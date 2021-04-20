В последнее время всё чаще можно услышать о якобы приближающейся новой японско-российской войне. Имеется в виду столкновение японского военно-морского флота с кораблями Тихоокеанского флота России в сражениях за российские Курильские острова, которые Токио уже «законодательно» включил в состав своего государства. С этим связывают и маневры воссозданных со времен Второй мировой войны десантных частей и подразделений, в ходе которых отрабатываются действия по «освобождению оккупированных островов».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В Японии разъясняют, что речь идет об «освобождении» островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море в случае их захвата китайскими вооруженными силами. Однако, как справедливо отмечают обозреватели, и Курильские острова Токио рассматривает как «оккупированные японские территории», а в многочисленных откликах и комментариях «простых японцев» на статьи о «северных территориях» всё более зловеще звучат призывы «отбить острова войной», для чего быстро обзавестись ракетно-ядерным вооружением и всемерно готовить к войне с Россией японские ВМС.

Особую активность в публикации прогнозов будущих «сражений за Курилы» проявляют некоторые китайские издания, особенно Sohu, представляемая как крупная интернет-компания и информационный ресурс, который объединяет медиапортал и поисковую систему. Сообщается, что в списке 100 лучших китайских интернет-компаний за 2017 год Sohu заняла седьмое место.

Так вот эта интернет-компания один за другим публикует материалы с конкретными «сценариями» войны Японии с Россией. Правда, все эти сценарии с печальным для японских агрессоров концом. Ибо, по мнению китайских аналитиков, у Токио нет шансов на победу в военном столкновении с мощными Вооруженными силами Российской Федерации.

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Но, оказывается, перспективы «японско-русской войны» анализируют не только китайские издания, которые можно заподозрить в сознательном нагнетании напряженности между Россией и Японией, являющейся, как выяснилось по результатам недавнего японо-американского саммита, военным противником Китая. Против которого американцы в поддержку своего союзника — Страны восходящего солнца — готовы применять ядерные бомбы и ракеты.

Если верить американскому изданию Window on Eurasia и изложившему содержание его статьи российскому порталу «ПолитРоссия», «некоторое время назад между бывшими японскими и российскими дипломатами состоялся обмен мнениями, по итогам которых стороны пришли к выводам, что точка в споре за Курильские острова еще не поставлена. Эксперты считают, что Токио может попытаться применить силу — и Москве следует держать в уме подобный сценарий развития событий». Что это за «бывшие японские и российские дипломаты», в статье не раскрывается. Хотя, если это правда, установить участников такого «обмена мнениями», полагаю, не трудно.

Каковы же основные выводы, к которым якобы пришли бывшие дипломаты двух стран? Послушаем в изложении «ПолитРоссии»: «Маневры японских военных в северо-западной части Тихого океана будут иметь последствия не только для Курил, но и для Калининграда», — отмечают обозреватели американского издания. Аналитики полагают, «что в мире недооценивают возможности военного флота Японии, который за последние годы сильно возмужал. Японские власти уделяют много внимания модернизации своей армии, а также регулярно проводят военные учения с отработкой высадки десанта. Всё это свидетельствует о том, что России будет довольно сложно противостоять Японии, если ей удастся провести неожиданную атаку».

Может возникнуть вопрос, какова связь гипотетических военных действий на российско-японских границах на Дальнем Востоке с Калининградской областью РФ? Следует ответ: «В теории японские военные могут попытаться захватить не только два крупнейших острова Курильской гряды (Кунашир и Итуруп — А. К.), но и все остальные. Для нападения они могут использовать военные корабли, а также большое количество мелких гражданских судов, включая рыболовецкие. Более того, эффект от этого удара может быть усилен провокациями на западных границах РФ». «Всё это может привести к действиям западных стран против Крыма, Калининграда и других городов», — констатировали аналитики.

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Прогнозы «бывших дипломатов» о теоретической возможности военного столкновения на российско-японских границах разделяют и аналитики выше указанного китайского издания Sohu, которые, правда, при этом прогнозируют провал японских замыслов. «После долгих попыток вернуть Курилы дипломатическим путем Япония потеряла терпение. Не исключено, что Токио замышляет отобрать острова силой… Для того чтобы захватить Курильские острова, Япония должна использовать десантные силы. Однако после Второй мировой войны Токио потерял свою активную наступательную способность, и основной акцент в развитии военно-морских сил был сделан на совершенствовании противолодочных средств… К тому же Россия надежно укрепила Курильские острова, и неприятельским судам будет весьма непросто приблизиться к ним. Москва действует очень жестко и решительно, и на то есть серьезные причины», — считают китайские аналитики. И, характеризуя размещенное в последние годы на Курилах ракетное оружие, отмечают: «Этих сил более чем достаточно, чтобы отразить любое нападение Японии. Россия в случае военного конфликта может положить конец спору о Курилах за один день».

Что же касается получения островов японцами, например, дипломатическим путем, то китайские авторы, по сути, исключают такую возможность: «От Курил напрямую зависит стратегическая безопасность России на Дальнем Востоке, а потому эти острова ни при каких условиях не могут быть возвращены Японии, даже если она попытается прибегнуть к военной силе».

И всё же распространение комментариев аналитиков, допускающих безрассудные действия японцев, якобы уже готовых «идти воевать за Курилы», полагаю, нельзя оставлять вовсе без внимания, отмахиваясь от них. С озабоченностью прочитал в газете «Военно-промышленный курьер» заявление заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктора военных наук, капитана 1-го ранга Константина Сивкова. Профессиональный военный взял на себя смелость утверждать, что «Тихоокеанский флот России не способен удержать южные Курильские острова от захвата Японией» и в случае конфликта между Москвой и Токио «потери ТОФ могут составить от трети до двух третей в зависимости от рода сил, после чего он утратит значение как оперативно-стратегическое объединение».

Сивков предупреждает, что США и Япония «на ограниченный военный конфликт, не доходящий до ядерного порога, могут решиться вполне». Согласно доктору военных наук, экспансия Токио невозможна без поддержки Вашингтона, который способен направить в регион конфликта, в частности, до трех авианосных ударных групп и до пяти атомных подлодок. Сивков допускает, что основной этап вооруженного конфликта будет предполагать «высадку оперативного десанта на четырех спорных островах южных Курил», а одновременно с этим ВМС США «начнут действия по изоляции района действий японских ВМС от возможного противодействия камчатской группировки российского ТОФ».

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Познакомился и с многочисленными откликами и комментариями читателей на такие смелые предупреждения, которые в своих оценках, можно сказать, разделились. Одни осуждают капитана 1-го ранга за «алармизм», недооценку боевых возможностей российского флота и других способных дать решительный отпор японским и американским агрессорам видов и родов войск. Другие же напоминают, что и в 1904 году шапкозакидательские настроения российской власти в отношении Японии привели к весьма плачевным результатам.

В любом случае, полагаю, высшему политическому и военному руководству России уже в ближайшее время в еще большей степени, чем ранее, придется озаботиться мерами, которые должны исключить даже мысли о захвате Курильских островов и других российских дальневосточных территорий. Судя по прошедшему в январе с. г. закрытому заседанию Совета безопасности России по вопросам безопасности на Дальнем Востоке, меры принимаются. «Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны… Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении», — говорил глава государства. Он отметил, что ситуация с безопасностью в ДФО складывается непросто, однако обо всех угрозах властям известно.

И еще. На прошедшем на днях в Вашингтоне японо-американском саммите было принято совместное заявление президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, в котором впервые открыто было указано, что Соединённые Штаты «подтвердили свою непоколебимую поддержку обороны Японии в соответствии с их договором безопасности, в том числе за счёт использования ядерного потенциала, а также оговорили обязательство США защищать контролируемые Японией острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море». «Вместе мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на подрыв японской администрации островов Сэнкаку», — говорится в заявлении двух лидеров.

Совместные учения России и Китая в Южно-Китайском море

Почему бы и Москве не сделать заявление о том, что Россия также выступает против любых односторонних действий, направленных на подрыв российской администрации Курильских островов, и подтверждает их оборону, в том числе за счёт использования ядерного потенциала?

Комментируя слова о возможности начала наступления украинских войск, президент России сказал, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом». Это относится и к японским поджигателям войны…