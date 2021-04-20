Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что украинские власти не планируют запрещать оппозиционные СМИ подобно тому, как были запрещены телеканалы Zik, 112.ua и NewsOne. Ткаченко отметил, что у властей есть более приоритетные задачи, в частности противодействие российским СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

«Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос актуален», — сказал он.

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По его словам, решение в отношении трёх украинских телеканалов было исключительным.

Заявление украинского министра культуры обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Страна.ua». Многие отметили, что запрещать на Украине больше уже нечего. Также люди обратили внимание на то, что в стране нет своих фильмов и мультфильмов. Кроме того, ряд читателей признались, что смотрят российские телеканалы, так как российский контент им больше нравится.

«Только дурак выдержит смотрение нынешних украинских телеканалов», — отметил Александр М., видимо, имея в виду каналы, транслирующие официальную пропаганду.

Mkip.gov.ua Александр Ткаченко

«Вы посмотрите на «украинские» мультфильмы… А их нет… У меня даже слов и названия нет этим… Куда делись Капитошка, Казаки… И это показывают маленьким детям… А потом спрашиваем, чего они такие… Давно не смотрю у. т. (украинское телевидение — М. Р.). Нечего…» — написал Сергей К.

«Российские медиа на голову выше наших! Там хоть посмотреть есть что, или кино, или мультик, или познавательное что-то. Конечно, проще закрыть, мотивируя страшной пропагандой. Сделайте свое качественное, противопоставьте свое кино, умные передачи, так получается, что пропаганда как раз таки на наших каналах, причем тщедушно сделана!» — добавил Владимир Г.

«А что, еще какие-то [телеканалы] из тех, что можно смотреть, остались?..» — спрашивает Игорь К.

«Э нет. Раз стали закрывать, то пусть все закрывают. А понимаешь, начали и бросили», — иронизирует Сергей Д.

«Где вы видели украинские каналы? Коломойские, ахметовские, пинчуковские и других жирных котов (олигархов — М. Р.)», — отметил Юрий М.

«Конечно, «больше не закрывать». Всё, что надо было, уже закрыли. Теперь можно и «не закрывать», — добавил Константин О.

«Какой дебил ещё смотрит укроканалы?» — задалась вопросом Элеонора К.

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

«Не смотрю укр. телевидение, только русские каналы, я из Днепра», — написала Вероника В.

«Ткаченко, мы уже ничего не смотрим. Добились. Но за вас голосовать не будем», — добавила Валентина Б.

«Можно вообще отказаться от украинского телевидения, нет ни одной позитивной передачи», — подытожил Алекс Алекс.

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Напомним, ранее глава министерства культуры Александр Ткаченко заявил, что возглавляемое им ведомство обращалось в администрацию видеосервиса YouTube с просьбой прекратить вещание запрещённых на Украине телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne, добавив, что представители YouTube так и не ответили украинским чиновникам о «каналах Медведчука».