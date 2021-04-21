США выслали 10 российских дипломатов, Чехия 18, Польша 3. При этом Чехия попросила ЕС и НАТО тоже выслать российских дипломатов. ЕС поддержал высылку, известно, что ранее дипломатов высылали Германия и Италия. Что происходит и почему? Кто заказчик этой истории, кто выгодополучатель? Почему такой скоординированный хор именно в этом вопросе?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Понятно, что речь идёт не о высылке дипломатов, а о войне спецслужб. Пока холодной, ибо до взаимного отстрела пока дело не дошло. Но от этого война не становится неполноценной. Массовая высылка дипломатов касается установленных сотрудников спецслужб. То есть речь идёт о войне разведок России и США.

Специфика отношений спецслужб складывается десятилетиями и основана на соблюдении неписанных законов. Она исходит из того, что каждое государство сочетает в своей разведке легальные и нелегальные формы работы в интересующем государстве. Нелегальные выстроены особо, речь не о них. А легальные работают под прикрытием дипломатических служб, и всегда их представители известны контрразведке страны пребывания.

Более того, есть неписанные нормы поведения разведчиков и контрразведчиков. В мемуарах ветеранов спецслужб они описаны детально — в дозволенных пределах, разумеется. В частности, все исходят из правила «работаешь сам — дай работать другому». То есть нельзя слишком часто и активно отрываться от наружного наблюдения. Иначе так обложат, что не вздохнёшь. Разведка делает свою работу, контрразведка свою. Хочешь обострения — получишь, но сам рад не будешь.

War Department. Army Service Forces. Office of the Chief of Transportation Военные корреспонденты и сотрудники Управления стратегических служб уезжают из Вирджинии, США

Потому от наружки легальные установленные разведчики отрываются в самых крайних случаях. Скрытность они обеспечивают иными способами. Рассказывают, что однажды, во времена очередного обострения российско-американских отношений, когда американцы снова стали позволять себе наглость, какой-то американский высокоранговый дипломат, о котором было известно, что он установленный разведчик под дипломатической крышей, пожаловался, что придя в Москве домой, обнаружил посреди комнаты кучу экскрементов. Это в полностью охраняемом их службами жилище.

По словам свидетелей, американцы подумали, что это русские такими жёсткими способами дали понять, что наглеть не надо, и все их шаги под контролем, а если что, то будет хуже. Наши, конечно, делали удивлённое лицо и всё отрицали, но американцы уверены, что они всё поняли как надо и встали на своё место.

То есть в разведсообществе всё очень плотно слежалось, давно установлено, и менять что-либо считается нерациональным. Любой бумеранг возвращается, а в жизни разведчиков и так полно проблем, чтобы создавать новые.

К тому же массовая высылка русских зеркально отражает массовую высылку противников. Обе спецслужбы теряют установленных агентов, и для выявления новых требуется время. За это время руководство страны будет отрезано от достоверной информации на каком-то участке её появления.

Потому все контрразведки знают большинство установленных разведчиков противника, но опасаются и не хотят их высылки, так как обрываются каналы информации, и нельзя прогнозировать поведение противника. Установленных агентов берегут и стараются качать через них дезу, а не арестовывать и выгонять.

German Federal Archives Оборудование в туннеле, прокопанном ЦРУ в рамках операции «Золото», для прослушки советских сетей связи в Берлине

Выгнать агента — это обнулить всю прошлую работу и начать с начала. Нарушить много ведущихся операций. Наподобие того, как по ошибке стереть файл с недописанной и несохранённой статьёй. Это общеизвестные азы работы спецслужб, о которых знают все, кто читает открытые материалы о политике.

То есть США не только выслали наших, но и сами получили высылку своих. Фрагменты их легальной разведсети в России разрушены. По их инициативе. Они что, случайно выстрелили себе в ногу, или за этим стоит какая-то другая выгода? Второе логично, но что это за выгода такая?

Первое, что приходит в голову: Штаты уверены, что баланс будет в их пользу, то есть у них останутся вполне работоспособные легальные каналы, которые русские не затронут. То есть в России открытых американских агентов работает куда больше, чем в США российских.

Второе — это Чехия. Маленькая страна, столетиями лежащая под Германией, и после окончания Второй мировой войны, даже будучи в советской зоне влияния, попавшая под США. Чехия — не просто восточноевропейский филиал ЦРУ и всех прочих американских разведок. Это центральный пункт сосредоточения разведработы США в Восточной Европе.

Понятно, что Россия работала по НАТО из Чехии активнее, чем из США. Отсюда инспирированная США высылка чехами 20 российских дипломатов и обращение Чехии к ЕС и НАТО. Также понятно, что ответная высылка 20 чешских дипломатов — это для России неадекватный размен, так как чешские дипломаты не так значительны в разведработе Запада в России, как российские — в Чехии.

Цитата из к/ф «Ультиматум Борна». Реж. Пол Гринграсс. 2007. США Джейсон Борн — главный герой серии книг и фильмов про бывшего агента ЦРУ

Штаты считают, что разрушают российскую разведструктуру, часть из которой работает по НАТО из США, а другая часть из Европы. Понятно, что ни к какому ослеплению России это не приведёт, так как работают другие каналы, но для чего США поступают именно так? Тем более ясно, что Россия непременно сбалансирует ситуацию, и отчасти она уже сделала это — известно, что Россия лишила посольство США в Москве возможности нанимать российский персонал, а это удар по его нормальной работе.

То есть ни США, ни Россия не ставили задачу обрубить противнику все каналы информации друг о друге. Для этого они действовали бы иначе. Месть тоже не причина — серьёзные государства так себя не ведут. США явно старались выиграть именно этот момент времени. Для чего он был им нужен?

Хотели ли они скрыть какие-то меры перевооружения НАТО или подготовку спецопераций? Нет. Информация об этом поступает руководству России из тысяч источников, перекрыть которые не могут даже США. Хотят ли добиться подчинения союзников? Тоже нет, для этого используют пиар, а не высылки дипломатов. Ясно также, что связи высланных дипломатов сохранятся, за полгода новые сотрудники войдут в курс дела, но контрразведкам ещё придётся потрудиться, чтобы понять, что к чему.

Видимо, в США стремились остановить хоть на время какие-то определённые операции российских спецслужб. Значит, даже временный эффект для них крайне важен.

Судя по всему, США хотят именно сбить ритм работы российских разведок здесь и сейчас, и именно это является их главной задачей. По-видимому, в США считают, что русские слишком глубоко проникли в их секреты, и даже временный сбой на одном участке стоит того, чтобы понести ущерб в результате зеркальных действий России.

Цитата из к/ф «Шпионские игры». Реж. Тони Скотт. 2001. США, Германия, Франция, Япония Шпионы из ЦРУ, работающие против Китая

Разумеется, всех деталей мы не узнаем в силу закрытой специфики работы спецслужб, но общие выводы можно сделать из анализа контекста события. Для этого хватает обычного здравого смысла. Штаты нервничают, у них сбит критерий оценки рациональности, в принятии решений видна острая конкуренция различных групп влияния, что даёт повод полагать, что Байден не вполне управляет своей администрацией и госаппаратом.

Для российского руководства здесь повод для размышлений о том, какие возможности и угрозы несёт в себе такая ситуация в Вашингтоне и куда она сможет развиваться. Ясно одно: в действиях США становится больше нервных, эмоциональных и внешне иррациональных действий. Они обеспокоены тем, как их воспринимают в мире на фоне вызывающего неподчинения России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Действия США становятся всё менее скрытыми и потому всё менее эффективными. Они слишком вовлекаются ресурсно в каждую операцию, и это далеко не только деньги. Американские «говорящие головы» всё хуже скрывают раздражение, а это говорит очень о многом. Дела всё больше идут не так, как им хотелось бы.

Отсюда малоэффективные и краткосрочные решения, вызывающие аналогичную ответную реакцию, в результате чего происходит не выигрыш, а размен ударами. Такая тактика всегда считалась проигрышной, а в случае США ещё и опасной для всех, кто оказывается вовлечён в фарватер их политики. Возможно, России не стоит менять линию поведения, так как реакция США представляется полезной с точки зрения долгосрочных российских интересов.