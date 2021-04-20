Заявление первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаила Непрана о том, что Россия стремится превратить Украину в «аграрную провинцию» путём строительства газопроводов в обход страны, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навоз

"Украина сама хотела стать аграрной сверхдержавой. Пусть теперь наслаждается», — пишет Сергей М.

Многие пользователи уверены, что руководство Украины само виновато в сложившейся ситуации. Люди призвали украинские власти ценить то, что есть, иначе и последнего они могут лишиться.

«Это ещё что! Как только весь чернозём вывезут в Европу, она и аграрной быть перестанет», — предполагает Александр С.

Некоторые комментаторы отметили, что аграрной провинцией Украина становится благодаря правительству, которое пришло после майдана в 2014 году. Граждане указали, что ещё не так давно промышленность этой страны была на достаточно приличном уровне.

«На самом деле до майдана 2014 года Украина была серьёзной промышленной страной, наследовавшей от СССР даже больше, в этом смысле, чем Российская Федерация. Но мудрое правление укрофашистов угробило всё», — считает Дмитрий Б.

НАК «Нафтогаз Украины»

Ряд пользователей отметил, что к печальному результату правления украинской власти привели агрессивные действия в сторону Российской Федерации, а также против жителей Крыма.

«Значит, воду в Крым перекрыть — это нормально, а если транзит сократится, то это уже караул?! На «агрессора» надейся, но сам не плошай!» — написал Андрей Ш.

Отдельные пользователи убеждены, что руководство России не может мириться с омерзительным поведением её соседа. Поэтому подачек из Москвы киевским правителям ждать больше не стоит.

«А что, они думали, что будут нам откровенно гадить, а мы им за это и газ, и деньги, и хорошее отношение?! Глупо было такое предполагать», — отметила Лиана В.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Нашлись и те, кто уверен, что на Украине сами не могут понять, как необходимо относиться к российскому газу. Одни требуют полного отказа от топлива из России, другие, наоборот, вцепились в трубу мёртвой хваткой.

«Когда же они заткнутся? Им всё плохо! Что есть газ, что его нет. Они сами-то знают, что хотят?!» — задаётся вопросом Любовь М.

Напомним, 20 апреля первый вице-президент ТППУ Михаил Непран заявил на портале «Обозреватель», что Россия стремится превратить Украину в «аграрную провинцию» путем строительства газопроводов в обход страны.