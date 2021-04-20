Министр финансов Украины Сергей Марченко 19 апреля в интервью изданию «Левый берег» ответил на критику со стороны бывшего президента Грузии, ныне председателя исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционный. Я потом в интервью говорю, что он негодяй и подлец и что этот человек — шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер… Я его хочу через вас спросить, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня как министра финансов в чём-то обвинять?» — задался вопросом министр.

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Заявление министра нашло отклик среди читателей телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Помимо вопросов относительно заслуг Саакашвили перед Украиной, читатели вспомнили, что он сделал для Грузии. Пристальное внимание было приковано к событиям 2008 года и необходимости для Украины сделать свой вывод, анализируя произошедшее.

US gov't Госсекретарь США Кондолиза Райс и президент Грузии Михаил Саакашвили выступили с совместным заявлением. Тбилиси, август 2008

«Не, не гастарбайтер, он жулик и бандит», — отметил Андрей.

«Марченко, ты сделай хотя бы 10 процентов того, чего добился Саакашвили в Грузии…» — вступился за грузинского политика Sergey.

«Вообще, не понимаю, что этот галстук делает в Украине. Но, судя по тому, что страной руководит сброд со всего мира, наверное, толковых своих не осталось…» — отметил Николай.

«[С Саакашвили]… ещё так не разговаривали. Я думаю, что министр скоро извинится», — отметила в свою очередь Natali S.

«Если трезво смотреть на достижения обеих сторон, то у министра не на что смотреть», — добавил в свою очередь Ihor.

«К Марченко и минфину под его руководством вопросов тоже хватает! Причем вполне себе конкретных!» — отметил Alex.

«Не знаю, кто эти люди, которые «вписываются» за Михо в комментариях. Но это же просто дичь», — написал Александр.

«Так вы поедьте в Грузию и посмотрите, что Михо сделал. Не являюсь его поклонницей, но Грузия до него и после — это две большие разницы… Много раз была в Грузии до Михо и после. И знаю, о чем говорю. Да, он не святой, много косяков. Но, как говорят мои друзья-грузины, «он заставил нас поменяться». Да те же дороги в горских аулах вы видели? А у нас трасса до Киева хуже», — добавила Светлана М.

«Вот именно! У друзей! Красиво сидите в живописнейших местах! Всё, что для ума тяжелее бокала вина, вообще не воспринимается! Да и друзья не горят большим желанием пригрузить Вас своими проблемами и чаяниями! Да и сами грузины уже запутались, куда и кто их ведет, что и кто сделал для страны и народа! К тому же все политики приписывают удачи себе, а неудачи сваливают на врагов! Но все грузины помнят 2008 [год]!!! И что потом случилось — помнят! И видят, как их молодежь превращается в тупоголовых националистов и забывает, что, когда грузинское княжество само попросило защиты и протекции России, их оставалось порядка 70−75 тыс. человек! А русским пришлось за них кровью своей платить… Но кто такое запоминает!!! Русские всегда угнетали бедных грузин! Багратионов там всяких… Джугашвили… Гнобили бедолаг! Ох уж эти русские! Никому от них житья нет на белом свете!!» — ответил Николай Светлане М.

«Странный вы. Украина мин[имум] в 5 раз больше маленькой Грузии, и то свои территории отдала. А вы хотели, чтоб Грузия против России воевала?.. У нас у каждого свое видение. Наш бардак самый первый бардак в мире!.. Считаю дискуссию законченной», — ответила ему в духе украинского телевидения Светлана М.

ИА ОСинформ Уничтоженный грузинский Т-72 в Цхинвале

«Грузия не то что воевать, а должна быть самым преданным союзником! Ведь если бы не Россия, их бы турки вырезали окончательно! Россия их в самый трудный в их жизни момент поддержала, защитила, обогрела! А в ответ вот такая шняга: русские — главные враги грузин! Да что я повторяюсь? Вы хоть прочитали мою записку? А сколько из написанного Вы поняли??» — продолжил отвечать Светлане М. Николай.

«Понимаете, в чем дело, Светлана. Можно говорить штампами новостей, а можно открыть отчет международной комиссии по расследованию этой войны и в нем черным по белому прочитать, что войну начал именно Саакашвили, напав на Осетию и вдобавок объявив России войну, начав огонь по миротворцам ООН. По международному праву убийство миротворцев — это объявление войны той стране, гражданами которой они являются. В этом отчете же говорится о действиях России то, что они были непропорциональными, они посчитали то, что Россия, нанося ответный удар, должна была остановиться на границе Осетии и Грузии, отбросив врага назад, а Россия пошла на Тбилиси, но Россия в данном случае как страна, которой объявили войну, считает свои действия пропорциональными и, так как является постоянным членом СБ ООН, имеет право на принуждение к миру, чем в ее понимании она и занималась, идя на столицу, заставив подписать этим самым Михо капитуляцию», — также ответил на реплику Светланы М. Nonlinear equation.

«А амеры (американцы — О. П.), которые его (Саакашвили — О. П.) подтолкнули на это, слились сразу!)) И Украина, вместо того, чтоб об этом помнить, свято верит, что пиндосы (американцы — О. П.) придут к ним на помощь! Что бы кто ни говорил про Россию, но воевать с русскими это вам не Афганистан бомбить и Сирию с Ливией!!» — отреагировал Николай на реплику Nonlinear equation.

«Не так давно прочитал мемуары нынешнего главы ЦРУ. Так вот, в то время он был послом в Москве, и он об этом рассказывает в книге. Тогда же мало кто помнит, но дипломатический батл между Россией и Грузией был очень жесткий. В Россию за пару месяцев до войны приезжала Кондолиза Райс — тогдашняя госсекретарь, и ВВП (Владимир Путин — О. П.) ей прямо в глаза сказал, что, если Саакашвили дернется на Осетию, Россия… [ответит]. Поэтому тогда Госдеп был против, из этих же мемуаров понятно, что спровоцировали Михо из Белого дома, вице-президент, вроде Чейни, если правильно помню, обещая поддержку, но поддержка так и не пришла, и пришлось жевать галстук», — добавил Nonlinear equation.

«Беда и ужас в том, что этого не знают и не желают знать наши недоразвитые у/при/под и около власти. А если и знают, то предпочитают помалкивать и выполнять то, что скажут из-за океана. Вы вспомнили про директора ЦРУ, так, в 2014 [году] накануне событий в Крыму и Донецке прежний директор тоже втихаря посетил Киев, об этом Турчинов, тогда и. о. президента, Порошенко… предпочитают помалкивать», — отреагировал Litvinenko на комментарий Nonlinear equation.

Amakuha Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014

«Самое страшное в этом всём то, что люди спустя семь лет даже не пытаются разобраться, а что же произошло и, главное, почему», — ответил Nonlinear equation на реплику Litvinenko.

«Я русский, я в России. Но 30 лет жил в Украине… [В] 2004 году я понял, что пора валить! Уж очень не хочу стрелять в людей. Я в целом-то пацифист, но если очень меня попросить, то и в рыло могу оформить в лучшем виде и с оружием в руках буду защищать родину… Но очень надеюсь, что ни первого, ни второго мне делать никогда не придется…» — подытожил Николай.

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Напомним, в ответ на заявление министра финансов Украины 19 апреля Михаил Саакашвили назвал Сергея Марченко «дешёвой козявкой и ничтожеством».