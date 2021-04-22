После Второй мировой войны США не одержали победы практически ни в одном вооруженном конфликте, который они вели в развивающихся странах. Такое развитие событий являет собой трагическую неспособность мировой державы добиваться поставленных целей в асимметричных противостояниях. Последней войной, из которой сейчас выходят США, не достигнув своих первоначальных целей, стал Афганистан, где американские войска пробыли целых 20 лет. Потенциально катастрофические последствия этого шага для Афганистана, региона и репутации НАТО нельзя недооценивать, пишет профессор социологии Университета Западной АвстралииАмин Сайкал в статье, вышедшей 22 апреля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM США в Афганистане

После того как США постигли фиаско во Вьетнаме и разгром в Ираке, хотя перед их глазами был печальный опыт СССР в Афганистане, вполне можно было бы подумать, что Вашингтон и его союзники были бы мудрее в своем выборе интервенции. Но случай с Афганистаном очевидным образом показал обратное. Вмешательство США было спровоцировано в основном самоуверенностью американских властей, считавших, что у них имеется необходимая военная мощь для легкой победы над противником. Однако чаще всего всё оказывалось не так.

Как и в случае с Вьетнамом и Ираком, а теперь и с Афганистаном, американские стратеги отлично показали себя в организации вторжения, но добиться успеха в этом конфликте так и не смогли. По сути, провал США в этих трех государствах можно объяснить четырьмя взаимосвязанными причинами, несмотря на даже на то, что в 1991 году Вашингтону удалось добиться того, чтобы Ирак прекратил вторжение в Кувейт.

Во-первых, это неспособность Вашингтона понять сложность страны, в которую он вторгся, и региона, в котором эта страна находится. Так, бывший министр обороны США Роберт Гейтс откровенно пишет в своих вышедших в 2014 году мемуарах, что США умеют свергать правительства, но понятия не имеют, кем их заменить. Что касается конкретно Ирака и Афганистана, американский военный утверждает, что США вторглись без ясного и глубокого понимания очень сложной природы живущих там обществ и непростого характера соседних с ним стран. Этой же точкой зрения можно объяснить и фиаско США во Вьетнаме.

Defense.gov Роберт Гейтс

Во-вторых, США не смогли найти надежного и эффективного партнера на местах в стране, в которую было совершено вторжение. Так было в Южном Вьетнаме, а также в Ираке и Афганистане. Каждый лидер и правительство, поддерживаемые Вашингтоном в этих странах, оказались некомпетентными, манипулятивными, непопулярными и неспособными обеспечить национальное единство. В эту категорию можно отнести сменявшие друг друга правительства Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, Нгуен Ван Тхьеу и Тран Ван Хыонга, и в ней же оказываются правительства Нури аль-Малики и Хайдера аль-Абади в Ираке и Хамида Карзая и Ашрафа Гани в Афганистане.

Третья причина заключается в том, что в конечном счете США не смогли убедить в необходимости своих вторжений ни народ страны, в которую они вторглись, ни собственных избирателей, как и не удалось им выполнить данные ими же обещания. Возникшее в результате этого разочарование как в странах, в которые было совершено вторжение, так и в самих США поспособствовало подрыву военных усилий Вашингтона, особенно тогда, когда на выполнение этих боевых задач уходили годы.

В-четвертых, Вашингтон практически ничего не извлек из своего прошлого опыта: он плохо подготовлен для борьбы с национальными восстаниями. В отличие от воинствующих экстремистских группировок, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), местные мятежники продемонстрировали стойкость, истощив силы США.

Если учесть все эти проблемы, станет очевидно, по какой причине американская авантюра в Афганистане потерпела неудачу.

Заявление президента Джо Байдена о том, что он решил положить конец бессмысленным жертвам своей страны, а также своих союзников, выведя из страны к 11 сентября — после двух десятилетий борьбы с мятежниками, возглавляемыми «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживаемыми Пакистаном, — американские войска, является очевидным признанием поражения. Он сделал то, что намеревался сделать его предшественник и давний критик афганской войны Дональд Трамп.

Gage Skidmore Джо Байден

Трагедия состоит в том, что вывод войск повлечет за собой очень большие человеческие и материальные издержки для Вашингтона и его союзников, а также для афганского народа. Так, США и их союзники потеряли 3,502 тыс. военнослужащих, из них 2,3 тыс. — американские граждане, тысячи получили ранения, многие стали калеками на всю жизнь, тогда как у десятков тысяч развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Многие уже покончили жизнь самоубийством. В материальном плане война обошлась в $2 трлн США.

Собственно же афганский народ понес куда большие человеческие и имущественные потери. По текущим оценкам, число убитых мирных жителей, а также военнослужащих служб безопасности превысило 100 тыс. человек. Гораздо больше людей получили ранения и стали перемещенными лицами, не говоря уже о психических последствиях и материальных потерях для большей части примерно 37-миллионного населения Афганистана.

Все обещания, данные вначале президентом Джорджем Бушем — младшим, освободить афганцев от жестокого теократического правления радикалов, вступивших в союз с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чей теракт 11 сентября 2001 года и стал причиной вмешательства США, и превратить Афганистан в стабильную, безопасную и процветающую демократию сейчас звучат более бессмысленно, чем когда-либо.

После себя США и их союзники оставят разрушенный Афганистан, точно так же, как после них в руинах остались Южный Вьетнам и Ирак. Поскольку никакого политического урегулирования или прекращения огня достигнуто не было, а также ввиду малой вероятности того, что предложенная Вашингтоном мирная конференция в Турции даст какие-либо конструктивные результаты, которые можно было бы применить на местах, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чье участие в этом мероприятии на сегодняшний день можно считать сомнительным, уже празднует победу.

Солдаты армии США вблизи от границы с Пакистаном. Афганистан

По-прежнему поддерживая тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь имеет все возможности для того, чтобы побороться за власть в Кабуле. Более того, даже приход к власти радикалов не положит конец афганскому конфликту. Не только правительство Гани, но и многие другие группы выступают против одностороннего захвата власти исламистами. Можно также ожидать, что соседи Афганистана окажут им поддержку в преследовании их конфликтующих региональных интересов, как они это делали в прошлом.

Таким образом, конфликт, чреватый еще большими страданиями для бедного афганского народа, будет продолжаться, и большую ответственность за то, что может произойти в Афганистане после их военного ухода, несут именно США и их союзники.