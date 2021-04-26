Оренбуржцы в соцсетях активно обсуждают провал мусорной реформы и ее последствия. Жители Оренбурга делятся в интернете фотографиями переполненных мусорных площадок и сообщают о фактах сжигания мусора прямо в баках.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор и деньги

«Борьба с мусором по-оренбургски. Во дворе дома 12 на улице Мира сожгли мусор вместе с контейнерами. Не дождались…» — оставил комментарий горожанин в телеграм-канале «Типичный Оренбург». Один из подписчиков считает пожар на мусорной площадке формой протеста.

Люди недовольны политикой муниципальной власти, иронично замечая: «Это так же, как и со снегом. Зачем его чистить, убирать? Сам растает, и с мусором — чего его вывозить? Сам сгниет или сгорит».

В соцсети «ВКонтакте» разместили фото с горами мусора вдоль дороги возле многоэтажных жилых домов с комментарием, что из строя вышли два из трех контейнеров, в результате мусор складируется у переполненных баков. Обязанность устранить поломку лежит на собственнике — УК и муниципалитете.

RitaE Контейнер для отходов

В результате в комментариях возник спор между оренбурженкой и регопертором «Природа». Компания доказывала, что региональный оператор вывозит отходы только из исправных контейнеров, ссылаясь на требования Федерального закона. Между тем горожанка привела выдержку из постановления областного правительства и подчеркнула, что «здесь ничего нет про то, что мусор не надо вывозить если баки неисправны».

Однако регоператор продолжал гнуть свою политику о том, что собственник обязан содержать данные контейнеры, а вывозить отходы из неисправных баков даже с точки зрения техники безопасности недопустимо.

«Это ваши домыслы, про неисправные баки, там такого не написано, тем более что на фото их просто нет, поэтому вы должны нанять людей, погрузить мусор в машину и вывозить, то есть каким образом вы вывозите мусор, это только ваши проблемы, и вы за это собираете деньги» — отметила Марина К.

«Скоро не с коронавирусом бороться будут, а с чумой и с большим количеством крыс», — считает Алексей С.

«Почему пожнадзор и прокуратура не работают? Ждут пожаров и эпидемии. Мусорная реформа провалена, как и другие реформы», — недоумевает Алекс Б.

«Это что же получается? Вы с нас собираете деньги за вывоз мусора, а УК и муниципалитет с нас же соберет за поддержание контейнеров в рабочем состоянии???» — возмущается Светлана Щ.

Tiia Monto Мусоровоз

В комментариях при обсуждении темы гор мусора на спецплощадках во дворах домов горожане в шутку предлагали отвезти переполненные баки к дому мэра и там поджечь. Один из подписчиков сообщил, что ул. Космическая ждет Робина Гуда.

Между тем вопрос о мусорных баках поднимался на заседании горсовета, на котором глава города Владимир Ильиных отчитывался о работе мэрии за 2020 год. Депутаты проинформировали о необходимости выделить 20 млн рублей на решение проблем с мусором. Однако градоначальник не считает, что город должен тратить на это деньги.

Глава Оренбурга ответил, что если горсовет примет решение направить такую сумму на решение этой проблемы, то исполнительная власть подчинится.

По словам депутата Артёма Сафиуллина, только глава города может инициировать внесение поправок в бюджет. «Если вы планируете качественно управлять городом в оставшиеся четыре месяца, я вас очень прошу внести инициативу по финансированию ремонта мусорных контейнеров», — обратился он к мэру, сообщает телеграм-канал «Урал56.ру».

Такой поворот событий вызвал комментарии, далекие от мусорной проблемы. «То бишь всё уже решено, в октябре у нас новый мэр», — иронизирует Константин.

«Ну все и этого отправят в Севастополь!» — шутит другой подписчик.

«Тогда придется туда переезжать всей областью», — считает другой оренбуржец.

Orenburg.ru Глава Оренбурга

Стоит отметить, что теперь уже бывший прокурор Оренбурга Андрей Жугин переведен на должность заместителя прокурора Севастополя. Жугин вел активную надзорную деятельность, чем вызвал недовольство мэра и жалобу губернатору. Ранее соцсети, обсуждая повышение экс городского прокурора, иронизировали, что надо сильно критиковать мэра и губернатора, чтобы уехать в Севастополь.

Примечательно, что слухи о том, что Ильиных может вскоре покинуть кресло мэра, имеют место продолжительное время. Телеграм-каналы сообщали, что чиновник может стать депутатом Госдумы. Напомним, выборы пройдут в сентябре 2021 года.