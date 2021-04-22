«Фашисты! И потомки фашистов!»: во Львове демонтируют монумент Славы
Во Львове начали новый этап демонтажа монумента Боевой славы Советской армии на улице Стрыйской. На данном этапе разбирают барельефы, расположенные во внутренней части монумента, огражденной забором. Демонтированные элементы передают в музей «Территория террора». Об этом 21 апреля со ссылкой на заместителя городского главы Львова Андрея Москаленко сообщает львовское издание Zaxid.net.
Данную новость в социальной сети Facebook обсудили читатели львовского издания Zaxid.net, а также читатели одесского издания «Таймер».
Читатели львовского издания разделились на две категории: одни поддержали данное решение, заявив, что для них советские воины, освободившие мир от нацизма, являются «оккупантами». Другие выступили против, заявив, что воевать с памятниками — примитивно. Кроме того, были и те, кто отметил, что их родственники воевали в советской армии и погибли.
«У меня дед 22--летний погиб, освобождая Ужгород (Закарпатская область — О. П.)… И похоронен там на аллее Героев… Тоже выкопать и забыть??? Львовянин…» — пишет Наталия Э.
«С ветеранами той страшной войны, с погибшими воинам, защищавшими свою родину (заметьте, не только Россию), воевать низко и подло. Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего», — заметила Татьяна К.
«Ого! А что, теперь, наверное, там возведут монумент фюреру-освободителю?» — задается вопросом Юрий Г.
Аудитория одесского издания «Таймер» фактические единогласно выступила против того, что происходит во Львове, отметив, что жители Львова отличаются от жителей Одессы. «Герои» у них другие.
«Ну действительно, мы другие. Ужас. А говорят, Украина едина. Бог им судья. Кошмар», — написала Ирина Г.
«И с этими мы должны примириться? Да никогда! Пусть горят они синим пламенем», — добавила Ирина В.
«Ломать — не строить. Единственное, на что они способны. Надо Львов Польше вернуть, пусть там сидят», — пишет Алина И.
«У Западной Украины своя история… История предательства, лжи и трусости», — отметил Alexey I.
«Легче всего воевать с памятниками! Для меня это преступление и глумление над памятью о погибших! Чем бы полезным занялись», — написала Alla L.
«На этом месте будет памятник тем, кто сидел в схронах. И после этого кто-то будет вопить, что мы — одна нация», — добавила Галина Г.
«Флаг им в одно место, восток Украины они никогда не считали украинцами», — отметила Ольга Л.
«Гитлеру поставят [памятник] за то, что не добил он их», — предположила Teresa M.
«Так пусть все разберут, что было создано в СССР, и посмотрят, что было создано и построено за независимость Украины», — выдвинул в свою очередь предложение Сергей Ш.
«Да, трусы они, даже памятников боятся, вот и воюют с памятью людской, а случись чего, опять в лесах зароются лет на 15, и снова они «герои» — отметила Екатерина Х.
«Кажется, всё!!! Думаю, у нас не может быть единой страны! Мы — это не они», — добавил Юрий М.
«Настоящим защитникам и был памятник… А поставят разрушителям», — отметила в свою очередь Рита Н.
«Твари, просто твари… Ну вот и скажите, есть у нас с ними что-то общее?!» — спрашивает Татьяна Ж.
«Конечно! Не они же воевали с фашистами. Они воевали на их стороне!» — отметила Ольга П.
«Фашисты! И потомки фашистов. Мстят за то, как болтались их деды на виселицах. Слишком добрый был Сталин, надо было семьи предателей ликвидировать, а детей воспитывать в сибирских детдомах. Чтобы даже памяти бандеровской не осталось», — пишет Елена К.
«В очередной раз спрошу… [зачем] их Сталин присоединил?» — задается вопросом Juliya I.
«Садовый (мэр Львова — О. П.), ты — враг. Будешь сидеть или бежать в свою с*аную Польшу», — написала Людмила И.
«Вот такое хотят сделать и в Одессе 1 000 000%», — отметил Юрий Васильевич.
«Козлы йододефицитные, а при Союзе были самыми идейными коммуняками», — добавил Дмитрий Т.
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Напомним, в 2019 году во Львове бригада рабочих с третьей попытки снесла стелу монумента Славы.