Отказаться от статуи Ленина на входе и заменить её статуей Петра I предложила инициативная группа Воронежскому государственному аграрному университету, который в последние несколько лет носит имя Петра I.

Памятник Ленину

Вуз запустил 20 апреля опрос общественного мнения в социальной сети. Вопрос сформулирован так: «Как Вы относитесь к предложению инициативной общественной группы о замене гипсовой статуи В.И. Ленина, размещенной на фронтоне входа в главный корпус Воронежского ГАУ, на бронзовый бюст императора Петра I?» Предлагается три варианта ответа: «Поддерживаю. Считаю эту идею исторически справедливой», «Не поддерживаю. Всё должно остаться так, как есть» и «Мне всё равно». Судя по формулировкам ответов, руководство вуза поддерживает идею убрать статую Ленина, который, кстати, и принял решение о завершении строительства Сельскохозяйственного института в Воронеже (ныне — ВГАУ имени Петра I). Однако пока воронежцы «инициативную группу» не поддерживают: на утро 22 апреля против замены скульптуры Ленина выступили более 52%, за — 38%.

Предложение вызвало ожесточённые дискуссии в комментариях к посту.

«Оставьте Ленина в покое!» — требует Даша У.

«Не надо ничего менять», — уверен Вячеслав Г.

«Руки прочь от Ленина!» — поддержала Ольга Л.

«Не трогайте Ленина!» — требует Алексей Х.

«Не место сифилитику и палачу на площади… уничтожил царскую семью, женщин, детей, устроил красный террор, уничтожил православие, уничтожил исторические памятники, устроил гражданскую войну, миллионы погибших, умерших от голода… Петру там место!» — написал Михаил Н. и тут же получил ответную реакцию пользователей.

Иванова Ирина Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

«Михаил, царскую семью уничтожили эсеры, Ленин пытался их спасти для суда. Учите матчасть», — ответил Сергей К.

«Михаил, какой же вы дремучий! То, что пишете, уничтожается сейчас: и памятники, и население. От отрекшегося царя отказалась Англия, а приговорили к расстрелу не большевики, там был только один, и он был против этого. Террор начали белые. И т.д. и т.п.», — написала пользователь под ником «Любовь Земная».

«Правду не убьешь уже… а Петру стоять на месте бандита… вот увидишь!» — ответил критикам Михаил Н.

«Я считаю, что университет — храм науки, стоит обезличить, ни Ленина, ни одного из императоров и прочих, принадлежности к какому-либо строю не нужно! Моё мнение таково, что наука должна быть вне политики…» — считает Дмитрий Т.

«Лучше обустроить физвос (кафедру физвоспитания — ИА REGNUM). Сделать забор более привлекательным. Газон — более чистым и ровным», — напоминает участник дискуссии о более насущных для вуза проблемах.

«Обновите лучше на физвоспитании поляну стадиона с воротами и беговые дорожки вокруг него. Вот это будет дело!» — поддерживает Артём А.

«Кто это писал? Какая историческая справедливость? Вы историю знаете?!! Кто придумал такую чушь?!! На главном входе висит табличка, о том, что в сложнейшие послереволюционные времена В.И. Ленин выделил 1 млн рублей, чтобы достроить вуз, т.к. понимал важность образования и сельского хозяйства!!! А теперь сидят люди и несут чушь молодому поколению, которое может не правильно воспринять эту информацию! Работники… Раньше, прежде чем в университете работать, необходимо было на производстве потрудиться! А сейчас, пороху не нюхавши, сидят и такую чепуху несут!!!» — возмущён Дмитрий Б.

«Тем более что Ленину принадлежит крылатая фраза «учиться, учиться и учиться», — напоминает Наталья Б.

«Ленин это история. Поставьте, уже поставили царя. Пусть стоят рядом», — предлагает Олег Д.

«У инициативной общественной группы более полезных идей нет?» — вопрошает Лиза Л.

«Лиза, в депутаты им дорога)», — отвечает Анастасия Б.

«В СХИ проблем больше нет? Совсем? Серьезно?» — спрашивает Мария Орехова.

«Ну, во-первых: здание главного коруса является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Изменения его каким-либо образом, кроме исторической реставрации, запрещено (но когда это кого-то останавливало, верно?)» — напоминает Константин Р.

«Что мелочиться, снести и заново построить. У нас это любят», — пишет Алексей К.

«Если бы не Ленин, вуз не достроили бы, а это были очень тяжёлые времена, но сколь дальновидный был поступок. Пётр тут совершенно ни при чем, да и хватает его памятников в Воронеже», — напоминает Вадим С.

«Если уж решите менять, то делайте крепление на болтах, а то лет через 10 и Пётр I может кому-то чем-то не угодить», — предлагает Евгений Л.

«Опять реформаторский зуд обострился? Не лучше ли направить силы на освоение передовых технологий сельского хозяйства?» — предлагает руководству вуза Андрей Р.

«Фашисты бомбили Ленина, бомбили… не смогли, но нынешние решили их перегнать», — пишет Владимир М.

Центральный вход главного корпуса ВСХИ. 1943

«Господи, этот Пётр Первый везде уже, что-нибудь интересное придумайте», — призывает Анна К.

«Оставьте Ленина. Если бы в 1918 г. В. И. Ленин в тяжелейших условиях на прошение профессуры не подписал документ о финансировании строительства здания института, то его вообще бы не было. Пётр к нему никакого отношения не имеет. Николай II ранее принял решение о внесении в планы его строительство», — напоминает Александр Ш.

«Я так понимаю, что все остальные проблемы в стенах ВГАУ уже решены, коль скоро задумали надвратные статуи менять? Или это просто у кого-то весеннее обострение?» — предполагает Paul Gladneff.

«Эта идея похожа на провокацию и призыв к противоправным действиям. Странно, что это происходит с официальной страницы вуза», — написала Любовь Л.

«Видимо, продать земли СХИ, на которых были заложены ценнейшие многолетние сельхозопыты, уже невозможно — все проданы и застроены, как я понимаю, начался поиск любых других способов извлечь профит», — предполагает Миха Пестунов.

Воронежский сельскохозяйственный институт императора Петра I в Воронеже начали строить в 1913 году, главный корпус возвели в 1916 году, однако завершить строительство и оборудование важного для страны учебного заведения помешала Первая мировая война. В 1918 году Совет народных комиссаров выделил на завершение строительства 6,8 млн рублей. Кстати, в советские и постсоветские годы вуз носил имя Константина Дмитриевича Глинки — знаменитого русского учёного-почвоведа, первого ректора вуза, который вложил немало сил в его создание. Однако в 2000-х имя Глинки в названии вуза заменили на имя Петра I. При этом историческое название вузу (Сельскохозяйственный институт Петра I) так и не вернули — он остался аграрным университетом.

Константин Дмитриевич Глинка

Добавим, что в последние годы вуз не раз оказывался в центре крупных скандалов. Так, несколько лет назад опытные яблоневые сады ВГАУ, находившиеся в пользовании вуза и в последние 20 лет пришедшие в запустение и упадок, внезапно оказались в частных руках. Благодаря общественному резонансу застройки этой территории удалось избежать: было возбуждено дело, прокуратура в судах отстояла землю и вернула ее государству. Последний скандал разразился совсем недавно, в марте 2021 года. На махинациях с премиями сотрудников попался врио ректора вуза Алексей Попов, проработавший в должности лишь несколько месяцев.