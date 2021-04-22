Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предъявил России ультиматум, в котором потребовал от России к полудню 22 апреля обеспечить возвращение всех высланных дипломатов в Москву, иначе численность российской дипломатической миссии в Праге будет сокращена до уровня, аналогичного чешскому в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

В связи с этим официальный представитель МИД России Захарова предложила Праге «оставить ультиматумы для общения внутри НАТО», а Россия никогда не потерпит такого тона.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из Чехии на том основании, что якобы сотрудники российской разведки подозревались в участии в подрыве чешского арсенала в 2014 году.

Россия заявила, что обвинения Чехии были ложными, абсурдными и необоснованными, и объявила на следующие сутки о высылке 20 чешских дипломатов, включая заместителя главы посольства Чехии в России.

Mzv.cz Якуб Кулганек

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили свои комментарии под соответствующей публикацией на страничке газеты Global Times.

«Чешская Республика — достойный ученик Соединенных Штатов, познавший суть мошеннической политики», — заявил один из пользователей. С ним согласилось несколько тысяч комментаторов, поставивших свои лайки.

«Даже Соединенные Штаты не имеют права так говорить с Россией. Неужели Чешская Республика действительно высокого о себе мнения? Они не боятся?» — заметил другой комментатор, собравший не меньше лайков.

Целый ряд пользователей предположили, что чехам «в голову ударила моча», а руководство страны «страдает психическими расстройствами», если думает, что оно может так вести себя с великой державой.

«Мне кажется, в последние годы Украина и Чехия борются за то, чтобы стать новой Сирией», — заявил Aglaia7y.

«Я был шокирован, прочитав этот заголовок в новостях. Сложилось впечатление, как если бы Афганистан объявил иллюзию ультиматума Соединенным Штатам. Это смешно!» — заметил «Супер-кот Шредингера».

Разгневанные и возмущенные поведением Чехии комментаторы предложили России восстановить Чехословакию, раз чехи не могут нормально себя вести. Кто-то даже предложил выслать посла Чехии, а кто-то и вовсе утверждает, что никогда не слышал о такой стране, как Чехия.

«Чехия такая смешная, выслала 18 российских дипломатов, Россия ответила, а та поставила России ультиматум. И смех и грех. Как бы ни менялась ситуация в мире, китайский и русский народы стоят на передовой!» — считает «Юэжань и рыба».

«Чехия выдвинула ультиматум России, а китайцы разгневанно ругают ее на Weibo. Чудеса, да и только», — добавил Энакин.

Сергей Сазанков Здание посольства Чехии в Москве

Некоторые комментаторы сравнили ситуацию между Чехией и Россией с тем, как если бы собачонка чихуахуа лаяла на тибетского мастифа.

«Если Европа или НАТО будут продолжать атаки на Россию, то правительству Путина останется только начать войну, чтобы переломить конфликт, и Украина в конечном итоге станет пушечным мясом», — считает «Единство рек и озер».

Комментаторы возмущены, как резко Запад во главе с США и их «шавки» начали синхронно атаковать Россию и Китай, сделав их главными виновниками всех мировых бед.