Американский автопроизводитель Tesla, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, ранее категорически заявлял, что «не пойдет ни на какие компромиссы в отношении необоснованных требований». Теперь же он извинился.

David van der Mark Логотип Tesla

Вставать на крышу автомобиля и кричать о неисправности тормозов, конечно, неуместно, однако если бы не давление общественного мнения, от «бескомпромиссной» Tesla извинений Китай не дождался бы никогда, говорится в материале телеканала CCTV.

Материал адресуется к инциденту на Шанхайской международной выставке автомобилей, когда владелица автомобиля Tesla встала на крышу выставочного автомобиля и заявила во всеуслышание, что тормозная система машины оказалась ненадежной.

Ridking Шанхайская международная выставка автомобилей

Правду еще предстоит только выяснить, но это не первый раз, когда Tesla оказалась в центре сказала, связанных с защитой прав. Если проблема может быть решена только путем «раздувания», то ни потребитель, ни производитель не окажутся в выигрыше. То, чем Tesla действительно должна обеспокоится, — это не правозащитники, а качество собственных изделий, говорится в материале.

Китайские пользователи сети обсудили новость под соответствующей публикацией на страничке телеканала в социальной сети Sina Weibo.

«Как мы все знаем, потеря управления автомобилем Tesla определенно является проблемой водителя, плохой дороги, проблемой Годзиллы, но никак не может быть проблемой Теслы», — заявил пользователь «Действительно милая птичка».

cytech Автомобиль Tesla Roadster

Некоторые пользователи попросили не трогать Годзиллу, потому что она вот-вот готовится выйти из морских пучин, чтобы спасти мир от Японии. Кое-кто заметил, что продажи Tesla сильно просели в Китае, в связи с чем подозревают руку конкурентов компании в лице китайского бренда BYD.

«Tesla убивает только богатых, а не бедных», — заметил пользователь Ли Чуньфэн, намекая на немалую стоимость автомобиль этой марки и давая понять, что беспокоиться особенно не о чем.

Под сообщением развернулось бурное «антибуржуазное» обсуждение, чуть было не вылившееся в стачку.

«У Tesla вообще нет тормозов, как они тогда могли выйти из строя?» — задался вопросом Чжу Юйчэнь.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Машина-то хорошая, просто в Китае дороги плохие, слишком скользкие, электроэнергия тоже плохая — не заряжает. Китайские клиенты тоже плохие — они слишком банальны. Хорошо, что клиент весит не 200 кг, а то бы еще крышу погнул», — пошутил Сюй Ихань.

Множество комментаторов заметили, что Tesla совершенно не заботится о качестве своих автомобилей и вываливает их в продажу, как какие-то горшки, к которым нет особых требований качества.

Некоторые возмутились тем, как в Китае работает контроль качества потребительских товаров, если они допускают к выходу на рынок неисправные автомобили вроде продукции Tesla, которая постоянно оказывается в центре скандалов.

«Я здесь, чтобы сделать дискриминационное замечание в американском стиле. Это действительно белый автомобиль, созданный руками белого человека. Он не может даже тормозить. Это лишает людей дара речи. Пусть Tesla вернется и поразмышляет над этим. Исследовать и изучить проблему педали тормоза. Срабатывает ли эта педаль тормоза только у белых людей?» — пошутил Му Сюэ.