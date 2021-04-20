«Похоже наши дедушки им в 45-м мало ввалили» — в ФРГ требуют жесткости к РФ
Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналены Бэрбок, что отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но «оставаться в диалоге», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
«По ходу наши дедушки им в 45-м мало ввалили», — считает Владимир В.
Многие пользователи считают, что современное поколение немцев совершенно позабыло, чего их предшественникам стоило «жёсткое» обращение с Россией. Люди призвали политиков ФРГ помнить страницы истории.
«В последнее время Германия стала много себе позволять. Может, у них с памятью проблемы? Два раза русская армия брала Берлин. Третий может стать последним», — поделился своим мнением Фара А.
Некоторые комментаторы считают, что Германия уже «попутала берега», а руководство Российской Федерации пытается наладить с этой агрессивной страной взаимоотношения.
«Опять Россию пинают, а в ответ только озабоченность! Пора! Пора дать им жёсткий ответ, после которого данная истерика со стороны мосек прекратится», — пишет Давид Б.
Часть людей предположила, что диалог с такими странами, как ФРГ, становится крайне затруднительным, ведь их элита постепенно сходит с ума, и разумных действий с их стороны становится всё меньше.
«Европейские политики, судя по всему, стали больными на голову. Либо же они хорошо прикидываются. Какой может быть с ними диалог? Пускай с психиатром ведут диалог», — написал Алексей Л.
Ряд пользователей призвал не держать зла на Германию, ведь все её действия контролируются Соединёнными Штатами. Поэтому все претензии следует предъявлять Вашингтону.
«Все высказывания от западных стран — это то, что США им диктуют. Зависимые страны. Разве они могут своё я показывать? Единственные, кто не принимают диктовки США, это Россия и Китай. Только поэтому давление и санкции», — указал Геннадий Г.
Нашлись и те, кто считает, что Германия больше не имеет никакого права высказывать России какие-либо претензии. Слишком много зла Берлин принёс как нам, так и всему миру, чтобы позволять ему новые попытки к агрессии.
«Германия вообще не имеет права что-то диктовать России. Пусть сначала спасибо скажет за то, что им когда то позволили жить. А могло все пойти по другому сценарию», — уверен Danro B.
Напомним, 19 апреля кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бэрбок заявила на пресс-конференции, что в отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но «оставаться в диалоге».