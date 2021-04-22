Международное агентство по атомной энергии планирует направить в Японию техническую целевую группу для обсуждения технической проблемы сброса зараженных радиацией сточных вод с АЭС «Фукусима».

Радиация

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь по этому поводу заявил во время очередной пресс-конференции 22 апреля:

«Китай обеспокоен содержанием доклада. Проблема загрязнения сточных вод АЭС «Фукусима», не являющаяся «частным делом Японии», не может быть в одностороннем порядке решена японской стороной, но и не может быть частью «тайной операции». Сегодня Всемирный день Земли. У человечества есть только одна Земля, и все страны несут ответственность за защиту общего дома, в котором мы живем! Японии настоятельно рекомендуется принять практические меры по защите окружающей среды, бережному отношению к земле и прекращению опасной практики, угрожающей глобальной морской среде и международному здоровью и безопасности населения».

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали заявление главы МИД Китая под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV в социальной сети.

«Вы не можете жить без Земли, а вот без Японии — запросто», — заявил один пользователь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«То, как Япония поступает с радиоактивной водой, — это нехорошо, и можно сказать, Япония развязывает ядерную войну. Теперь любая страна на Земле может объявить ей войну», — заявил другой пользователь.

По мнению целого ряда комментаторов, Япония чувствует себя тесно на своих островах и поэтому постоянно стремится в отместку насолить другим странам. Поэтому она пыталась завоевать Азию в прошлом веке, поэтому она сейчас сливает радиоактивные отходы в океан, чтобы другие страны тоже страдали.

«Если Япония действительно сбросит зараженную воду, что нам делать? То, что мы оставляем будущим поколениям, — это экологическая среда со смогом вместо воздуха и ядерными отходами вместо воды. Мы не можем гарантировать даже самую элементарную среду обитания», — возмутился Юн Дэн Цэн Цин.

Многие комментаторы не верят, что Япония только готовится сбросить отходы в воду, потому что действия и заявления очень подозрительны, а степень ее непреклонности наталкивает на эти мысли.

«Дети часто говорят, что хотят в туалет, когда уже описались», — заметил пользователь «Почему бы тебе не называть меня А Синь».

Некоторые пользователи решили остудить пыл возмущенных комментаторов, поспешив напомнить, что нужно сохранять спокойствие и рациональность в этом вопросе.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима». Япония

«Я увидел, что китайцы в Weibo не очень рациональны. Решение сбрасывать сточные воды в море было принято правительством Японии, и это не отражает мыслей всех японцев. Некоторые люди в Японии также внесли большой вклад в развитие мира. MSG, Walkman, скоростной поезд, японский карикатурист Акира Торияма… кинорежиссер Хаяо Миядзаки», — заявил «Умелец».

Но больше всего пользователей заботит вопрос опасного прецедента. Они опасаются, что Япония таким образом может открыть ящик Пандоры.

«Если Япония это сделает, эгоистичные западные державы откроют для себя удобный способ избавляться от собственного мусора. Они уже сбросили в море много ядерных отходов, и эту дыру невозможно заткнуть», — отметил «Удовольствие».