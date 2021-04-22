На сайте Киевского городского совета 19 апреля под номером 10 542 появилась петиция с предложением переименовать станцию метро «Героев Днепра» в «героев УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также провести редизайн станции в соответствии с требованиями декоммунизации. Из 10 000 подписей, необходимых для рассмотрения петиции, набрось 149. До окончания сбора подписей осталось 87 дней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Предложение о переименовании станции метро украинской столицы обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ», а также Klymenko Time. В основном люди негативно оценили требование, изложенное в петиции, отметив, что никакие УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не герои. Также читатели отметили, что станция метро, как и большинство того, что построено и работает в стране, является достоянием советской эпохи, а не нынешних украинских «героев».

AMY Станция метро «Героев Днепра»

«Чем герои Днепра не угодили?» — задается вопросом Наталья М.

«Как-то слишком мало Бандеры, давайте уже не мелочиться, а Киев переименовать в «Степано-Бандеровск», чтобы уже сразу да наверняка… Как же задолбало это мракобесие вокруг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Бандеры», — добавил Adler von der Tann.

«Это жители… [Киева] так хотят или их, как всегда, никто не спрашивает?» — задает вопрос Т.

«Злят общество, разделяют дальше, враги народа», — добавил Serg.

«С метро, может, и есть резон, оно ж подземное, чем не схрон?» — иронизирует Alexey G.

«А Киев каким местом к УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Их предки (автор, видимо, хотел написать «их потомки». — М.Р.) захватили в нем власть?» — задается вопросом Oleg ZA.

«Давайте уже и герб на свастику поменяем, да и все», — предложила Nadezhda.

«Лучше «Героев войны со страной-агрессором» — шутит Alexey L.

«Лучше метро им. Степана Бандеры, а конечная станция Мюнхенская (где в 1959 году был ликвидирован украинский националист и где находится его могила. — М.Р.)… С бюстом Богдана Сташинского (Герой Советского Союза, ликвидировавший Степана Бандеру. — М. Р.)…» — предложил Aleksandr S.

«Срочно украинизировать город Изюм в Родзинку!» — шутит Мих.

«Давно уже не смешно. Мозги не просветляются, наоборот. Таки развалят Украину, у*людки!» — пишет Николай.

«Врагу пожелаю жить во время реформ», — добавил Oleg K.

«Какие в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) герои? Пусть переименуют в Станцию карателей», — предложил Jack L.

«Давайте уже все одним махом переименуем. Страну назовем бендеркой, а в стране будет один город шухевка. Простите конечно, но это не герои для большей части Украины и никогда ими не будут!» — пишет Chanterelle.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

«Не судите строго автора петиции. Судя по тому, как он подписал свое г*вно — Бабіч Анатолійович Василь, становится понятно, что он полный конченый!!! Что с … [него] взять, кроме анализов», — задается вопросом Почём опиум для народа?

«Была столица, а теперь рогульский хутор, не останавливайтесь!» — пишет Veshchiy Oleg.

«Это не страна, а какая-то помойка, где же они только берутся, такие убогие твари», — задается вопросом Зинаида.

«Самое интересное, что метрополитен строили уж точно не УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но как они любят все присваивать! Вот уж нутро гнилое», — пишет Александр Alex.

«Верните сначала назад проспекты Ватутина и Московский», — предлагает Nata S.

«Постройте хотя бы одну станцию, потом называйте как хотите…» — предложил Сергей Д.

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Напомним, 16 марта Львовский областной совет поддержал идею обращения к правительству Украины о переименовании стадиона «Арена Львов» в стадион имени главаря украинских нацистов Степана Бандеры