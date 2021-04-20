Папа Франциск в полдень 18 апреля выступил с призывом помолиться о мире на Украине: «Я с большой тревогой слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы участились случаи нарушения режима прекращения огня, и с глубокой обеспокоенностью отмечаю наращивание военной активности. Я настоятельно прошу не допустить эскалации напряженности и предпринять меры, способные укрепить взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые столь нужны и желанны. Примем близко к сердцу тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой оказались местные жители: я выражаю им духовную близость и прошу вас помолиться о них». Его примирительные слова стали поводом для ряда украинских Церквей обрушиться с новыми нападками на Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

Члены синода Православной церкви Украины (ПЦУ) издали заявление, где говорилось следующее: «Многочисленные достоверные сообщения подтверждают самое большое с момента начала необъявленной войны России против Украины в 2014 году скопление у наших границ войск РФ. Первая и очевидная цель такого скопления — запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов… Мы благодарны всем нашим союзникам, странам свободного мира, единогласно свидетельствующим поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах и призывающим власти России остановить эскалацию агрессии». А глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук дал развернутое интервью итальянскому католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa, в котором сообщил, что «у нас есть информация из надежных источников о том, что развернуто более 100 000 российских военнослужащих и что они оснащены современным вооружением (и кто предоставил эту «надежную информацию» архиепископу? Украинская разведка? Спецслужбы НАТО? — С.С.)… Россия оправдывает это правом на проведение военных учений на месте. Однако для украинской стороны это равносильно серьезному военно-политическому давлению».

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

Обращают на себя внимание следующие нюансы. Слова папы прозвучали в полдень 18 апреля, а заявление синода ПЦУ и интервью Шевчука появились уже на следующий день, 19 апреля. Такая оперативность позволяет предположить, что эти два информационных удара готовились заранее, их инициаторы были предупреждены о том, что скажет понтифик. Если в случае с украинскими греко-католиками этому можно найти разумное объяснение, возможно, сотрудники Святого престола, готовившие тезисы для Франциска, могли созвониться накануне с представителями УГКЦ и запросить свежие данные, то непонятно, как в курсе дела оказались епископы ПЦУ. Хотя не исключено, что с ними «по-братски» поделились инсайдом униаты. Это первое. И второе. Эскалация на востоке Украины попала в поле зрения мирового сообщества и вызвала политическую реакцию не вчера. С начала апреля идут интенсивные консультации, в которых задействованы Киев, Москва, Берлин, Париж, Анкара, Лондон, Варшава. Но все это время Ватикан молчал. При этом, желая прояснить актуальную ситуацию на конец минувшей недели, Святой престол мог бы выйти на президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в закрытом режиме, как традиционно действует ватиканская дипломатия.

Но произошло то, что произошло. В результате это вдохнуло новую жизнь в антироссийскую кампанию, которая идет на Западе, придав ей уже и религиозное измерение. Ведь, по идее, теперь с ответной реакцией надо выступать Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата, давать свои оценки конфликту на востоке Украины, что может привести к раскручиванию спирали церковной «информационной войны». Между тем уже сейчас заявление папы Франциска стало поводом для некоторых зарубежных средств массовой информации интерпретировать его как «выражение большого опасения» понтификом «по поводу наращивания российской военной мощи вблизи Украины». Хотя есть и те, кто напоминает, что, «помимо утверждения о наличии угроз со стороны НАТО, Россия назвала наращивание сил необходимой мерой безопасности на фоне того, что она назвала провокациями Украины на линии контроля». В условиях, когда Москва и ведущие страны Запада все же пытаются снизить уровень напряжения, любое слово за или против способно подлить масла в костер. Вызывает сожаление то, что призванные по своей сути быть миротворцами Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины не удержались от политиканства.

President.gov.ua Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифания (Думенко)

Но, не предоставь им такого повода Святой престол, не было бы и повода сделать воинственные высказывания. Ведь УГКЦ и ПЦУ на протяжении долгого времени молчали. До того, как в полдень 18 апреля не выступил папа Франциск.