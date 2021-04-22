Во Львове начали новый этап демонтажа монумента Боевой славы Советской армии на улице Стрыйской. На данном этапе разбирают барельефы, расположенные во внутренней части монумента, огражденной забором. Демонтированные элементы передают в музей «Территория террора». Об этом 21 апреля со ссылкой на заместителя городского главы Львова Андрея Москаленко сообщает львовское издание Zaxid.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский национализм

Данную новость в социальной сети Facebook обсудили читатели львовского издания Zaxid.net, а также читатели одесского издания «Таймер».

Читатели львовского издания разделились на две категории: одни поддержали данное решение, заявив, что для них советские воины, освободившие мир от нацизма, являются «оккупантами». Другие выступили против, заявив, что воевать с памятниками — примитивно. Кроме того, были и те, кто отметил, что их родственники воевали в советской армии и погибли.

«У меня дед 22--летний погиб, освобождая Ужгород (Закарпатская область — О. П.)… И похоронен там на аллее Героев… Тоже выкопать и забыть??? Львовянин…» — пишет Наталия Э.

Советские войска ведут бой на улицах Львова. Июль 1944

«С ветеранами той страшной войны, с погибшими воинам, защищавшими свою родину (заметьте, не только Россию), воевать низко и подло. Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего», — заметила Татьяна К.

«Ого! А что, теперь, наверное, там возведут монумент фюреру-освободителю?» — задается вопросом Юрий Г.

Аудитория одесского издания «Таймер» фактические единогласно выступила против того, что происходит во Львове, отметив, что жители Львова отличаются от жителей Одессы. «Герои» у них другие.

«Ну действительно, мы другие. Ужас. А говорят, Украина едина. Бог им судья. Кошмар», — написала Ирина Г.

«И с этими мы должны примириться? Да никогда! Пусть горят они синим пламенем», — добавила Ирина В.

«Ломать — не строить. Единственное, на что они способны. Надо Львов Польше вернуть, пусть там сидят», — пишет Алина И.

«У Западной Украины своя история… История предательства, лжи и трусости», — отметил Alexey I.

«Легче всего воевать с памятниками! Для меня это преступление и глумление над памятью о погибших! Чем бы полезным занялись», — написала Alla L.

«На этом месте будет памятник тем, кто сидел в схронах. И после этого кто-то будет вопить, что мы — одна нация», — добавила Галина Г.

City-adm.lviv.ua Глава Львова Андрей Москаленко

«Флаг им в одно место, восток Украины они никогда не считали украинцами», — отметила Ольга Л.

«Гитлеру поставят [памятник] за то, что не добил он их», — предположила Teresa M.

«Так пусть все разберут, что было создано в СССР, и посмотрят, что было создано и построено за независимость Украины», — выдвинул в свою очередь предложение Сергей Ш.

«Да, трусы они, даже памятников боятся, вот и воюют с памятью людской, а случись чего, опять в лесах зароются лет на 15, и снова они «герои» — отметила Екатерина Х.

«Кажется, всё!!! Думаю, у нас не может быть единой страны! Мы — это не они», — добавил Юрий М.

«Настоящим защитникам и был памятник… А поставят разрушителям», — отметила в свою очередь Рита Н.

«Твари, просто твари… Ну вот и скажите, есть у нас с ними что-то общее?!» — спрашивает Татьяна Ж.

«Конечно! Не они же воевали с фашистами. Они воевали на их стороне!» — отметила Ольга П.

«Фашисты! И потомки фашистов. Мстят за то, как болтались их деды на виселицах. Слишком добрый был Сталин, надо было семьи предателей ликвидировать, а детей воспитывать в сибирских детдомах. Чтобы даже памяти бандеровской не осталось», — пишет Елена К.

Избиение евреев бандеровскими полицаями. Украина. 1941

«В очередной раз спрошу… [зачем] их Сталин присоединил?» — задается вопросом Juliya I.

«Садовый (мэр Львова — О. П.), ты — враг. Будешь сидеть или бежать в свою с*аную Польшу», — написала Людмила И.

«Вот такое хотят сделать и в Одессе 1 000 000%», — отметил Юрий Васильевич.

«Козлы йододефицитные, а при Союзе были самыми идейными коммуняками», — добавил Дмитрий Т.

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Напомним, в 2019 году во Львове бригада рабочих с третьей попытки снесла стелу монумента Славы.