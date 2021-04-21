Два года назад, 21 апреля 2019 года, на Украине состоялся второй тур выборов президента, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Украинцам предложили спустя два года оценить итоги избрания Зеленского. Своим мнением поделились читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

Уильям Чейз. Шут

«Ровно два года назад Зеленский выиграл второй тур президентских выборов. Причем сделал это, как казалось, легко и с подавляющим перевесом. Плюсы, минусы, подводные камни?» — предложили оценить президентство Зеленского читателям телеграм-канала. Многие отметили, что тогда главным мотивом избирателей было не дать избраться Петру Порошенко на второй срок. Иные вместе с тем выразили сплошное разочарование тем, что избрали Зеленского и таким образом дали ввести себя в заблуждение. Были и те, кто отметил, что Зеленский в отличие от своего предшественника не вмешивается в церковный вопрос.

«Плюс — Порох (Порошенко. — М.Р.) не президент. Минус — Зеля (Зеленский.— М.Р.) предатель народа и порох 2.0», — ответил Dima.

«Минусы в том, что плюсов нет. Одни камни», — добавил Waldis.

«Вкус у конфет тот же самый, но обложка ярче стала», — иносказательно отметил Van D., намекая на продолжение политики Петра Порошенко, который известен, что также занимается кондитерским бизнесом.

Eurosolidarity.org Петр Порошенко

«Зажёванным галстуком уже не отделается», — добавил Семён Семёнович.

«Подводные камни стали надводными скалами», — пишет Slaventiy.

«Зеленский выиграл, мы проиграли. Хотя выбора-то и не было», — добавил Paganrise Rise.

«Похоже, работают по принципу «минус на минус даёт плюс». Только он не работает», — добавил Waldis.

«Как мы верили и надеялись! А он оказался в сто раз хуже Пороха! Сплошное разочарование!» — написала Galina.

«Один сплошной Зелëный подводный камень», — добавил Rus1an.

«На кладбище тоже одни «плюсы» стоят», — написал Кот Матроскин.

«Мы сделали большую ошибку!!! Но Порошенко точно ничем не лучше», — добавил Вася.

«Плюсы — всем должно стать ясно, что в стране можно что-то изменить. Нужно не так и много — сходить и черкнуть ручкой по бумажке, если на большее нет сил и желания. Минусы — мы все не угадали, поставив на темную лошадку! Так бывает! Не стоит отчаиваться!!» — добавил Николай.

The Presidential Administration of Ukraine Дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского

«Они выигрывают, народ проигрывает — закон Украины!» — написал Сергей Т.

«Выиграл не Зеленский. Его заслуга лишь в том, что он не Порошенко. Там настроение было: «Хоть тушкой, хоть чучелом, лишь бы…» Лишь бы все это прекратить», — отметила Elena.

«Да, помню, я радовался и даже запостил у себя в соцсетях фразу «2014−2019 — никогда снова. Окончательное прощай, шоколадный Петя!» Как же я ошибался…» — добавил Боб Марля.

«Сплошное разочарование! Если бы можно было отозвать свой голос, то я бы с удовольствием это сделала!» — написала Тamara.

«Только возник вопрос, а дальше кто будет? Доверия-то теперь вообще никому не будет», — спрашивает Anna.

«Не везет Украине на президента», — отметил Sergii.

«На то время, даже если бы против Пети (Петра Порошенко — М. Р.) поставили на выборы дорожный знак, проголосовали бы за него, лишь бы не Петя. Нам создали иллюзию выбора через качественную рекламу в виде многосерийного кино. Кукловоды остались те же», — отметил Сергей.

«Его плюсы превратились в свастику», — добавил Олег К.

«Да, я тоже благодарна Зе[ленскому]. Раньше выходила из супермаркета с двумя пакетами, теперь с одним. Спасибо Зе, спина не болит. Раньше на оставшиеся могла решить платье себе купить или кроссовки, теперь благодаря Зе я не заморачиваюсь — похожу и в старом годика два! Раньше дети учились в русскоязычной школе (у нас было такое право), теперь и русский будет на тройку, зато украинский подтянем! Как же хорошо! Раньше свекровь переживала, дадут ли субсидию, теперь благодаря Зе она спит спокойно — субсидию не дали. Спит спокойно, но во всем себе отказывает (пенсионерка), ведь коммуналку надо оплатить. Спасибо Зеленский. Дяааааааакую», — пишет Daria.

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«Обманул. С улыбкой плюнул нам в лицо. Залез в карман. А теперь ещё и на горло наступает. Это просто !!!» — добавил Андрей.

«Мы сами его посадили на трон. От безвыходности. И этот минус так и не перерос в плюс», — добавил Н. В.

«Минус — ещё одна пятилеточка жизни, и так каждую пятилетку. Мы, украинцы, — бессмертный народ, что так свою жизнь разбазариваем и дарим, нам никто её не вернет», — пишет Денис.

«Нет, ну это всё понятно. Дальше что делать, на кого ставить? Хоть убейся, не вижу кандидатуры, всё беспросветно. Умные есть, возможно, даже честные найдутся, но у них нет ресурса. Говорят, что выхода нет только из гроба. Хочется добавить — и из украинской *опы. Простите за мой французский, под *опой подразумевается не страна, а ситуация», — подытожила mrs. Оксана.

Отметим, издание Klimenko Time также создало опрос, предложив своим читателям ответить на вопрос, как бы они проголосовали на президентских выборах 2019 года, если бы можно было вернуться в тот день? 7% ответили, что проголосовали бы за Петра Порошенко, 21% — За Владимира Зеленского.