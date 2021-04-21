Заявление главы российской делегации в ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что он получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко, который устроил перформанс с флагом в здании организации, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети Facebook.

YouTube Алексей Гончаренко

«Над представителем распадающейся благодаря фашистскому режиму в Киеве Украины посмеялись и потребовали прекратить этот цирк. Даже в зависимой от США Европе больше не могут выносить этот идиотизм», — поделилась своим мнением Alina A.

Многие пользователи уверены, что, несмотря на многолетнюю поддержку Украины, европейские политики уже просто не могут выносить такой шквал идиотских поступков со стороны представителей Киева.

«Сами же им потакали, как шкодливым котам. Видимо, терпение кончилось, и дали пинка, чтобы место своё знали», — предполагает Маша Ж.

Некоторые комментаторы заметили, что вместо серьёзного разговора в рамках ПАСЕ представители Украины постоянно устраивают шоу, которое якобы должно убедить политиков Евросоюза встать на сторону Киева против России.

«Что за мода у представителей Украины таскать тряпки, перчатки и туалетную бумагу в ПАСЕ?» — задаётся вопросом Nigina A.

Pace.coe.int Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

Часть людей пришли к выводу, что все проблемы Украины заключаются в том, что политики страны везде создают видимость кипучей работы, на чём постоянно и прогорают. Более того, вместо настоящих руководителей во власть на Украине постоянно попадают разного рода радикалы и откровенные моральные уроды.

«Чему удивляться, если клоун главный в стране, то такие же и представляют страну. Этот Гончаренко при Януковиче ходил с георгиевской лентой и говорил про общую память, при Порошенко лично участвовал в сжигании людей на 2 мая 2014 — го в Одессе, а при Зеленском, ходит в образе настолько радикального патриота, что даже радикалы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) меркнут. Это политическая проститутка, которая приспосабливается к любой власти и служит, как лакей. У него нет личных убеждений и идей. Им движет лишь личная выгода. Такое ничтожество, рано или поздно, закончит плохо», — считает Андрей В.

Отдельные пользователи считают, что такие политики, как Гончаренко, постепенно перестают приниматься странами мира.

«Лёшу обкладывают со всех сторон. В Россию невъездной, в Белоруссию невъездной, уже Европа за порог гонит. Марионеточным паяцам нет места на мировых площадках!» — пишет Дмитрий Ш.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

Напомним, 20 апреля глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил в Telegram, что получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко, который устроил перформанс с флагом в здании организации.