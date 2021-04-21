«Наши интересы перекочевывают на нашу орбитальную станцию», — заявил журналистам на общем собрании РАН в среду (21.04.21) глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя необходимость строительства новой российской орбитальной станции.

Roscosmos.ru Выступление Дмитрия Рогозина на общем собрании РАН

Ее первый модуль планируют запустить в 2025 году. РАН намерена участвовать в реализации проекта. По словам Рогозина, пока орбитальная станция только «в начале пути определения технических параметров», однако станция нужна, поскольку на нынешней невозможно выполнять ряд насущных задач.

«На наклонении в 51 градус мы практически не видим территорию РФ, особенно важные для нас регионы Арктики и Северного морского пути», — сообщил Рогозин, добавив, что помимо этого, «если хотите сделать хорошо — делайте сами».

Как говорится, дай-то бог! Потому что с качеством в корпорации в последнее время не все гладко. Но, если Роскосмос учится на ошибках, то есть надежда на позитив. Еще одна загвоздка — деньги. Понятно, что проект новой орбитальной станции затратен. Тем не менее Дмитрий Рогозин дал понять, что содержание старой обойдется в такую же сумму, если не дороже. Оборудование МКС «на 80% вышло за ресурс, потребует примерно тех же самых средств, которые будут необходимы с 2025 по 2030 год на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции».

Президент РАН Александр Сергеев сообщил, что Академия наук участвует в проекте Роскосмоса «Луна-25».

"Мы надеемся, что всё пойдёт по плану, и мы таким образом возвратимся на Луну, на которой не были с 1976 года. Конечно, мы очень ждём этого возвращения, поскольку Луна сейчас является объектом второй космической, лунной гонки. Очень серьёзные усилия разных стран прикладываются для освоения Луны», — отметил академик.