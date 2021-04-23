Жители окраины Тюмени, посёлка Антипино, выступают против строительства завода ферросплавов под их окнами. Состоявшиеся 19 апреля 2021 года общественные слушания по оценке воздействия ферросплавного производства на окружающую среду прошли на повышенных тонах, тюменцы требуют перенести предприятие за городскую черту.

Дарья Антонова ИА REGNUM На металлургическом предприятии

Новое слово в металлургии России

Кратко о будущем заводе. Новый металлургический комплекс нацелен производить ферросплавы, лигатуры и циркониевые продукты с применением алюминотермической технологии селективного восстановления оксидов металлов для получения сплавов высокого качества на основе титана, циркония, марганца и хрома, с использованием титановых и циркониевых концентратов, полученных при обогащении местных нижнетавдинских титан-циркониевых песков. Сырьё будет поставляться с месторождения титан-циркониевых минералов «Стеклянка». Инвестиции в новое строительство предположительно составят более четырёх миллиардов рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM На металлургическом предприятии

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Тюменский завод ферросплавов» являются в равных долях в 25% четыре физических лица — Александр Мильченко,Максим Замятин, Александр Перминов и Роман Гейн. Все они внесли в уставной капитал по 250 тыс. рублей. Учредителями горно-обогатительного комбината «Стеклянка» являются Александр Мильченко, Максим Замятин и Александр Перминов. То есть всё те же учредители ООО «Тюменский завод ферросплавов». Для строительства завода инвесторы намерены использовать личные и заёмные средства. Срок реализации проекта заявлен до 2026 года. На предприятии будет создано свыше 400 рабочих мест. Предполагаемый объём готовой продукции — до 60 тысяч тонн в год. Ежегодные налоговые отчисления составят 380 млн рублей.

Консалтинговая и научно-исследовательская компания «Центр экономического анализа и финансово-инвестиционных технологий» отмечает, что производство на Тюменском заводе ферросплавов (ТЗФ) планируется реализовать на основе уникальной технологии (патент 2 398 907) и электропечного плавильного агрегата-реактора, позволяющих получать ферротитан и другие ферросплавы высокого качества с минимальным содержанием углерода и прочих примесей. Продукция завода крайне востребована в высокотехнологичных производствах.

Дарья Антонова ИА REGNUM На металлургическом предприятии

Отмечается, что Тюменский завод ферросплавов призван внести весомый вклад в развитие импортозамещения отечественной сталелитейной отрасли, снизить зависимость России от поставок подобных сплавов из-за рубежа и повысить конкурентоспособность российских марок стали на международных рынках. Запуск завода повлияет на всю металлургическую отрасль России, сообщают экономические эксперты. Причём завод ещё не построен, но его продукцией уже заинтересовались структуры Росатома, оборонная промышленность, участники арктических проектов.

«Вы ведь убиваете нас!»

Завод ферросплавов планируют разместить на участке с кадастровым номером 72:23:0224001:790, который ранее принадлежал обанкротившемуся заводу «Сибкомплектмонтажналадка». При этом планируется реконструкция ряда сооружений старого завода и строительство новых цехов и складов. Как несомненный плюс преподносится приход будущего производства на готовую инфраструктуру.

«На первый взгляд, казалось бы, дело благородное — развитие промышленности и российской металлургии, рабочие места, налоговые отчисления, пополнение бюджета региона и страны. Но другая сторона медали не такая уж радужная и безобидная, а наоборот — очень плачевная и удручающая», — отмечают участники общественных слушаний в социальных сетях, обращаясь к губернатору Тюменской области Александру Моору.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

Жителей микрорайонов Новоантипинский, Антипино, Зайково, Быково, Гилево, Лесобаза, Старотобольского и Ялуторовского трактов города Тюмени известие о строительстве завода первого класса опасности серьёзно взбудоражило. Общественные слушания (видеозапись имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM), прошли ожесточённо со стороны местных жителей.

В Антипино уже действуют нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод «УГМК-Электросталь», асфальтовый завод и городские очистные сооружения.

«Мы давно живём с закрытыми окнами, как на пороховой бочке. Я за ипотеку выплатила бешеные проценты, чтобы меня ежедневно травили? Кто-то в высоких кабинетах решил, что недостаточно нам гари, копоти и выбросов. Да почему кто-то? Мы ведь знаем их имена, фамилии, номера кабинетов в горадминистрации, кто выделяет земли под заводы в жилой застройке. Мы не дадим строить убийственный завод под нашими окнами — выйдем вместе с детьми и внуками живым щитом. Не позволим нас убивать. Мы требуем оставить нас в покое! Дайте нам выжить! Вы ведь убиваете нас! У нас здесь каждый четвёртый от рака умирает», — эмоционально выступила на слушаниях одна из жительниц Антипино.

Цитата из youtube.com/watchv=R3IKCPmFytc Общественные слушания в ЖК «Новоантипинский»

Тюменцы в один голос требуют перенести строительство завода за черту города. Как отметила на слушаниях экономист, это в интересах и инвестора тоже. Сегодня они сэкономят, придя на готовую инфраструктуру обанкротившегося завода. А завтра границы Тюмени поползут дальше.

«Тюмень семимильными шагами приближается к миллиону жителей. Неминуемо жилая застройка пойдёт дальше, и в Антипино, и за ним. Здесь запланировано строительство нескольких многоквартирных домов. Ваш завод, а он ведь выгодный и нужный и строится на десятилетия, он будет в кольце окружения жилых домов. А власти городские, которые сегодня предложили вам якобы выгодное месторасположение, завтра вас кинут на произвол, и по санитарным нормам и правилам ваше предприятие закроется. Всё равно же производство придётся переносить. Может, сразу надо выбрать правильное место для завода?» — обратилась тюменка к инвесторам.

Цитата из youtube.com/watchv=R3IKCPmFytc Общественные слушания в ЖК «Новоантипинский»

На сайте строящегося предприятия принимаются все замечания и предложения населения. Там же представлены тома оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Об этом на слушаниях акцентировал внимание собравшихся исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов.

Документацию уже изучили член общественного экологического контроля Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов, участники экологического движения «Зелёный хоровод», а также руководитель регионального отделения движения «За новый социализм» Владимир Осейчук, который обратился с иском в Ленинский районный суд Тюмени с требованием запретить проектирование и строительство Тюменского завода ферросплавов.

Общественники акцентируют внимание, что участок строительства ТЗФ расположен в 700 метрах северо-западнее микрорайона Антипино, в 900 метрах восточнее жилой части микрорайона Копытова, в 2,5 километра восточнее микрорайона Быково. Ближайшими водными объектами, находящимися в 150 м от ТФЗ, являются озеро Прорва и пойменные озёра. Озеро Прорва отнесено ко второй категории рыбохозяйственного значения, в нём обитает около десяти видов рыб.

«Учитывая близость жилой застройки от границ будущего завода, заведомо понятно, что вокруг него не может быть создана санитарно-защитная зона радиусом 1000 м, не будут соблюдены соответствующие требования СанПиН. Кроме того, согласно генплану Тюмени, вокруг четырёх земельных участков, на которых планируется создать завод ферросплавов, находятся земли озеленённых территорий категории Р-2 и Р-4, которые предназначены для создания объектов озеленения общего пользования: парков, скверов, садов, а также детского картинг-центра», — сообщают исследователи ОВОС.

Члены группы экологического контроля Общественной палаты Тюменской области, рассмотрев проектную документацию завода, считают, что реализация документации в нынешнем её виде невозможна, так как не соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Инвесторам и региональному департаменту инвестиционной политики предлагается отказаться от планов строительства в черте Тюмени, разместив завод вблизи ГОК «Стеклянка», начав с определения границ его санитарно-защитной зоны, исследования близости к Велижанскому водозабору.

Представитель Тюменского завода ферросплавов на слушаниях сообщил, что на данный момент идёт начальный этап — согласование с общественностью строительства предприятия. Поэтому все замечания об очистных сооружениях, о санитарных границах и другие моменты воздействия на окружающую среду будут учтены и будут обсуждаться с жителями Тюмени и дальше, до прояснения всех спорных вопросов.