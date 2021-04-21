Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что конференция по Афганистану, которая, как сообщалось ранее, должна была состояться с 24 апреля по 4 мая, переносится на период после священного месяца Рамадан, который продлится до 12 мая. При этом он не уточнил причины, указывая только на какие-то вопросы, связанные с подготовкой мероприятия. Как указывают в этой связи турецкие СМИ, это свидетельствует о том, что Анкаре не удалось привлечь к участию на конференции движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое заявило, что не будет присутствовать на каких-либо переговорах по Афганистану, пока из страны не выведут все иностранные войска. А ведь ранее президент США Джо Байден сообщил, что военные выйдут не к 1 мая, как оговаривалось в Дохинском соглашении, а только к 11 сентября, 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Это означает, что вся подготовительная работа по созыву конференции в Стамбуле, которая наиболее активно велась Турцией, пошла насмарку. Напомним, что инициатива проведения международной конференции по афганскому урегулированию под эгидой ООН принадлежит Вашингтону. Предполагалось, что она будет напоминать боннскую встречу 2001 года, когда был согласован состав и полномочия переходного правительства Афганистана, назначен его глава и намечен график государственных реформ. Изначально «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был против, предпочитая двухсторонний формат переговоров. Решить эту проблему намеревалась Анкара, которая связывала с проведением конференции на своей территории закрепление себя в регионе в качестве «эффективного мирного посредника» и, возможно, хотела перевести на свою сторону существующий московский переговорный формат.

Внешне Россия этому не мешала. 18 марта в Москве прошли афганские переговоры под эгидой расширенной «тройки» с участием России, Китая, США и Пакистана. В качестве почетных гостей были приглашены представители Катара и впервые Турции. При этом в ходе московской встречи не затрагивался вопрос о выводе американских войск и не обсуждались противоречия между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США. В то же время тогда стороны смогли договориться о принципах формирования будущего правительства страны, что должно стать главной темой турецкого раунда. В этой связи Анкара стала наращивать взаимодействие с Афганистаном и с другими политическими силами страны.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Чавушоглу встречался с бывшим вице-президентом Афганистана маршалом Абдул Рашидом Достумом и экс-главой МИД, лидером партии «Джамиат-е Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Салахуддином Раббани, что наводило на мысль о разработке Анкарой своего сценария по афганскому урегулированию, который имел отличия от ранее известных. Судя по многим признакам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получал конфиденциальную информацию из США о готовящемся решении Байдена о переносе сроков вывода войск из Афганистана, дав понять, что не позволит Вашингтону сорвать соглашение в Дохе, сделку, к которому движение шло долгие 18 месяцев и считало своей победой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили дополнительные требования об освобождении в Афганистане семи тысяч своих сторонников из заключения и политической легализации движения.

Пробить такую «защиту» турецкой дипломатии пока не удается. Позиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается прежней: сначала вывод американских войск из страны и только потом переговоры о проведении досрочных выборов или создании коалиционного правительства. Однако эти требования в штыки воспринимают в Кабуле. «Мы не будем больше выпускать заключенных, чтобы проверить волю «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к миру, — заявил первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. — Освобождение пяти тысяч талибов из тюрьмы было одной из самых больших наших ошибок». То есть у всех политических сил в афганском процессе свои цели. США пытаются сохранить лицо, правительство в Кабуле — сохранить власть, «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходима победа.

Все три эти позиции взаимосвязаны. В этой связи из Вашингтона посылаются разные сигналы. С одной стороны, Белый дом дает понять: вывод американских войск не будет зависеть от ситуации внутри Афганистана. С другой, многие в США опасаются, что эта позиция Белого дома может существенно укрепить позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наконец, источник, близкий к администрации Байдена, заявляет, что «тактика США в отношении Афганистана будет и далее меняться в зависимости от конкретных условий, как это происходило на протяжении последних 20 лет, это будет означать, что американские войска останутся там навсегда». И результат — в Афганистане резко возросло число вооруженных нападений, но не всегда ответственность за такие акции можно связывать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (запрещенная в РФ организация)

Не стоит забывать и о том, что не только одно движение создает угрозы: за годы конфликта в Афганистане укрепились и другие экстремистские формирования, например, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому страна, которая рискует взять на себя роль главного мирного посредника в афганском урегулировании, должна обладать мощными политико-дипломатическими ресурсами в регионе. У Турции таковых не имеется, хотя у нее есть амбиции, которые не соответствуют интересам как определенных внутриполитических сил в Афганистане, так и внешних игроков. Речь, в частности, идет о стремлении Анкары реализовать проект так называемого «Лазуритового коридора», начавшего действовать в 2018 году. Этот транзитный маршрут начинается в Афганистане, затем проходит через Туркменистан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и завершается в Турции.

Он позволяет Анкаре получить доступ к глубинным районам Азии в обход Ирана, России и Китая. Но сыграть в одиночку на этом плацдарме у Турции не получается. Тем более что Афганистан исторически никогда не находился в политической зависимости от Стамбула, и, похоже, ставка там делается на тюркоязычных узбеков и туркмен. Вот почему Анкара и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют непримиримые противоречия, из-за чего попытки нахождения компромисса завершались провалом и привели к срыву конференции в Стамбуле. Свои стратегические интересы в Афганистане есть также у России, Пакистана, Индии и Китая, они тоже готовятся к уходу США из Афганистана. «Большая игра» в регионе продолжается.