Государственную думу ошибочно продолжают называть нижней палатой парламента. Никто не спешит исправлять запись об этом и в Википедии. На самом деле в Федеральном собрании — парламенте Российской Федерации, частью которого является Госдума, никаких этажей нет. И понятие «Федеральное собрание Российской Федерации» никакой правовой содержательной нагрузки не несёт, как и «парламент Российской Федерации». У него нет ни отца, ни матери. Это не избираемый, не назначаемый, не формируемый, не коллегиальный, не коллективный — никакой не практический, а умозрительный орган.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

По Конституции Федеральное собрание является постоянно действующим органом, но вывеску с этим наименованием даже не на что и некуда повесить, даже если возникло бы такое желание. Это тот самый случай, когда есть части неведомого целого, которые так и не образуют целого, а функционируют раздельно. Даже оказываясь раз в год на заслушивании президентского послания, этот конституционный сбор депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации вместе не считается их общим собранием и не оканчивается принятием какого-либо общего решения. В истории был один или два случая, когда потребность в этом возникала, чтобы выразить солидарную позицию. Функцию как бы общего решения палат Федерального собрания выполнило совместное решение Совета Госдумы и Совета (внутренний орган палаты) Совета Федерации. Правовых полномочий на это как не было, так и нет. Поэтому заявления и обращения к мировому парламентскому сообществу и парламентам отдельных стран мира по актуальной повестке осуществляют то Госдума, то Совет Федерации, а то и почти синхронно обе палаты, но не Федеральное собрание.

В регламенте Совета Федерации указано, что Совет Федерации является «палатой Федерального собрания — парламента Российской Федерации — представительного и законодательного органа Российской Федерации». Прописано не обоснованно. Это сам Совет Федерации — представительный и законодательный орган, как и Госдума, по факту. В статье 94 Конституции, правда, записано, что Федеральное собрание является таким органом, но этого явления никто никогда воочию не видел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Примеров в шести тысячах федеральных законов, аналогичных описанному, немерено. В законодательстве сохраняются понятия, которые не имеют правового содержания или не приобретают его в правоприменяющих документах. Наличие в законе декларативных и принципиально нереализуемых норм — законодательный косяк, какими бы благими причинами он ни объяснялся. Умение различать пустопорожние нормы и не выдумывать такие же — главный тест для депутатского IQ и критерий способности кандидата в депутаты к законотворчеству. Он вряд ли будет применен в преддверии 19 сентября, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации. Кого конкретно будут выдвигать политические партии, конечно, их внутрипартийное дело, но чем пристальнее будет внимание к степени открытости и демократичности процедур отбора будущих депутатов в партиях, тем больше надежд на то, что палата качественно обновится.

И одновременно — этих надежд нет. Потому что правовой первоисточник сегодняшней ситуации, как и правового государства, в одном месте и в одном тексте. В законе о политических партиях. В бытность Е. Примакова руководителем депутатской фракции «Отечество — Вся Россия», когда и принимался закон, он настаивал на необходимости самым детальнейшим образом прописать в законе все мельчайшие действия партии по подбору кандидатов и исключению любой декларативности из их программных документов. Учтено всё это не было. По закону партии оказались максимально свободны в определении своих представителей в депутаты без какой-либо ответственности перед государством за их неспособность реализовать предоставленное право на законоустройство. Государственных ограничений, появившихся в законе, всего два. Первое: политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты граждан, являющихся членами иных политических партий. Второе: при выдвижении кандидатов политическая партия обязана опубликовать свою предвыборную программу.

Всё то, что не ограничено, стало трактоваться как свобода действий, хотя такая трактовка к нормам публичного права никакого отношения иметь не должна. В результате ключевое понятие «выдвижение» в депутаты стало восприниматься как угодно широко и многосторонне. Не как итоговое действие политической партии по презентации государству своих представителей в парламент, а как процесс, который может начинаться с детских пеленок. В «Единой России» придумали, что выдвижению от партии должно в обязательном порядке предшествовать самовыдвижение гражданина, в том числе никакого отношения к партии и не имеющего. Все будущие депутаты должны стать изначально самовыдвиженцами. И даже те, кто уже десятки лет является обладателем депутатского мандата или удостоверения сенатора, должны пройти процедуру самовыдвижения. Только избранные личности могут быть «выдвиженцами без самовыдвижения», если их выдвинет председатель партии.

Руководство «Единой России» намерено выдвинуть кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Число региональных групп избирательного партийного списка вырастет с 36, которые были на выборах в Госдуму в 2016 году, до 60. Это делается для того, чтобы регион группы максимально совпадал с его административными границами. Во главе групп поставят губернаторов или федеральных министров вне всякого конкурса. Самовыдвиженцами они себя не заявят. Остальные 300 плановых мандатов будут распределены по результатам партийных праймериз.

Duma.gov.ru Единая России в Госдуме

Федеральным законодательством партийные праймериз никак не оговариваются, хотя по факту они являются формой экстравыборной работы с избирателями за пределами избирательной кампании. Так, на праймериз дополнительных выборов депутата Государственной думы по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 в общей сложности за четырех претендентов пришло проголосовать 25 тысяч граждан РФ, которые, конечно, затем пришли и на избирательный участок в единый день голосования. В аналогичном мероприятии в городе Орле приняло участие 67 тысяч граждан. 40 тысяч человек проголосовало в ходе праймериз в преддверии одномандатных выборов в Госдуму по Серовскому округу в Свердловской области. И так далее.

Если в ходе праймериз избирателям передаются материальные блага, то это не осуждаемый законом, но фактический подкуп с отсроченным ответным эквивалентом. Или как минимум нечестная конкуренция. Более того, вряд ли кому бы то ни было придет в голову интересоваться происхождением средств даров в современной эпидемситуации. В Белгородской области участник прошедшего предварительного голосования и депутат горсовета из ООО — посредника по торговому трансферу разного рода семян передал врачам областной станции скорой помощи 500 одноразовых халатов, а в районную больницу — аппарат для дезинфекции и СИЗы. В Смоленске участник предварительного голосования, депутат горсовета передал приборы для кварцевания в детсады №7, «Аист», «Светлана» и прогимназию «Полянка». В Воронежской области участник предварительного голосования, исполнительный директор конструкторского бюро «включился в волонтерскую работу по оказанию помощи ветеранам предприятия». В Оренбурге директор спортивной школы, участник предварительного голосования передал свыше 50 ноутбуков для школьников из малообеспеченных семей. В Магаданской области участник предварительного голосования передал посудомоечные машины и 15 компрессорных ингаляторов, используемых для лечения или профилактики заболеваний дыхательных путей, в инфекционный госпиталь Магаданской областной больницы.

Писав об этом, ИА REGNUM, не рассчитывало, что в «Единой России» откажутся от праймериз, но, возможно, существенно подкорректируют условия его проведения. Напрасно. Вопреки требованиям закона о политических партиях и собственного устава, партфункционеры продолжают свою методу. Очередное самовыдвижение-выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» стартовало 15 марта и окончится 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит съезд партии. У новичков эта процедура вызывает доверие, а старожилы, понимая, что к чему, рассматривают ее как необходимую формальную процедуру. Хотя, возможно, кое-что щекочет им нервы: всё-таки само голосование будет натуральным. В нём примут участие те же самые граждане, которые придут на выборы и 19 сентября.

За месяц для участия в предварительном голосовании заявились 8000 человек. 41% из них — беспартийные. Средний возраст кандидатов — 43 года. 29% — действующие депутаты различных уровней. Больше трети — представители малого и среднего бизнеса. 12% — работники сферы образования, 10% — занимаются муниципальным управлением. Вряд ли кого-либо из участников смущает, что весь процесс выстроен квазидемократическим образом. Хотя в партии полным-полно руководящих и управленческих структур, для подготовки и проведения праймериз создан федеральный организационный комитет (ФОК) из 17 человек. Персональный состав ФОК утвердили 170 членов генерального совета партии «Единая Россия» по согласованию с 19 членами бюро высшего совета этой же партии.

Er.ru Cекретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов

Что он призван сделать? За пять дней сформировать все региональные организационные комитеты, определив количественный и персональный состав каждого из них. Реально? Нет, самостоятельно это сделать ФОК не может, но соответствующий протокол, что дело сделано, будет подписан.

Далее ФОК должен:

— осуществить контроль за соблюдением положения о праймериз во всех регионах;

— подготовить и провести предварительное голосование, включая утверждение форм всех документов и порядок их заполнения, оказание правовой, методической, организационно-технической и иной помощи организационным комитетам и счетным комиссиям, исключение кандидата из списка кандидатов; согласование перечня помещений участковых счетных комиссий, определения нормативов технологического оборудования (кабин для голосования, ящиков для голосования и прочее).

Всю эту работу, понятно, выполнит аппарат партии, но право отчитаться перед председателем партии будет предоставлено сенатору А. Карелину, руководителю федерального оргкомитета. Телекартинка готова.

Есть и такая функция у ФОК в соответствии с положением, смысл слов которой понимает только автор текста: «Осуществление мер по организации единого порядка установления итогов голосования счетными комиссиями».

Как точно сработает оргкомитет, никто из участников праймериз знать не может, потому что здравому уму понять невозможно, для чего вообще в состав комитета пригласили В. Желонкина, генерального директора АО «Коммерсантъ», главного редактора газеты «Коммерсантъ», Ф. Мухаметшина, председателя Государственного Совета Республики Татарстан, А. Мясникова, телеврача, М. Осеевского, президента ПАО «Ростелеком», О. Сироту, сыродела, и других. Очевидно, что их место — на телеэкране или в президиуме, а не в КПП при входе в партийное здание. Возможно, звездный состав ФОК нужен, чтобы обеспечить соответствующий антураж председателю партии и бэк-вокал пресс-встрече Д. Медведева по поводу того, как, засучив рукава и не считаясь с чинами и званиями, партия работает с народом. Помните картину М. Соколова «В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле 1 мая 1920 года»? Кстати, сохранились фотографии с того субботника. На одной из них видно, как Владимир Ильич вместе с другими людьми несёт бревно, причём держит его с толстого конца. Говорят, что в мемуарах почти тысячи человек найдено сообщение об участии в переноске бревна. В 1957 году была выпущена почтовая марка, на которой изображен Ленин с бревном, но уже в одиночку.

Понять невозможно, как известные люди, принимая предложение, связанное с партией: идти ли на самовыдвижение, не оспаривая эту внепартийную, по существу, процедуру или соглашаясь с декоративным партийным фасадным творчеством, не оказываются в когнитивном диссонансе. Спать-то ложатся сами с собой, а не с партбилетом. К тому же в положении о предварительном голосовании прописано, что ФОК ФОКом, а организационно-методическое сопровождение возлагается на центральный исполнительный комитет партии и региональные исполкомы и организация голосования «осуществляется с учетом рекомендаций центрального исполнительного комитета партии». Перед кем, спрашивается, несет ответственность ФОК?

Er.ru Голосование за депутатов «Единой России»

Юристы партии понимают всю противоречивость ситуации, поэтому в положении о праймериз на всякий случай записали: предварительное голосование не входит в сферу регулирования законодательства Российской Федерации о выборах. Оно не является выборами депутатов Государственной думы и не является процедурой выдвижения кандидатов, федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы. Были бы уверены в абсолютной законности — не записывали бы. И тут же — «предварительное голосование организуется и проводится в целях предоставления возможностей гражданам Российской Федерации участвовать в политической жизни общества». То есть по существу — все процедуры выборные, а по форме — внутрипартийные. Как бы еще не премьерный спектакль, но уже последняя генеральная репетиция.

Государство, разрешив партиям выдвижение депутатов, рассчитывало на то, что единственным критерием принятия решения о кандидатах во власть окажется мнение самой партии о своих же товарищах, известных по членству в партии. Без всяких внешних подсказок. В конце концов, это же не футбол или хоккей с их трансферами и заёмными спортсменами. Это внутригосударственные «олимпийские игры», к участию в которых за национальную сборную не могут быть допущены граждане другого государства. Праймериз — западный чужеродный образчик, вредный для нашей патриотической практики. Гражданам Российской Федерации для реализации своего конституционного права избирать власть никакие генеральные репетиции или внутрипартийные олимпийские игры, как бы их не называли, не нужны. А такая многоходовка для реализации пассивного избирательного права, права быть избранным в органы власти, суть которой в преувеличении собственного имиджа за счет связи с авторитетом вождей, вред для нашей политической системы. И вред для партий, освобождающий партначальство от личной ответственности за кадровые решения.