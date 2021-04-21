Информация издания Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента США, согласно которой американский посол в Москве Джон Салливан на этой неделе отправится в Штаты для консультаций, но затем вернётся в Россию, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 21 апреля в социальной сети Facebook.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Что-то он совсем себя хозяином почувствовал в России, и рекомендации ему типа нипочём», — указала Нина К.

Многие пользователи отметили, что позиция Салливана, согласно которой Россия должна заставить его уехать, вызывает справедливые вопросы. Люди уверены, что деятельность этого человека на российской территории нужна для деструктивных целей.

«Если рекомендации не помогают, то необходимо его выдворить в течение 24 часов! Координирует, видимо, подрывную работу против нашей страны», — считает Алан К.

Некоторые комментаторы считают, что посол США идёт на прямой конфликт с Российской Федерацией. Люди указали на то, что Россия предлагает ему уйти без особого шума, но именно скандала американской стороне, судя по всему, и нужно добиться.

«Рекомендовали», чтобы помочь послу «сохранить лицо». Но, видимо, не дошло до человека. Теперь объявят персоной нон грата», — предполагает Светлана Ф.

Часть людей оказалась убеждена, что упорство американского дипломата связано с мягкой позицией российского руководства, которому только и следует лишь, что выдворить посланника США.

«В Кремле изобрели новую форму дипломатических отношений. Вы если хотите выслать посла другой страны, то просто высылайте. Объявите персоной нон грата. Что паясничать, придумывать какую-то чушь? Покажите уже всем, какая Россия грозная!» — пишет Nestor S.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

Ряд пользователей предположили, что Салливану просто очень понравилось в России. Именно с этим связано его стойкое желание вернуться в Российскую Федерацию.

«А что так? Неужели так понравилось спокойно жить у нас в России. Что же он так упирается, не хочет на свою Родину ехать? Радовался бы, что предлагают уехать, или боится, что в Вашингтоне не дадут спокойно жить?» — задаётся вопросами Валентина Ц.

Нашлись и те, кто считает, что ситуация с дипломатическими отношениями между США и Россией ещё претерпит серьёзные изменение. Поэтому необходимо тщательно следить за этим.

«И что дальше? Вцепился как клещ и сидит, не вылезает. Силой будут выталкивать? Подождём — увидим», — написала Тереза К.

Напомним, 20 апреля издание Axios опубликовало информацию со ссылкой на представителя Госдепартамента США, согласно которой американский посол в Москве Джон Салливан на этой неделе отправится в Штаты для консультаций, но затем вернётся в Россию.