«Tesla убивает только богатых» — Китайцы обсудили автомобильный скандал
Американский автопроизводитель Tesla, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, ранее категорически заявлял, что «не пойдет ни на какие компромиссы в отношении необоснованных требований». Теперь же он извинился.
Вставать на крышу автомобиля и кричать о неисправности тормозов, конечно, неуместно, однако если бы не давление общественного мнения, от «бескомпромиссной» Tesla извинений Китай не дождался бы никогда, говорится в материале телеканала CCTV.
Материал адресуется к инциденту на Шанхайской международной выставке автомобилей, когда владелица автомобиля Tesla встала на крышу выставочного автомобиля и заявила во всеуслышание, что тормозная система машины оказалась ненадежной.
Правду еще предстоит только выяснить, но это не первый раз, когда Tesla оказалась в центре сказала, связанных с защитой прав. Если проблема может быть решена только путем «раздувания», то ни потребитель, ни производитель не окажутся в выигрыше. То, чем Tesla действительно должна обеспокоится, — это не правозащитники, а качество собственных изделий, говорится в материале.
Китайские пользователи сети обсудили новость под соответствующей публикацией на страничке телеканала в социальной сети Sina Weibo.
Некоторые пользователи попросили не трогать Годзиллу, потому что она вот-вот готовится выйти из морских пучин, чтобы спасти мир от Японии. Кое-кто заметил, что продажи Tesla сильно просели в Китае, в связи с чем подозревают руку конкурентов компании в лице китайского бренда BYD.
Под сообщением развернулось бурное «антибуржуазное» обсуждение, чуть было не вылившееся в стачку.
«Машина-то хорошая, просто в Китае дороги плохие, слишком скользкие, электроэнергия тоже плохая — не заряжает. Китайские клиенты тоже плохие — они слишком банальны. Хорошо, что клиент весит не 200 кг, а то бы еще крышу погнул», — пошутил Сюй Ихань.
Множество комментаторов заметили, что Tesla совершенно не заботится о качестве своих автомобилей и вываливает их в продажу, как какие-то горшки, к которым нет особых требований качества.
Некоторые возмутились тем, как в Китае работает контроль качества потребительских товаров, если они допускают к выходу на рынок неисправные автомобили вроде продукции Tesla, которая постоянно оказывается в центре скандалов.