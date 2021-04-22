Пресс-служба посольства Китая в Австралии выразила критическое недовольство и категорически осудила заявление министра иностранных дел Австралии от 21 апреля о разрыве меморандума «Один пояс, один путь» и рамочного соглашения, подписанного между Китаем и правительством австралийского штата Виктория.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«Шаг Австралии — еще одна необоснованная провокация против Китая. Это еще раз показывает, что Австралия не проявляет искренности в улучшении китайско-австралийских отношений. Это не может не нанести дальнейшего ущерба двусторонним отношениям и является выстрелом в ногу», — говорится в заявлении пресс-службы посольства КНР.

Китайские пользователи выразили свое недовольство недружественным поведением Австралии под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

The Official CTBTO Photostream Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн

«Вот что на западе называют «деловым духом», — подметил пользователь cneyilin. Кто-то удивился, как австралийцам может быть столь безразлична потеря такого крупного партнера, как Китай.

«Австралия выпила японских радиоактивных сточных вод с «Фукусимы»?» — попытался найти рациональное объяснение происходящему другой комментатор.

«Предки австралийцев — преступники, которых сотни лет назад выслали из Великобритании, а также выходцы из низших слоев населения», — добавил пользователь Джордж Си Чжихао.

Комментаторы отметили, что если австралийцы не задумываются о последствиях своих поступков, то Китай должен заставить их заплатить сполна за свои прегрешения. Кто-то назвал Австралию не иначе как «капиталистической страной, живущей в эпохе феодализма».

«С моей личной точки зрения, жители запада всегда обладали ментальностью грабителей и способны лишь нападать, но не на истину. Корейская война 1950-х годов является тому примером. В противном случае они бы в глаза людям смотреть не могли», — заявил Гэ Яньсинь.

«Западная система подошла к своему концу. Возможно, раньше она была развита, но теперь она обнажает лишь формальную демократию и варварство. Если ее не реформировать, она будет становиться всё более и более хаотичной. Это двойные стандарты и нечестность как основа дипломатии», — отметил Beather.

Врата Небесного Спокойствия. Пекин, Китай

Многие начали возмущенно задавать вопрос, зачем вообще было подписывать какие-то договоры, чтобы затем их вот таким вот демонстративным образом расторгать? Чего стоит «слово джентльмена» в таком случае и при чем здесь вообще «деловой дух» и прагматика?

Пользователи сошлись во мнении, что Австралия ведет себя как цепной пёс США, который сделает всё, что скажет хозяин.

«Это не имеет стратегического значения для проекта «Пояса и Пути». Но есть еще дурная Европа и Украина. Теперь всё зависит от того, кто получит преимущество в этой игре — Китай или США. Если Китай проиграет, то это чревато крахом всей стратегии, если же не проиграет, настанет время Австралии плакать», — считает Шишилла Лу Чи.