнения относительно информационной политики украинского руководства у зарубежных партнеров нет.

Наконец, еще одной причиной, почему Западу невыгодно поддерживать амбиции Киева по созданию Центра дезинформации международного уровня, является нестабильная политическая ситуация. Как известно, борьба Зеленского с оппозиционными СМИ является следствием провальных реформ и желанием уменьшить уровень критики в свой адрес. Однако для Запада внутренние проблемы украинского президента, связанные с потерей поддержки электората, неинтересны. Понимая, что в перспективе Украина сохранит прозападный курс, иностранные партнеры спокойно рассматривают вариант замены украинского президента на другого, не менее лояльного преемника. На этом фоне международное признание Центра противодействия дезинформации в Киеве воспринималось бы как демонстрация согласия и сигнал официальной поддержки Зеленского и его спорных методов по борьбе с конкурентами и критиками в информационной среде.