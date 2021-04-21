Особенно опасной болезнью для лидеров любой крупной нации является «клиентит» — готовность поставить интересы иностранного союзника или клиента наравне с интересами собственной страны или даже выше их. В случае же с американскими же официальными лицами эта болезнь, похоже, носить особенно острую форму в отношении Украины, пишетТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 21 апреля в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетки

Так, США не брали на себя никаких договорных обязательств по обеспечению безопасности Украины. Несмотря на то, что бывшие президенты страны Джордж Буш — младший и Барак Обама подталкивали союзников по НАТО к тому, чтобы сделать Киев членом Североатлантического союза, Германия, Франция и другие ключевые державы альянса отказались пойти на этот шаг. Более того, Украина была частью Советского Союза до его развала в конце 1991 года, поэтому раньше ни один серьезный американец никогда не считал, что эта республика представляет актуальный, а тем более решающий интерес для США.

Тем не менее на протяжении последнего десятилетия или около того американские политики вели себя так, как будто эта страна играет жизненно важную роль для обеспечения США собственной безопасности и поэтому заслуживает безоговорочной поддержки со стороны Вашингтона. Администрация Обамы беззастенчиво вмешивалась во внутренние дела Украины, оказав поддержку в свержении избранного «пророссийского правительства» и в установлении прозападного клиентского режима в Киеве. Затем администрация Дональда Трампа одобрила целый ряд поставок оружия Киеву и направила инструкторов для подготовки украинских военных. Со своей стороны, администрация Байдена лишь наращивает эти шаги.

Mod.uk Пуск ракеты из ПТРК Javelin

В своем пресс-релизе от 2 апреля Белый дом подтвердил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден заявил о «непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму». Со схожими заявлениями выступили и другие высокопоставленные должностные лица администрации, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Хуже того, внешнеполитическая команда Байдена занимается бряцанием оружием, что ясно указывает на то, что США даже готовы пойти на войну, чтобы поддержать Украину в ее непрекращающейся конфронтации с Россией.

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Эту радикальную трансформацию политики Вашингтона сопровождали всё более вопиющие проявления льстивого клиентита со стороны официальных лиц США, и новый инцидент кажется поистине шокирующим. По словам ветерана по международным делам Мартина Сеффа, атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве полковник Бриттани Стюарт посетила военное подразделение Украины, противостоящее силам «сепаратистов» на востоке Украины, чтобы продемонстрировать солидарность Вашингтона с усилиями Киева по подавлению восстания.

Сам по себе этот шаг был уже достаточно сомнительным, однако, как показали фотографии этого визита, на ее униформе были опознавательные знаки вооруженных сил Украины, что совершенно неприемлемо для американского офицера. Более того, этим знаком был знак «Украина или смерть» (или «мертвая голова»), который своими корнями уходит в нацистскую СС и их украинских союзников во Второй мировой войне. Если это было действительно так, такая демонстрация свидетельствует не только о ее поддержке агрессивной политики Киева в Донбассе, но и некоторых из самых ужасных ультранационалистических и даже неонацистских элементов на Украине.

Высокопоставленные члены дипломатического корпуса Вашингтона в последние годы демонстрируют наглую и совершенно некритическую поддержку Украины. Подобные тенденции стали очевидными во время слушаний в комитете палаты представителей по первой попытке импичмента президенту Дональду Трампу за якобы имевшие место попытки вымогательства со стороны главы Белого дома. Уильям Тейлор, который занимал пост временного посла США в Киеве в середине 2019 года, довольно откровенно рассказал о своих мотивах давать показания против Трампа, заявив, что он намеревался «предоставить комитетам свои взгляды на стратегическое значение Украины для США».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Посол США на Украине Уильям Тейлор во Львове

Тейлор выразил всю глубину своего разочарования, которое он и его коллеги испытывали по поводу задержки Трампа с предоставлением обещанной военной помощи Киеву.

«Украинцы сражались с русскими и рассчитывали не только на обучение и вооружение [в пакете помощи], но и на уверенность в поддержке США», — заявил он.

Временами казалось, что Тейлор был послом Украины в США, а не послом США на Украине. В последующей статье в New York Times он поднял важность Украины до уровня стратосферы.

«Украина защищает себя и Запад от нападения России», — написал Тейлор.

«Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности», — добавил он, подчеркнув, что в «борьбе между демократиями и автократией, между свободой и несвободой Украина находится на передовой».

Аналогичные сентенции можно было услышать и в показаниях бывшего посла на Украине Мари Йованович (которую Трамп снял с должности в том же году), заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента и сотрудника Совета национальной безопасности США Александра Виндмана. Кент подчеркнул, что США «сосредоточили наши совместные усилия по ту сторону Атлантики, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и возрождение страны, свободной от российского владычества».

"На Украине очевидным образом решается судьба национальных интересов США. Успех Украины во многом отвечает нашим национальным интересам в том широком смысле, в котором мы определяли наши национальные интересы в Европе на протяжении последних 75 лет», — добавил он.

Он забыл упомянуть, что Украина не была даже независимым государством в течение 47 из тех лет, не говоря уже о том, чтобы быть «очевидным национальным интересом» для США. Кент даже назвал переворот на Майдане 2014 года, который привел к власти пронатовское правительство, не его обычным названием, а хвалебным — «Революция достоинства», которое используют украинские националисты. Как и в случае с Тейлором, Кент отождествлял себя с делом Украины до тревожной степени.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине. 2014

Виндман также подчеркнул свое полное согласие со «стратегической важностью Украины как оплота против российской агрессии». В некотором смысле его идентификация с Украиной и ее антироссийская позиция была даже более выраженной, чем у его коллег. Он родился на Украине, а его семья покинула Советский Союз за четыре десятилетия до этого. Риторика Виндмана, как в его показаниях в Конгрессе, так и в его публичных заявлениях, демонстрирует явную враждебность по отношению к России и российскому правительству. Украинские лидеры считали его настолько ценным союзником, что, по собственному признанию Виндмана, Киев трижды предлагал ему пост министра обороны.

Такой «клиентит» глубоко опасен для Соединенных Штатов. Официальные лица, страдающие этим заболеванием, до тревожного готовы втянуть свою страну в войну, которая может перерасти в ядерный холокост. Невероятно, но они готовы сделать это от имени другой страны, которая не имеет особого значения для Соединенных Штатов. Это безответственное поведение, и политики, которые подвержены этому поветрию, должны быть удалены со своих постов.