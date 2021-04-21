Тема косовского урегулирования заняла важное место в переговорах министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 16 апреля. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лавров в очередной раз отметил незыблемость российского подхода к этой проблеме: статус Косово и Метохии нужно обсуждать в рамках действующей резолюции 1244 СБ ООН в ходе прямых переговоров Белграда и Приштины. Россия же, со своей стороны, согласится с тем решением косовского вопроса, которое устроит Белград. Комментируя информацию о существовании некого «нон-пейпер"-документа, составленного словенским политиком Янезом Яншей, в котором предлагается закончить развал Югославии созданием новых границ на Балканах по этническому принципу, что подразумевало бы появление «Великой Албании», Лавров подчеркнул, что никто не имеет право высказывать идеи, которые грубо подрывают концепцию, заложенную в резолюции 1244 СБ ООН. Сербские эксперты рассказали ИА REGNUM, почему встреча двух министров важна для косовского урегулирования, хотя после нее мы так и не услышали ничего принципиально нового.

МИД России Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николы Селаковича по итогам переговоров. 16 апреля 2021 года

По мнению профессора факультета политологии Университета в Белграде Часлава Копривицы, встреча министров иностранных дел России и Сербии Сергея Лаврова и Николы Селаковича в очередной раз показала, что в подходе Москвы к решению косовского вопроса нет никаких новых моментов.

«На этот раз тон встречи задала российская сторона, которая предупредила официальный Белград о том, что попытки отхода от Резолюции 1244 СБ ООН как юридической рамки для поиска долгосрочного решения косовского вопроса неприемлемы. Этот сигнал был адресован прежде всего Белграду, так как сербские власти вместе с Евросоюзом пытаются достичь какого-то компромисса в переговорах с Приштиной вне Резолюции 1244. Брюссельское соглашение, подписанное при посредничестве ЕС ровно восемь лет назад, было сформулировано так, что оно не берет резолюцию ООН в качестве основы для поиска окончательного решения», — рассказал Копривица.

Эксперт отметил, что важный момент, который хотели уточнить журналисты во время совместной пресс-конференции двух министров в Москве, касался «нон-пейпер»-документа, который якобы просочился в балканскую прессу непосредственно перед визитом Селаковича в Россию и который составил словенский политик Янез Янша.

«В контексте ежедневного обострения отношений между Западом и Россией, которое вызвано прежде всего поведением ведущих западных стран, вдруг выскакивает какой-то «недокумент», или как это официально называется, «нон-пейпер». Это модель, по которой Запад уже десятилетиями ищет «решения», которые обычно соответствуют его же интересам. Сначала в СМИ просачивается какой-то документ, чьим автором обычно являются или бывшие официальные лица США и других западных стран, или представители каких-то маргинальных по влиянию стран, в данном случае Словении», — пояснил Копривица.

Он добавил, что обычно такой документ предлагает решение какой-то проблемы, но при этом неизвестно, кто является настоящим автором этого предложения.

«Цель данного документа — показать странам Юго-Восточной Европы, как Америка видит урегулирование того хаоса, который она и сотворила на Балканах, поддерживая всех сецессионистов бывшей Югославии», — сказал Копривица.

Но в данном случае важно знать, что западные страны уже не в том положении, когда только они диктуют условия поиска решений для кризисных регионов мира, добавил эксперт. Он считает, что настоящая причина обострения отношений Запада и России как раз и кроется в том, что Россия уже не вписывается в парадигму 1990-х годов, когда её мнение не учитывалось даже на её собственной территории или в непосредственном окружении, не говоря уже о важных геополитических точках в дальнем зарубежье.

«Еще один важный момент — сербская сторона должна понять, что в условиях обострения международной обстановки Сербии не надо стремиться к какому-то скоропалительному решению себе во вред. Надо посмотреть, как будут развиваться события на глобальном уровне и каковы будут новые предпосылки для решения наших локальных проблем, которые были созданы еще в период насильственного развала Югославии», — сказал эксперт.

По мнению Копривицы, сербские власти могли бы сделать определенные выводы из недавних заявлений послов Германии и США в Сербии о том, что для них агрессия НАТО против СР Югославии в 1999 году является «незыблемым достоянием балканской политики Запада».

«Надо понимать, что решения, которые предлагают такие государства, могут быть только продолжением агрессии 1999 года, вернее, ее завершением, на этот раз при поддержке официальных лиц Сербии. С другой стороны, есть страна, которая по собственным соображениям поддерживает территориальную целостность Сербии и её позицию по всем открытым в Юго-Восточной Европе вопросам. Сербия могла бы взяться за ум и понять, кто её союзник. Не надо искать какие-то скоропалительные решения за спиной у России», — подытожил Часлав Копривица.

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследовании (Белград) Стеван Гайич, в свою очередь, считает, что российская сторона использовала визит Николы Селаковича в Москву для того, чтобы в очередной раз напомнить сербскому руководству, как важно придерживаться последовательной позиции по Косово и Метохии.

«Почему я так думаю? Я напомню, что Александр Вучич уже однажды в присутствии президента Путина заявил, что Сербия во всех вопросах, связанных с косовским урегулированием, будет советоваться с Россией. И вскоре после этого Вучич полетел в Вашингтон и подписал Вашингтонское соглашение. Очевидно, что этот шаг был сделан без предварительной координации с Москвой», — пояснил Гайич.

Политолог также напомнил о том, что непосредственно перед визитом Селаковича в Москву сербские СМИ писали о «нон-пейпер»-документе по Балканам, составленном Янезом Яншей.

«В документе якобы предлагается создать «Великую Сербию», «Великую Албанию» и «Великую Хорватию», но суть всей этой истории можно сформулировать примерно так — откажитесь от Косово, а мы обо всем остальном подумаем потом. В этом нет ничего нового. Примерно это же мы раньше слышали из уст Тимоти Лесса (профессор Кембриджского университета, в прошлом дипломат, который выступает за передел границ в балканском регионе почти по этому же принципу, который предлагает Янша. — ИА REGNUM). Если уже не удался план по «разграничению» Косово, давайте создадим своего рода балканскую конфедерацию, которая приведет к той же цели, то есть к отказу Сербии от Косово», — сформулировал Гайич суть загадочной бумаги, о которой президент Вучич ничего не знает, но которую усиленно обсуждают все региональные СМИ.

Политолог также напомнил о том, что в сербском парламенте обсуждается вопрос изменения Конституции Сербии. Для этого найдет формальный повод, который никак не связан со статусом Косово и Метохии, однако сербская общественность опасается, что в новой редакции конституции не найдется места для преамбулы, в которой говорится, что южный край является неотъемлемой частью страны.

«Это большая игра. Лавров пресек любые манипуляции вокруг предложения о переделе границ на Балканах словами о том, что «нон-пейпер"-документ — это очевидная провокация, и что все рассуждения на эту тему могут принести только вред. Россия понимает, что если бы резолюция 1244 прекратила действовать, исчезли бы все препятствия для вступления Сербии в НАТО. Мне кажется, что членство Сербии и Боснии и Герцеговины в НАТО — это красная линия для Москвы», — резюмировал Стеван Гайич.