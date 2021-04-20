Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравил NASA с первыми полётом беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе и похвастался якобы успехами Украины в освоении космоса, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

"Самое грандиозное достижение Украины в космосе — это полёт Вакулы на чёрте, из «Вечеров близ Диканьки», — шутит Александр С.

Многие пользователи уверены, что украинские политики витают в облаках в то время, как их страна утопает в катастрофическом количестве проблем.

«Главное правило украинских политиков, взятое на вооружение Зеленским: если успехов нет, их надо выдумать, либо же обвинить во всём Россию», — написал Андрей К.

Некоторые люди считают, что Зеленский целенаправленно исполняет роль клоуна, чтобы превратить политику на Украине в цирк. Таким образом, подозревают люди, украинские власти намереваются увести разговор от насущным проблем.

«Ну не трогайте вы Зеленского. Человек заразился манией величия, пусть лепит что хочет. Всё равно мало кто к нему прислушивается. Когда он работал клоуном, у него и то было больше поклонников, чем сейчас у власти», — предположил Евгений Ф.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Оседлать беса

Часть людей не нашла в высказывании президента Украины ничего смешного, а даже наоборот, посчитали, что Зеленский прав и у Украины действительно есть какие-то успехи в освоении космического пространства.

«А так он по делу сказал: поздравил NASA, отметил, что разработчиком был украинец и объявил о планах запуска спутника. Смеяться тут не над чем», — считает Михаил М.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что без слёз на ситуацию на Украине взглянуть нельзя, а хвастовство виртуальными победам украинской власти выглядит, скорее, как издевательство над населением этой страны.

«О каком космосе Зеленский размышляет вслух? Украина в первобытное состояние возвращается. Все талантливые давно в России или в США. Жалко обычных людей, но, судя по всему, происходит процесс очистки из-за накопленной кармы», — поделилась своим мнением Лена К.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Человеческие пороки: праздность и лень

Нашлись и те, кто предположил, что Украина действительно может получить какие-нибудь достижения в сфере космоса, но произойти это может лишь по истечению большого отрезка времени.

«Ну, а что? Кто бы мог подумать, что Китай освоит космос? Но ведь освоил же! Может и Украина запустит свою ракету через пару сотен лет», — фантазирует Серп М.

Напомним, 19 апреля президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в Twitter, в котором он поздравил NASA с первыми полётом беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе и похвастался якобы успехами Украины в освоении космоса.