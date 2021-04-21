20 апреля украинский президент Владимир Зеленскийвыпустил видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.

Перед этим украинский лидер рассказал, что Украину поддерживают «международные партнеры» и страны НАТО, которые готовы наказать Россию еще более жесткими санкциями из-за ситуации на юго-востоке Украины, а Киеву дать финансовую помощь.

«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», — рассказал украинский президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что каждый гражданин страны готов взять оружие и пойти «защищать» Украину.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины

Заявление украинского лидера прокомментировали жители страны под записью Владимира Зеленского, опубликованной в социальной сети Facebook. Часть читателей поддержали Зеленского и выразили ему слова поддержки и благодарности. Другие указали президенту страны на социально-экономическое положение, в котором оказались простые граждане Украины. Третьи отметили состояние вооруженных сил страны. Были и те, кто указал на неспособность украинской стороны выполнять Минские соглашения. Другие требовали отправить на фронт украинских парламентариев и их сыновей. Иные указали на то, что им, обнищавшим, защищать, собственно, и нечего.

«Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Правда, непонятно, Донецк — это тоже любая точка, или нет. Но в любом случае главный вопрос: а зачем? Какая разница, где встретиться, если Зеленский не способен выполнить Минские соглашения? Ради пиара Зеленского на мире? Особенно мерзко в послании Зеленского звучит отсылка к пенсионерам, которые уже вторую войну переживают. К тем пенсионерам, которым Зеленский лично обещал отменить незаконные проверки каждые 60 дней, но солгал. Как уже этот «квартал» пустословия надоел. 13 минут красивых, но пустых фразочек и фишечек», — прокомментировал заявление Зеленского украинский политолог Александр Скубченко.

«Давайте поговорим откровенно: 1. Так кто сейчас зарабатывает на войне? Уже 2 года. Потому, что с вашего выступления на стадионе в 2019 году вы заверили, что война идет только потому, что она финансово выгодна. Так кому? 2. Ваши аморальные депутаты, вроде Тищенко, с салютами в Киеве и празднованиями ДР в это тревожное время и во время пандемии — это норма? Вы ждете пока на них санкции США наложат? 3. Вакцинация и госпитализация украинцев в больницу с COVID-19. Все это провалено. Врачи падают с ног, а люди не имеют вакцин. Все остальное — бла-бла-бла», — написала Ирина С.

«Депутатов и их «сыночков» на передовую. Пусть покажут свою любовь к Украине, и закрыть границы, чтоб не разбежались в свои зарубежные имения», — предложила Hafia T.

«Прямо спич человека, который вместе со всеми своими детьми… пошел добровольцем на фронт в 2014 [году], затем волонтерил, а сейчас достал из-под кровати пулемет и призывает всех вновь идти защищать страну…», — иронизирует Анна З.

«Немедленно мобилизуйте своих депутатов и их детей, пускай там зарабатывают свои 100 000 премии!!! А не протирают свои *опы за миллионы в вашем гребаном парламенте. До сих пор никто граждан Украины не хотел слушать, а сейчас пусть наши идут за вас воевать???» — задала вопрос Kseña A.

Rada.gov.ua Депутаты Верховной рады Украины

«Совсем плохой стал. Ну какой русский в официальном обращении?» — шутит Vitally S.

«Надо договариваться, чтобы не было войны. Нам не надо голод, холод, смерти!!!» — написала Надежда К.

«Расскажите, куда наши деньги уходят все эти годы? Итак зарплаты маленькие. Это только непонятно, кто рассказывает, что она, эта зарплата, 12−15 тыс. Только вот у кого, вопрос? На что… военный сбор потратили (с зарплат и пенсий граждан Украины с 2014 года ежемесячно взимается определенная сумма на военные расходы. — О. П.)?» — спрашивает Ольга К.

«Шут гороховый. Промолчал, что «95 квартал»торгует с Россией», — добавил Вильмар К.

«Пока мы будем воевать, они нам тарифы в два раза влупят и землю продадут», — добавил Владимир М.

«Грустно, когда первое лицо государства ведёт себя как брошенная женщина. Названивает, пишет, записывает видео и выкладывает в сеть. А ее все равно игнорят. Следующий этап какой? Делая вид случайной прогулки, наш главнокомандующий по Красной площади будет бегать и причитать?! Ну зачем же так себя и нас унижать, клянча внимание? Вам сегодняшнего позора в ПАСЕ от альтернативно одарённого Гончаренко было мало?! Зачем так уничижать собственную страну?!» — спросила Яната П.

«Мой знакомый увольняется со службы, потому что не может терпеть глупости в армии, а президент рассказывает сказки об армии. В случае нападения ВСУ посыпятся, как карточный домик», — пишет Дмитрий А.

«Набор красивых, ни о чем не говорящих фраз… Говорить на русском, когда сами заставляете работников сервиса говорить на украинском. Просто во всем подмена понятий», — добавил Дмитрий О.

«Мы за вас голосовали не для войны!!! А чтоб вы её остановили!» — напомнила Инна М.

«Вова, ты наш приговор, возвращайся в «95 квартал», возможно, еще не поздно», — посоветовала Natalia P.

«Выполняйте минские договоренности и садитесь за стол переговоров. А если за столом не сидится, так звиздуйте в поле, сажать картофель. Потому что зима придет, жрать захотите», — посоветовал Анатолий Щ.

«А чем мы будем отбиваться от России? Люди есть, а где техника? 2 года фактически профукано. ПВО слабовата. К «Ольхе» (реактивная система залпового огня. — О.П.) зарядов курам на смех. «Нептунов» (противокорабельные ракеты. — О.П.) фактически нет. Зато чиновникам зарплаты заоблачные», — отметил Vasyl M.

Ministry of Defense of Ukraine Зенитный ракетный комплекс ПВО Украины 9К37 «Бук»

«Володенька, давай уже наконец об экономике поговорим, о тарифах на коммуналку, о ценах на продукты, хватит уже засирать головы народу войной, понял, что на этой теме можно всю… [ерунду] списать, как Порошенко», — добавил Алексей Б.

«Интересно, сам Зеленский верит, что немцы и французы приедут сюда воевать с Россией? Собственно, он вообще не верит в то, что говорит. Оттого и звучит безнадёжно и неискренне. Главный посыл президента — мы готовы к войне. Не к Минску. Не к миру. А к войне. А вы готовы?» — задала вопрос своим читателям в социальной сети Facebook украинская журналистка Диана Панченко.

Читайте также: Пушков оценил приглашение Зеленским Путина на встречу в Донбассе

Напомним, ранее заявление Владимира Зеленского прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.