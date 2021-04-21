Заявление украинского политолога, директора информационно-политического центра «Перспектива» Павла Рудякова о том, что разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Украины, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

»Семь лет отражают российскую «агрессию», но до сих пор не разорвали дипломатические отношения. Смешно», — считает Иесун Н.

Многие пользователи с удивлением для себя обнаружили, что несмотря на риторику Киева, согласно которой Украина ведёт войну с Россией, тем не менее за всё это время украинские власти не прекратили дипломатические отношения с Москвой.

«Вообще-то они с нами героически воюют уже целых семь лет. Так что пора уже определиться окончательно», — поделился своим мнением Владимир И.

Некоторые комментаторы отметили, что граждане России не считают, что с Украиной ещё остались какие-либо отношения, поэтому дипломатический разрыв никак не повлияет на их жизнь.

«Большинство граждан России уже много лет живёт с тем, что с Украиной нет никаких отношений. Только от Украины, которая уже 7 лет воюет с Россией, и узнаёшь, что ещё, оказывается, какие-то дипломатические отношения существуют», — отметил Direktor D.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Часть людей призвала российские власти не ждать решения со стороны Украины, а самостоятельно принять решение, согласно которому прекратится любое дипломатическое взаимодействие с Киевом.

«Зачем ждать разрыва отношений от Киева, когда это можно сделать спокойно самой России? Что мы теряем? Да мы только приобретаем, скинув с себя это агрессивное чучело», — написал Олег В.

Ряд пользователей оказался убеждён, что в Кремле не против разорвать отношения с Киевом, но для этого следует дождаться запуска «Северного потока — 2», чтобы не заботится о судьбе газопроводов на территории Украины.

«России на данный момент невыгоден разрыв отношений с Украиной. Руководство ждёт, когда достроится «Северный поток — 2», — предположил Александр Е.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Нашлись и те, кто указал, что в любом случае украинское руководство во всех своих бедах будет винить Россию. Поэтому, какое бы решение не приняла Москва, обращать внимание на мнение Киева больше не стоит.

«Бандеровская власть прижимает своих граждан, а потом, как всегда, будет говорить, что это Россия виновата. Заврались так, что делают жизнь украинцев всё хуже и хуже», — пишет Геннадий Г.

Напомним, 21 апреля украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявил изданию «Главред», что разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Киева.