Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия выступает за строительство «Северного потока — 2» и хочет развивать торговые отношения с Россией, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 21 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«Всегда приятно, когда принимают правильное решение. Будут зимой греться российским газом», — пишет Tatiana T.

Многие пользователи считают, что в словах Меркель можно прочитать победу здравомыслящих политиков Германии над злопыхателями России, которые готовы уши отморозить, лишь бы напакостить Москве.

«Хорошая новость для людей, живущих в Германии. Экономическая целесообразность восторжествовала над политическим заказным дебилизмом!» — написал Олег П.

Некоторые комментаторы отметили, что строительство газопровода подходит к концу, и данный факт подстегнул канцлера Германии заявить о своей позиции по поводу «Северного потока — 2» и отношений с Россией.

«Так там осталось-то достроить последние 15 километров потока на территории Дании. Всё согласовано, скоро закончат и прямиком в Германию. Поэтому Меркель и говорит на эту тему», — считает Ирина Л.

Bundeskanzlerin.de Выступление Ангелы Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

Часть людей убеждена, если бы не шквал ненависти с территории Украины, то о строительстве обходных путей для транзита российского топлива говорить бы просто не приходилось.

«Спасибо голодранцам с Украины! Если бы там сидели умные, то никаких бы потоков не было», — предполагает Владимир П.

Ряд пользователей отметил, что радоваться ещё рано. Газопровод строят до сих пор, и особых подвижек в данном деле пока не наблюдается.

«Несколько месяцев такая нехилая борьба шла в интернете, а ничего за три месяца не изменилось. Как строили, так и строят, но всё никак не построят», — отметил William K.

Нашлись и те, кто призвал стороны как можно скорее поставить точку в этой изматывающей истории.

«Да уж. Скорее достраиваете этот «Северный поток — 2»! Тогда закончится эта вся мерзкая крысиная возня. И нам хорошо, а вам еще лучше», — поделилась своим мнением Тамара С.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток — 2»

Напомним, 20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что Германия выступает за строительство «Северного потока — 2» и хочет развивать торговые отношения с Россией.