Новые инициативы в области маркировки экологически чистой продукции в ЕС анализирует правовое издание LEXOLOGY 21 апреля 2021 года.

Диего Ривера. Женщина, раскатыающая кукурузное тесто. 1924

В соответствии с новой «зеленой» политикой, все больше и больше компаний рекламируют свою продукцию, используя многочисленные символы «устойчивости» и соответствия «экологическим требованиям». Потребители часто жалуются на то, что теряются среди множества экологических этикеток, схем сертификации устойчивости и заявлений производителями. Такое отношение потребителей, в итоге, негативно сказывается на авторитете бренда, не обеспечивает равных условий для участников рынка и доверия покупателей.

В связи с этим Европейская комиссия объявила, что готовит новый пакет законодательных инициатив, согласно которым компании скоро должны будут обосновывать любую информацию о выполнении требований устойчивости или экологичности, которые они используют, в соответствии с новыми гармонизированными правилами ЕС и стандартной методологией ЕС, позволяющей единообразно оценивать воздействие продуктов и услуг по окружающую среду. Эти правила могут также сопровождаться конкретными мерами ЕС против гринвошинга («зелёного камуфляжа»), включая санкции.

Заявления о безопасности воздействия продуктов и услуг на окружающую среду — это рекламные лозунги, которые подразумевают, что продукты и услуги оказывают положительное влияние на окружающую среду, либо не оказывают вообще никакого воздействия, либо наносят меньший ущерб, чем продукты и услуги конкурентов. Такие заявления могут относиться к различным характеристикам рекламируемых продуктов или услуг, таким как их состав, производство, утилизация, способ оказания услуги. Это могут быть не только слова, написанные или произнесённые, но и символы, логотипы, графики и даже сочетание цветов (в частности, зеленого).

Виктор Жильбер Габриэль. Продуктовая лавка

В ЕС продукты часто рекламируются как «полностью пригодные для вторичной переработки» или изготовленные «из переработанных материалов». Это может означать, что компании следуют законодательству о безопасности продукции и прочим нормам отраслевого законодательства. Но бывает и так, что цвет бренда, который традиционно ассоциируется с данным продуктом, заменяется зеленым цветом, тогда потребитель понимает это как предложение новой экологически чистой версии того же самого продукта.

В настоящее время в ЕС нет конкретного согласованного законодательства об использовании экологической маркировки и экологических требований. На «зеленую» рекламу распространяются общие правила ЕС в отношении вводящей в заблуждение рекламы, которые применяются на национальном уровне в отдельных государствах-членах ЕС.

В итоге, это затрудняет международным компаниям разработку стратегии «зеленой» рекламы в масштабах всего ЕС. Кроме того, экологические иски подлежат контролю апостериори. В результате многие случаи «зеленого камуфляжа» не рассматриваются, и экологические претензии не могут быть удовлетворены.

Ожидается, что во второй половине 2021 года будет предложено и, возможно, принято новое законодательство, регулирующее применение и обоснование экологических требований в ЕС.

В июне 2021 года должно быть опубликовано законодательное предложение об обосновании зеленых исков. Вероятно, оно будет основано на так называемых методах определения «Экологического следа продуктов и организаций ЕС» (PEF и OEF). Предложение также может быть направлено на приведение в соответствие законодательства с действующими правилами «Экологической маркировки ЕС» и другими официально признанными экологическими маркировками типа ISO14024. Ожидается, что новые нормативные документы действительно изменят правила игры в этой области.

Владимир Татлин. Продавец рыб. 1911

К июню 2021 года ЕС также готовит законопроект о расширении прав и возможностей потребителей относительно «зеленых» продуктов, который установит правила борьбы с «зеленым камуфляжем». В законопроекте могут быть установлены минимальные требования к этикеткам, мониторинг соответствия (например, проверка третьей стороной), разрешение споров, санкции за несоблюдение и прозрачность по отношению к потребителю (в отношении идентичности организации, производящей «зеленый» продукт, ее цели или функционирование). Это должно расширить новые возможности правоприменения и контроля, уже предлагаемые потребителям Директивой о коллективном возмещении ущерба, принятой в 2019 году.

Наконец, также обсуждается несколько инициатив в области экологически чистых продуктов. Например, инициатива по экологически чистым продуктам должна быть обнародована до конца 2021 года на основе «Директивы по экологическому дизайну». Это означает обязательную маркировку «устойчивости» и требование раскрытия информации для продвижения продукта на рынке в форме «паспорта цифрового продукта».