Дмитрий Еловский

«Эти показатели позволяют правительству оценить ситуацию в регионах. Однако они не играют ключевую роль в судьбе глав субъектов Федерации. Там куда важнее управляемость, в том числе и политическая, крупные экономические и инфраструктурные проекты, взаимоотношения с федеральными министерствами, с элитными группами на всех уровнях — от федерального до местного. Это невозможно описать в документе, нет таких показателей».

По мнению директора Центра «Региональные исследования» Дмитрия Лобойко, необходимость введения KPI для губернаторов сама по себе вызвана отсутствием работающих демократических институтов, которые могли бы быть «предохранителем от непрофессионализма».

Дмитрия Лобойко

«Что мы знаем о KPI для высших должностных лиц регионов в Евросоюзе или США? Ничего, потому что они там не нужны. Кроме того, KPI сам по себе не так важен для центра: кадровые решения принимают не исходя из его многочисленных показателей. Он может быть поводом для отставок, но не причиной. Не зря же многие губернаторы с весьма скромными результатами своей деятельности сидят в своих креслах долгие годы».

Отличники KPI не застрахованы от отставок

В течение последних месяцев в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) произошло ряд резонансных отставок губернаторов. Можно ли их связать с тем, что попавшие в немилость главы регионов не справлялись с реализацией намеченных критериев эффективности? Если посмотреть на то, какие регионы лишились своих руководителей — Мордовия, Ульяновская и Пензенская области — то напрашивается прямая связь. Не секрет, что указанные регионы — аутсайдеры по многим ключевым показателям. И наоборот, Владимир Путин и федеральный центр в целом достаточно часто комплиментарно высказываются относительно глав «сильных» субъектов, например Рустама Минниханова в Татарии и Радия Хабирова в Башкирии.

Kremlin.ru Владимир Путин во время видео конференции

Между тем эксперты не спешат проводить прямых параллелей. Илья Гращенков считает, что неплохие показатели должны быть в богатых регионах — таких как Татарстан, Нижегородская область, Башкирия, Самарская и Саратовская области.

«Проблемы с выполнением KPI могут возникнуть в более депрессивных регионах — Мордовии, Удмуртии и Чувашии, а также Пензенской области. Оренбургская и Кировская области тоже не являются локомотивами производства, но полагаю, там KPI точно вытянут, как и в Ульяновской области и Пермском крае», — отмечает эксперт.

Дмитрий Лобойко также сомневается, что существует прямая связь между выполнением показателей KPI и кадровыми перспективами региональных руководителей:

«Недавно ушедший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не явил миру экономического чуда, не остановил отток населения и т.д., но это не мешало ему 16 лет быть вполне устойчивым. То же можно сказать про саратовского Валерия Радаева с поправкой на более скромный пока срок. Из этого следует, что отличники KPI не застрахованы от отставок. На сегодняшний день ключевыми для центра являются два критерия: уровень социальной напряженности и уровень поддержки партии власти. Всё остальное — шелуха и способ держать в тонусе региональных руководителей».

Говоря о KPI региональных руководителей, надо также помнить о приближающейся кампании по выборам в Государственную думу. Разумеется, критерий, связанный с электоральной устойчивостью, отсутствует в предложенном списке, но опыт показывает, что от результатов выборов часто зависит и судьба глав регионов. Тем более что некоторым из них придётся избираться и на свою должность. Впрочем, опыт пензенского губернатора Ивана Белозерцева показывает, что это не даёт никаких гарантий.