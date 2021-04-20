20 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Встречу белорусского лидера с украинским депутатом обсудили на украинских телеграм-каналах: «VESTI», «Apasov_ua», «наглый», «Репортер UA», «Инсайдер UA».

Часть читателей обрушились с критикой на депутата за «самоуправство», так, как Украина официально после последних выборов белорусского президента (9 августа 2020 года) вслед за странами Запада не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Другие читатели похвалили поступок Шевченко, заявив, что Украине нужно развивать отношения с Белоруссией и не ссориться с соседями. Были и те, кто отметил, что встреча президента Белоруссии с депутатом украинского парламента якобы не соответствует уровню главы белорусского государства. Иные задались вопросом, исключат ли депутата после встречи из фракции «Слуга народа». Были и те, кто предположил, что украинской верхушке было прекрасно известно о встрече Шевченко с Лукашенко и это был своего рода «хитрый ход».

President.gov.by Евгений Шевченко

«Есть на Украине нормальные парламентарии. Рад этому», — отметил В. В. Кобелюха-Барский.

«В Россию ездил Медведчук, последствия уже видим, в Беларусь — Шевченко. Последствия не заставят себя ждать… Одно радует: есть адекватные люди на Украине!» — написала Татьяна Г.

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«Засекаем секундомер, через сколько времени он попадёт на «Миротворец», — добавил Боб Марля.

«Щаззз начнееется… У нас же там санкции против Беларуси, или как? А тут тааакоооеее!!! Короче, Евгений красавчик!!!»!— отметил Сергей.

«Тусуется красиво! Приём во дворце, покормят, наверное, вкусно, поболтает да и вернётся в родное болото», — написала Каш Нат.

«Депутат встречается с президентом, Батька себя тока унизил этим», — считает Kirill Kirill.

«Хоть один смелый нашелся! Респект!!!», — пишет ahtamar ahtama.

«Ото так зрада зрадная», — иронизирует Иван.

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President.gov.by Александр Лукашенко встречается с Евгением Шевченко

«Интересует тот факт что президент и согласился на встречу с депутатом!!! Евгению респект за встречу», — добавил Sergo.

«У меня только один вопрос — ЗАЧЕМ?» — спрашивает Sasha Win.

«Молодец. С соседями надо иметь отношения. Которых обвиняют бездоказательно в каких-либо делах, это показывает уровень интеллекта. А если ведешь войну, тогда говори только через военные действия, разрыв всех отношений. Но в Украине двойные стандарты…», — написал Александр.

«Если мы (славяне) внутри сами не договоримся и не сплотимся против общего врага, Запад нас сожрет и не подавится. Мужчины, вся надежда на вас», — добавила Inga inga.

«Конечно [Евгения Шевченко] исключат [из фракции «Слуга народа», еще и дело заведут за госизмену. Мало кто хочет закончить эту бессмысленную бойню, много очень на ней наживаются», — пояснил Олег Олег

«Ну хоть кто-то адекватный понимает, что с соседями с*аться нельзя. От них никуда не деться», — отметил в свою очередь Денис.

«Ага, сам по собственной инициативе поехал. Проснулся утром и подумал, а почему бы мне не поехать в гости к Лукашенко…», — написал один из читателей.

President.gov.by Александр Лукашенко встречается с Евгением Шевченко

«Президент Белоруссии встречается с депутатом Украины, не с президентом Украины. Зеклоун (Владимир Зеленский. — М. Р.) не в моде. Но все знают, что это Зеклоун договорился с Шевченко отправить его на разведку так сказать. А Шевченко хочет выйти из Слуг Народа, вот и повод, потом его исключат из партии. Сценарий «Квартала 95» читается на раз два…», — выдвинул свою версию RUSSIAN WORLD.

Позже свой визит в Белоруссию прокомментировал и сам Евгений Шевченко.

«Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружные между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, то прежде всего страдают простые люди. И Лукашенко, и вся Беларусь настроены очень положительно к Украине, никаких обид нет… Я руководству фракции докладывал, что буду ехать в Минск на встречу с Лукашенко. Я не знаю, докладывали ли они дальше на Банковую… Я не держусь за фракцию. Я думаю о будущем Украины в интересах украинского народа», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

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Напомним, 20 апреля глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что депутату Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгению Шевченко придётся объяснить свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.