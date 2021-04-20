16 апреля в 19:00 по пекинскому времени рейс GX8814 Вэйфан — Гуйлинь — Хайкоу авиакомпании Beibu Gulf Airlines в Китае был отменен. Причиной тому — обнаруженные монеты на земле возле двигателя во время предполетной проверки. После допроса экипажем один из пассажиров (за номером места 36J) признался, что бросил в двигатель самолета шесть монет, завернутых в красную бумагу, с целью «молиться о благословении» при посадке в самолет. Соответствующий персонал забрал все шесть монет.

aircraft engine Двигатель самолёта

Из соображений безопасности авиакомпания Beibu Gulf Airlines решила отменить в тот день рейс GX8814 и после всестороннего осмотра двигателя самолета на следующий день организовала дополнительный рейс. Сообщается, что пассажир Ван был передан полиции аэропорта для дальнейших разбирательств.

Такие ситуации — достаточно частое явление, особенно в районах проживания людей с традиционным мышлением, которые только-только начали вкушать плоды модернизации. Китайские пользователи сети обсудили инцидент на страничке «Еженедельник новостей Китая» в социальной сети Sina Weibo.

Gutierrez Eric Самолёт авиакомпании Beibu Gulf Airlines

«То есть вы хотите сказать, что в 2021 году еще остаются люди, которые молятся на подбрасывание монет?» — удивился пользователь «Лицо отшельника».

Кто-то заметил, что дело, может быть, не только в магическом мышлении некоторых пассажиров, но и в том, что кто-то совершает таким образом умышленное преступление, прикрываясь необразованностью некоторых граждан.

«Я думаю, что может существовать такая организация вроде культа, которая пропагандирует такое поведение. Надо бы арестовать его и поспрашивать», — заявил Qianyue Yiqiu.

«Монетки богам на благословление кидаете? А чего бы сразу золотые слитки в турбину не закинуть?» — спросил «Житель деревни Уцзяньфан».

Кто-то представился врачом-психиатром, заметив, что он может вылечить всех верующих в то, что если закинуть в двигатель самолета какой-то предмет, то это принесет удачу в предстоящем полете.

冷玉 Китайские монеты

«Трудно себе представить, что человек, который может себе позволить летать на самолете, может одновременно вести себя так глупо», — заметила «Время от времени свободная мисс16».

Очень многие согласились с тем, что власти страны должны усилить борьбу с суевериями в массах, поскольку, когда живущие предрассудками люди добираются до благ современной цивилизациями, они становятся опасными для окружающих.

«Да этот парень, как никто другой, знает, как правильно менять посадочные талоны», — пошутил «Чен Ченчен».

Многие предложили технические способы «защиты от дурака». Например, все выходы на посадку отгородить прозрачными стенками из бронестекла, чтобы никто ничего не мог кинуть в двигатель.

又黑蜗壳 Аэропорт города Вэйфан

Но дальше всех зашел пользователь «Что не так?». Он предложил поставить современные технологии на благо удовлетворения духовных запросов суеверных граждан и общественности одновременно.

«В будущем надо будет прикрепить QR-код к двигателю самолета, чтобы при сканировании проходила оплата за благословение», — остроумно заметил он.

Но кто-то решил, что к таким людям нужно относиться более радикально, ибо их действия наносят слишком много вреда и представляют серьезную опасность.

«Есть проблема с наименованием. Это называется не «благословление», а «террористическая атака», как люди с таким ходом мысли дожили до сегодняшнего дня и откуда у них деньги, чтобы купить билет на самолет?» — один из пользователей задал вопрос, который мучал многих собравшихся комментаторов. Многие предложили казнить провинившегося немедленно.

Некоторые комментаторы поспешили остудить пыл радикально настроенных граждан, поскольку надо делать скидку на возраст и социальный статус таких людей, которые вышли из деревни и не имеют образования.